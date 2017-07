La apuesta eléctrica de Volvo pone en aprietos a Tesla

Tesla no aguanta dos años más como no enderece el rumbo. Su model 3 lo único que va a hacer es reducir ventas de su model S, pues las ventas van a venir de potenciales compradores del segundo modelo.



Pero lo peor de todo es que Samsung, LG y otros ya han anunciado una nueva generación de baterías sólidas para finales del 2019. Esto hace que las actuales baterías de litio (y toda la inversión de Panasonic/Tesla) pierda su valor en muy poco tiempo ya que las nuevas cuentan con grandes ventajas. No se calientan, no arden, se recargan mucho más rápido y el ciclo de recargas es mucho mayor.



Estas vaterías no son "noticias fantasmas". Los blue-car que circulan en París ya las llevan utilizando desde hace 5 años y en 2 años se fabricarán de forma masiva en vehículos de serie. ¿Qué va hacer entonces Tesla, obligada por contrato con Panasonic a mantener su "megafactory" de baterías viejas?



Los fabricantes convencionales como Renault-Nissan simplemente cambiarán de proveedor, como ya hicieron al cambiar de Panasonic a LG, pero Tesla esta "pillada por los cojoncillos". Depende 100% de la tecnología Panasonic y al igual que el motor Honda de Fernando Alonso, por mucho que hablan y prometen ... ya sabemos cual es el final de la historia.