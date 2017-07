Actividades destacadas de Octapharma en el próximo Congreso de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis (ISTH) 2017 de Berlín, Alemania

7/07/2017 - 10:35

Octapharma acaba de anunciar que participará activamente en una gran variedad de actividades en el Congreso de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis (ISTH) de este año. El Congreso se celebrará en Berlín, Alemania, del 8 al 13 de julio. Octapharma tiene el orgullo de ser patrocinador de platino del Congreso, lo que refleja su constante compromiso por avanzar en el tratamiento de pacientes con hemofilia y enfermedad de von Willebrand (EvW).

Octapharma tendrá un papel destacado en el Congreso de la ISTH con actividades que incluyen dos simposios científicos patrocinados y siete presentaciones de pósteres durante las sesiones científicas. Los resúmenes de los pósteres se publicarán en la revista Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis después del Congreso.

La adición de Nuwiq®, un factor VIII recombinante (FVIIIr) producido en células humanas para el tratamiento de la hemofilia A, ha ampliado la cartera hematológica establecida de factores de coagulación de Octapharma, con sus productos wilate® [factor von Willebrand (FvW) indicado para EvW y hemofilia A], octanate® (EvW y hemofilia A) y octanine®F (hemofilia B).

Dos simposios de vanguardia sobre las novedades en el tratamiento de las hemorragias en hemofilia A y EvW

En un simposio científico se analizarán los últimos avances con Nuwiq®, un FVIIIr de acción naturalmente prolongada y producido en células humanas para proteger contra las hemorragias al tiempo que aborda el riesgo del desarrollo de inhibidores en pacientes con hemofilia A. Dicho simposio, “Life without limitation: Growing experience with Nuwiq® in patients with haemophilia A”, tendrá lugar el domingo 9 de julio de 2017 (de 16:15 a 17:45, en la sala A8). El Simposio se centrará en los datos provisionales de un estudio clínico (NuProtect) de Nuwiq® en pacientes que no han recibido tratamiento previo, así como los datos de otro ensayo clínico (NuPreviq) y la experiencia clínica en la vida real con el enfoque NuPreviq de profilaxis personalizada guiada por farmacocinética (PK) y su potencial para reducir el número de infusiones y las tasas de episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia A.

En un simposio científico se analizarán las últimas novedades con wilate®, un concentrado de FvW/FVIII de alta pureza y sometido a dos procesos de inactivación vírica que contiene ambos factores en una proporción fisiológica de 1:1, en EvW y hemofilia A. Dicho simposio, “wilate® for a lifetime of care: Bleeding management across high-risk patient populations”, tendrá lugar el lunes 10 de julio de 2017 (de 13:15 a 14:30, en la sala París). El simposio se centrará en el tratamiento de pacientes de alto riesgo durante toda la vida, incluidos pacientes con inhibidores del factor VIII o del FvW, mujeres con EvW durante el embarazo y el parto y pacientes de edad avanzada con EvW.

Siete pósteres que presentan nuevos datos y la experiencia acumulada con todos los productos:

Durante el Congreso se presentarán cuatro pósteres sobre Nuwiq®:

El lunes 10 de julio, de 12:00 a 13:15, los autores presentarán los siguientes pósteres en la Sala de exposiciones 2.2:

Efficacy and safety of Nuwiq ® (Human-cl rhFVIII) in patients with severe haemophilia A undergoing surgical procedures. N. Zozulya et al., póster PB227.

(Human-cl rhFVIII) in patients with severe haemophilia A undergoing surgical procedures. N. Zozulya et al., póster PB227. Inhibitor development and efficacy in previously untreated patients with severe haemophilia A treated with Nuwiq ® (Human-cl rhFVIII), a 4th generation recombinant FVIII of human origin. R. Liesner et al., póster PB211.

(Human-cl rhFVIII), a 4th generation recombinant FVIII of human origin. R. Liesner et al., póster PB211. Long-term treatment with Nuwiq ® (Human-cl rhFVIII) in previously treated children with severe haemophilia A. A. Klukowska et al., póster PB207.

