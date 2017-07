Meridiam critica a la Generalitat por el rescate del Eje Transversal

El fondo galo negocia la adquisición de las acciones de Copisa en Cedinsa

Meridiam ha criticado la intención de la Generalitat de Cataluña de rescatar el Eje Transversal, la autopista catalana C-25 que une Lérida con Gerona y que explota la concesionaria Cedinsa. Ésta, a su vez, está participada por FCC, Comsa, Copisa y Copcisa.

El fondo de infraestructuras francés ha mantenido negociaciones con Copisa para comprarle su parte, pero la pretensión de la Generalitat podría echar por tierra ésta y las otras operaciones de compraventa que hay en marcha.El director general para España y Portugal de Meridiam, Sergio Rodríguez, considera que el rescate del Eje Transversal, el mayor activo de Cedinsa, "es un grave error desde nuestro punto de vista, porque lo que buscan los inversores es una cierta estabilidad", máxime en firmas como el fondo galo, que "entramos a largo plazo".

Así se expresó Rodríguez durante su intervención en una jornada de infraestructuras organizada por la patronal de las constructoras Seopan en Santander, en el marco de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). "Es un mal mensaje para el inversor.

La próxima vez, ¿voy a invertir aquí para que a lo mejor mañana me la recompren?", abundó en respuesta a los posibles rescates del Eje Transversal y del Túnel de Sóller, en Baleares, cuya concesión está controlada por la española Globalvia. Para el directivo de Meridiam, un fondo de infraestructuras que en España tiene como principales inversiones la A-66 Zamora-Benavente y una incineradora en Guipúcoa, estas situaciones responden "más a un tema político que a otra cosa", creando "una incertidumbre, una volatilidad, que no es nada buena para el inversor".

Las ventas de FCC y ComsaRodríguez reconoció que las cláusulas de recompra (rescate) existen "en todo el mundo" y admitió su uso cuando "el concesionario no está haciendo su labor", que no es el caso. No en vano, "tenemos más de 50 concesiones en el mundo y no nos lo han hecho nunca", apostilló. La Generalitat ha solicitado al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) financiación para afrontar el rescate del Eje Transversal, valorado en 530 millones. Tiene hasta el 31 de diciembre para la reversión anticipada de la vía. Esto provoca la suspensión, hasta que haya una decisión en firme, de los procesos de venta de Cedinsa. Además de la negociación de Copisa, que tiene el 22%, con Meridiam, FCC (34%), y Comsa (22%) hacen lo propio con Mirova, un fondo de Natixis.

