Amber forzará una junta en Prisa en seis meses si Cebrián no deja el poder

El primer accionista da un ultimátum para que ceda la gestión a Mirat

Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo de Prisa

Ultimátum de Amber Capital en Prisa. El primer accionista de la compañía, propietario de un 19,2% del capital, ha lanzado un ultimátum a su presidente, Juan Luis Cebrián. Fuentes próximas al fondo consultadas por elEconomista han confirmado que "si en el plazo máximo de seis meses, antes de fin de año, Cebrián no abandona sus funciones ejecutivas y cede la gestión al nuevo consejero delegado, Manuel Mirat, se maniobrará para convocar una junta extraordinaria en la que se forzará otra vez su marcha".

Con el apoyo de HSBC, Caixabank y Banco Santander, entre otros, Amber logró ya la semana pasada un vuelco en la gestión de Prisa y Cebrián se vio obligado a sustituir al hasta ahora consejero delegado, José Luis Sainz, por Manuel Mirat, que desde 2015 era consejero delegado de El País y Prisa Noticias. El acuerdo se fraguó en los días previos a la junta, aunque, a última hora, Cebrián logró que su contrato como presidente ejecutivo no se modificara.

De hecho, tras la reunión aseguró en declaraciones a los medios que él se mantendría en el cargo como máximo responsable del grupo hasta diciembre de 2018. Pacto en el accionariadoLa posibilidad de que dejara los poderes ejecutivos antes de que acabe el año formaba parte, en principio, de una serie de acuerdos alcanzados entre los accionistas críticos y el resto del consejo.

De hecho, fue eso lo que permitió a Cebrián obtener el respaldo mayoritario en la junta -de más del 92% del accionariado- tanto a su gestión en la empresa como a la remuneración percibida en el último ejercicio y a la política retributiva de los próximos tres años. Y eso a pesar de que Joseph Oughourlian, el representante de Amber, había votado en contra en el consejo de administración en el que se aprobó el plan de remuneración y se movilizó para que se volviera a votar en la Junta de Accionistas, al imponerlo como otro punto del día.

Fuentes cercanas al fondo oportunista han criticado abiertamente la gestión de Cebrián al frente del grupo Prisa, ya que los principales medios de comunicación (El País y La Ser) han perdido cuota de mercado e ingresos a mayor ritmo que su principal competencia.

Además de trabajar en la recuperación económica de sus distintos negocios, Cebrián tiene el reto de conseguir más de 950 millones en un año para afrontar los vencimientos de deuda y evitar que la empresa caiga en manos de los fondos buitre. El presidente ejecutivo ha pedido "tiempo y comprensión" a sus acreedores antes los esfuerzos que están realizando para vender Media Capital.

Pero lo cierto es que tiene problemas para conseguir la oferta que necesita. Y es que, tras no conseguir vender Santillana por 1.800 millones de euros, la compañía está negociando la venta de su televisión portuguesa con la francesa Altice. Cebrián quiere lograr unos 450 millones de euros por la operación, pero todo apunta a que el posible comprador no estaría dispuesto a pagar más de 200 millones. De no conseguir tiempo, vender activos o realizar una nueva ampliación de capital, los fondos buitre que se han hecho con dos tercios de la deuda financiera tendrían la puerta abierta para ejecutar la compañía.

La acción se dispara con el nuevo CEO

Tras la junta de accionistas el pasado viernes, las acciones de Prisa han celebrado la sustitución de José Luis Sainz por Manuel Mirat como consejero delegado del conglomerado.

En solo cuatro sesiones los títulos de la compañía se han revalorizado un 36%. En cualquier caso, los accionistas de la empresa siguen montados en una montaña rusa: ayer el valor llegó a revalorizarse un 17,7% en la sesión, para acabar sufriendo un retroceso del 4,2%. En 2017 sufren una caída en bolsa del 39%.

"Mantenemos la cautela en Prisa por el alto endeudamiento, los importantes vencimientos de deuda en 2018, la necesidad de venta de activos y el poco momentum de resultados", señalan en Sabadell.

