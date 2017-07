El embarazo tiene un efecto protector en el riesgo de recaída en la esclerosis múltiple, según una experta

La esclerosis múltiple es más común en las mujeres en edad fértil, a pesar de que el embarazo no está contraindicado en esta enfermedad, tanto que los expertos han observado que la gestación tiene un efecto protector en el riesgo de recaída y discapacidad, según ha subrayado la doctora del Servicio de Neurología y Neuroinmunología del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña del Hospital Universitario Vall d'Hebron (Barcelona), Mar Tintore.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Aproximadamente el 43 por ciento de las mujeres se quedan embarazadas después del diagnóstico; antes se creía que el embarazo tenía un impacto negativo en la evolución de la esclerosis múltiple y no se recomendaba, aunque ahora se sabe que no condiciona directamente la fertilidad, ni la gestación, ni tiene consecuencias durante la descendencia, además, durante la gestación se reduce el riesgo de brotes", ha puntualizado.

Sin embargo, según ha explicado la doctora Tintore, todavía quedan algunas incógnitas por resolver, pues es necesario "aclarar hasta cuándo se debe mantener el tratamiento, antes o durante la gestación, y cuándo reiniciarlo tras el parto".

La doctora ha ofrecido estas conclusiones durante su intervención en SINÁPTICA, una reunión organizada por Teva Neuroscience en Barcelona, con el objetivo de abordar la importancia del diagnóstico precoz tanto de la esclerosis múltiple como de la enfermedad de Parkinson, así como en compartir el objetivo con el paciente para conseguir una mayor adherencia al tratamiento.

Además, durante la celebración de la reunión se ha presentado la actualización de 'msCall', una aplicación desarrollada por Virtualware con el objetivo de ayudar a los pacientes con esclerosis múltiple a conseguir un mayor control y adherencia a su tratamiento, gracias a sus herramientas y servicio de notificaciones, pues funciona como un diario en el que estos pueden apuntar desde zonas de inyección o tipo de tratamiento hasta estado emocional o físico, u horas de sueño y nivel de ejercicio.

Otra de las ventajas con la que cuenta la 'app' es que ha incorporado nuevos ejercicios de memoria, cálculo y memoria espacial para la estimulación cognitiva, así como nuevos contenidos generales y consejos y preguntas frecuentes sobre la enfermedad.

CASOS HEREDITARIOS EN EL PARKINSON

En cuanto a la enfermedad del Parkinson, el encargado de abordar este tema ha sido el doctor de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología y Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), Pablo Mir, quien ha centrado su exposición en aquellos casos que son hereditarios y que se pueden deber a mutaciones genéticas específicas.

En este sentido, el doctor Mir ha presentado el estudio 'GBA Variants Influence Motor and Non-Motor Features of Parkinson's Disease', publicado en Plos One, que concluye que la presencia de mutaciones en el gen de la glucocerebrosidasa (GBA) es un factor conocido que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. En el estudio se seleccionó el gen GBA en una cohorte de 532 pacientes con Parkinson bien caracterizado y 542 controles en el sur de España.

Los resultados de este estudio evidenciaron una mayor frecuencia de variantes de GBA en los pacientes con Parkinson, que la edad media era más temprana al inicio de la enfermedad en los portadores de GBA (50,6 frente a los 56,6 años), así como síntomas motores y no motores más frecuentes en este grupo.

