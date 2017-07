La importación de carne de vacuno británico con Sello de Calidad se incrementa un 24% en España

6/07/2017 - 13:00

Según los datos de AHDB Beef & Lamb (Organización para el sector del vacuno y ovino en Inglaterra), a lo largo del primer cuatrimestre de 2017 la importación de carne de vacuno británico con Sello de Calidad en España ha crecido un 24%, alcanzando 203 toneladas, frente a las 164 toneladas del mismo periodo en 2016.

Este importante incremento contrasta con cierto estancamiento del mercado en los principales países importadores de carne británica en Europa como Irlanda, Holanda, Francia, Italia, Bélgica y Alemania. España se sitúa en el séptimo lugar por detrás de Alemania - que obtiente una cifra de importación de 226 toneladas en el mismo periodo de 2017 - y se sitúa por delante de Dinamarca.

Según Susana Morris, Export Manager de AHDB Beef & Lamb: “España es un mercado estratégico que adquiere cada vez más importancia. El consumidor español de carne es muy exigente, por lo que este incremento en las cifras de venta nos llena de satisfacción y nos anima a seguir trabajando en la misma línea para difundir las cualidades y características de las carnes británicas con Sello de Calidad”.

Actualmente, el principal destino internacional de la carne de vacuno con Sello de Calidad fuera de Europa es Hong Kong, que ha experimentado fuertes crecimientos, pasando de las 218 toneladas a las 652 toneladas en el primer cuatrimestre de 2017. La gran parte de las exportaciones van dirigidas al sector de Foodservice.

AHDB Beef and Lamb

AHDB Beef and Lamb es la Organización del Sector del Ovino y Vacuno en Inglaterra. Es una división del Consejo de Desarrollo Agrícola y Horticultural (AHDB). Se establecen a través del pago del impuesto del AHDB sobre el ganado ovino y vacuno sacrificado en o exportado de Inglaterra.

AHDB Beef and Lamb proporciona una amplia gama de transferencia de tecnología, programas promocionales y de marketing para granjeros, consumidores y empresas de la cadena de suministro ovino y vacuno.

El Departamento de Exportación de AHDB Beef and Lamb garantiza que las oportunidades de desarrollo comercial en los mercados de exportación sean identificadas y alimentadas a través de la provisión de información del mercado, el consejo y la guía para exportadores. AHDB Beef and Lamb también ayuda a facilitar el comercio garantizando el acceso a los mercados que no pertenecen a la UE y garantiza que se cumplan los protocolos y certificaciones apropiados para permitir el comercio.

Más información en: www.carnivorosgourmet.es

