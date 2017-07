Huelga en el aeropuerto de Barajas: el personal de seguridad del control de acceso convoca paros los próximos fines de semana

A la vista del primer comentario, de un tal "INCIERTO", se entiende por qué España va como va. ¿Solidaridad y compañerismo en la sociedad? Eso son cosas de marcianos...



¿Luchar por condiciones laborales dignas? ¿Luchar por sueldos decentes? Es mejor quejarse sin parar y estar tirado en el sofá despotricando contra todo y pensando que con el p s o e o "podemos" todo se va a arreglar por arte de magia. ¿Verdad, "INCIERTO"? Lo de siempre, "mientras que a mi no me afecte"... Y luego la inmensa mayoría de la gente alucinando con los países ricos de Centroeuropa sin saber que allí, si los sindicatos quieren, a una empresa la puden j o d e r muy bien. Pero no, aquí no, aquí a ladrar y se sabe que perro ladrador, poco mordedor...