(Human-cl rhFVIII) in previously treated children with severe haemophilia A. A. Klukowska et al., póster PB207. Pharmacokinetic guided personalised prophylaxis with Nuwiq® (Human-cl rhFVIII) in adult patients with severe haemophilia A. C. Kessler et al., póster PB1794.

En el Congreso se presentarán dos pósteres sobre wilate®:

El lunes 10 de julio, de 12:00 a 13:15, los autores presentarán los siguientes pósteres en la Sala de exposiciones 2.2:

International clinical study investigating the incidence of inhibitors in previously untreated patients with severe haemophilia A treated with a high purity FVIII/VWF concentrate in a 1:1 ratio. T. Andreeva, et al., póster PB238.

Surgeries in adults and children with von Willebrand’s disease – results from the ongoing study Wilate-STATE. S. Halimeh, et al., póster PB383.

En el Congreso también se presentará un póster en el que se describen los resultados finales de un ensayo clínico en pacientes sin tratamiento previo con hemofilia A tratados con octanate®, un concentrado de FVIII de alta pureza, obtenido de plasma humano, liofilizado y sometido a dos procesos de inactivación vírica:

El miércoles 12 de julio, de 12:00 a 13:15, los autores presentarán el siguiente póster en la Sala de exposiciones 2.2:

Final results from the PUP-GCP trial: A low inhibitor rate in previously untreated patients with severe haemophilia A treated with octanate®. A. Klukowska, et al., póster PB1787.

Larisa Belyanskaya, responsable de la Unidad de Negocio Internacional Hematología de Octapharma, declaró: «Estamos muy entusiasmados por los resultados obtenidos con toda nuestra cartera hematológica y ansiamos compartir nuestros datos más recientes en el Congreso ISTH 2017».

Olaf Walter, miembro de la Junta Directiva de Octapharma, comentó: «La importante presencia de Octapharma en el Congreso ISTH 2017 refleja nuestro constante compromiso por mejorar las vidas de los pacientes con trastornos de la coagulación».

Acerca de la hemofilia A

La hemofilia A es un trastorno hereditario ligado al cromosoma X causado por la deficiencia de factor VIII, que si se deja sin tratar lleva a la aparición de hemorragias en los músculos y las articulaciones y, como consecuencia, a artropatía y morbilidad grave. El tratamiento profiláctico con reemplazo del FVIII reduce la cantidad de episodios hemorrágicos y el riesgo de sufrir lesiones permanentes en las articulaciones. Este trastorno afecta a uno de cada 5000 a 10 000 hombres en todo el mundo. A nivel mundial, el 75 % de los casos de hemofilia quedan sin diagnosticar o sin tratar. El desarrollo de anticuerpos neutralizantes del FVIII (inhibidores del FVIII) contra el FVIII administrado por infusión representa la complicación más grave del tratamiento. Actualmente, según los informes, el riesgo acumulado de desarrollar inhibidores del FVIII asciende al 39 %.

Acerca de la enfermedad de von Willebrand

La enfermedad von Willebrand es uno de los trastornos hereditarios de la coagulación más comunes, que afecta a un 1 % de la población, la cual presenta niveles de FvW por debajo de lo normal. La EvW se clasifica como de tipo 1 (generalmente leve), de tipo 2 (variable), o de tipo 3 (grave). Los síntomas de esta enfermedad suelen ser la disfunción de plaquetas y las hemorragias nasales, hematomas en la piel, hemorragias prolongadas producto de heridas menores, hemorragias de la cavidad oral y hemorragias menstruales excesivas. Las hemorragias gastrointestinales son relativamente raras, pero pueden ser muy graves cuando ocurren. La deficiencia grave de FvW, o un defecto específico en la interacción del FvW con el FVIII provoca una deficiencia secundaria moderada del FVIII. Estos pacientes pueden tener síntomas que son más característicos de la hemofilia, como por ejemplo, hemorragias en las articulaciones o tejidos blandos, como por ejemplo, los músculos y el cerebro.

