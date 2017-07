Madrid cambiará la ley del suelo en 2018 para desbloquear su urbanismo

La Comunidad de Madrid ha tomado las riendas para solucionar uno de los problemas que afectan a Valdebebas y que podrían impactar en otros desarrollos de la región. A principios de 2018 aprobará una nueva normativa que permita obtener licencias de primera ocupación sin la urbanización completa del ámbito

El Gobierno que lidera Cristina Cifuentes se ha puesto manos a la obra para solucionar la anulación de Licencias de Primera Ocupación (LPO) a causa de la no finalización de la urbanización del ámbito.

Los tres primeros casos se han dado en Valdebebas, una de las zonas de desarrollo en Madrid más castigadas a nivel jurídico. Así, el pasado mes de abril el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró la nulidad de tres LPO que afectan a viviendas ya habitadas y sus sentencias fundamentan que estas licencias se otorgaron sin que el ámbito esté urbanizado en su totalidad, por lo que se infringe el artículo 20.3 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

El problema real es que este es el caso de todas las LPO que ha dado hasta ahora el Consistorio madrileño en Valdebebas, donde a lo largo del verano se finalizarán otras 600 viviendas que van a necesitar la licencia. Esta situación de incertidumbre se extiende a otros ámbitos de Madrid, que todavía no han sido recepcionados en su totalidad por el Ayuntamiento, y en los que se ha estado concediendo licencias.

Preocupación en el sector

Ante este panorama tan preocupante para los promotores, Cristina Cifuentes ha logrado obtener el consenso del resto de partidos políticos para subsanar este problema dentro de la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que se está redactando actualmente, según aseguran hasta cuatro fuentes del sector a este medio. Asimismo, esperan que la nueva normativa se apruebe a principios de 2018, lo que supondría un balón de oxígeno para todos los desarrollos que están ahora en marcha y que se han multiplicado durante el último año y medio ante el ague del sector residencial.

"Con las sentencias de TSJM se han dado cuenta de que tenían un grave problema, ya que estas han marcado la nueva norma de actuación en este aspecto", explican los promotores. "El TSJM considera que Valdebebas es una única unidad de ejecución y, por tanto, mientras no se haya recepcionado todo el ámbito no se pueden dar licencias de primera ocupación. La cuestión es que hasta ahora Valdebebas se ha recepcionado por fases, que es como el Ayuntamiento entendía que tenía que hacerlo". Según indican, los cambios en la nueva Ley del Suelo permitirán que se vayan dando las licencias de primera ocupación a medida que se van recepcionando las manzanas de un ámbito.

Antes de que la Comunidad entrara a resolver el problema, la Junta de Compensación Parque de Valdebebas recurrió en casación estas sentencias que no son firmes ante el Tribunal Supremo. Si son aceptadas a trámite, el barrio tendrá varios años para finalizar las obras de urbanización pendientes antes de que el TS se pronuncie. Pero esta fórmula que puede funcionar en Valdebebas, no da solución al resto de ámbitos de Madrid, que en muchos casos se encuentran en una urbanización menos avanzada.

Precisamente por eso Cristina Cifuentes diseñará una nueva normativa que corte de raíz el problema en el resto de desarrollos de la Comunidad madrileña y que no dé opción a distintas interpretaciones, como ha sucedido hasta ahora con la legislación actual, tal y como denuncian las promotoras y expertos del sector. "La LSM permite en su artículo 20.3 la posibilidad de simultanear las obras de urbanización y de edificación. Sin embargo, impide el uso de esa edificación en tanto en cuanto no se hayan culminado las obras de urbanización, lo que sucede con la certificación de final de obras y la posterior recepción de las mismas por el Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta la enorme extensión del ámbito de actuación y la especial envergadura de las obras de urbanización, el Ayuntamiento ha venido recepcionando de manera parcial esas obras. Antonio Ñudi, abogado-socio de Urbe Asesores Jurídicos, puntualiza que "el TSJM considera que esas recepciones parciales no tienen la virtualidad de considerar solares a las parcelas afectadas si el ámbito de actuación al que pertenecen no ha sido urbanizado en su totalidad. Yo no estoy de acuerdo con la doctrina sentada por el TSJM en estas sentencias, ya que una cosa es la delimitación de las unidades de ejecución por el planeamiento y otra muy distinta es que dentro de esa unidad de ejecución sea posible, como excepción, el establecimiento de ámbitos en los que se pueda dar una recepción parcial, con todas sus consecuencias, entre las que están, sin duda alguna, la materialización del aprovechamiento urbanístico, esto es, la ejecución de la edificación y, por supuesto, el uso de la misma".

"La única solución que veo para Valdebebas -añade- es que se recepcione toda la obra, a pesar de que hay dos obras: la conexión con el aeropuerto que puede tardar dos años y la urbanización de una parte del parque que también tardará año y medio, y se soliciten avales para que se respalde la ejecución de estas dos unidades de obra sin terminar y den por buena la urbanización del conjunto", explica.