Acerca de Nuwiq®

Nuwiq® es el factor VIII recombinante (FVIIIr) de 4.a generación, una proteína de acción naturalmente prolongada, producida en células humanas sin modificación química ni fusión con otras proteínas. Nuwiq® se cultiva sin aditivos de origen humano o animal, está desprovisto de epítopos antigénicos de proteínas no humanas y tiene una elevada afinidad por el factor de coagulación von Willebrand. El tratamiento con Nuwiq® se ha evaluado en siete ensayos clínicos completados que incluyeron 201 pacientes con HA grave previamente tratados, incluidos 59 niños. Nuwiq® está autorizado en la UE, Estados Unidos, Canadá, Australia, América Latina y Rusia para su uso en el tratamiento y profilaxis de hemorragias en todos los grupos etarios de pacientes con hemofilia A previamente tratados. Están previstas otras presentaciones para la autorización de Nuwiq® en todo el mundo.

Acerca de wilate®

wilate® es el primer concentrado de FvW/FVIII de alta pureza, sometido a dos procesos de inactivación vírica, que utiliza el proceso de disolvente/detergente (S/D) y un sistema especial de calor seco terminal Permaheat (TDH). Los procesos seleccionados de purificación aíslan el complejo FvW/FVIII en condiciones de alta protección de las proteínas, lo que da lugar a una relación 1:1 de FvW:RCo (cofactor de la ristocetina) para una actividad del FVIII de carácter similar al plasma normal. No se agregó albúmina como estabilizador. wilate® se obtiene exclusivamente de grandes concentraciones de plasma humano recogido en centros de donación de plasma autorizados. wilat® tiene una estructura de triplete de FvW y un contenido de multímeros de alto peso molecular, similares al plasma humano normal. El producto está registrado en más de 60 países del mundo, incluidos la mayoría de los países de la UE, EE. UU., Canadá, Australia, Brasil y Rusia.

Acerca de octanate®

octanate® es un concentrado de FVIII de alta pureza, obtenido de plasma humano, liofilizado y sometido a dos procesos de inactivación vírica, que se administra por vía intravenosa. Todo el FVIII presente en octanate® está ligado a su estabilizador natural, el factor de von Willebrand (FvW), en una proporción FvW/FVIII de aproximadamente 0,4. Por lo tanto, no se necesitan estabilizadores adicionales durante su fabricación.

octanate® se utiliza en la profilaxis y el tratamiento de hemorragias en pacientes con todos los tipos de hemofilia A. octanate® está disponible en 250 UI, 500 UI y 1000 UI. octanate® se lanzó por primera vez en Alemania en 1998 y, desde entonces, se ha autorizado en 86 países. Desde su lanzamiento, se han distribuido aproximadamente 10 000 millones de UI de octanate® en todo el mundo. octanate® está indicado para la inducción de tolerancia inmunológica (ITI) en más de 40 países.

Acerca de Octapharma

Con sede en Lachen, Suiza, Octapharma AG es uno de los mayores fabricantes de proteínas humanas del mundo, desarrollando y produciendo de proteínas humanas a partir de plasma humano y líneas celulares humanas. Como empresa familiar, Octapharma cree que invertir marca la diferencia en la vida de las personas y lo ha estado haciendo desde 1983; porque está en nuestra sangre.

En 2016, el Grupo obtuvo ingresos por 1600 millones de euros, un ingreso de explotación de 383 millones de euros y realizó inversiones por 249 millones de euros para asegurar la prosperidad futura. Octapharma emplea a más de 7100 personas en todo el mundo para apoyar el tratamiento de pacientes en 113 países con productos en tres áreas terapéuticas:

· Hematología (trastornos de la coagulación)

· Inmunoterapia (trastornos inmunológicos)

· Cuidados intensivos

Octapharma posee cinco plantas de producción de última generación en Alemania, Austria, Francia, México y Suecia.

Para más información, visite www.octapharma.com

