Volvo anuncia el fin del motor de combustión: solo lanzará vehículos eléctricos o híbridos a partir de 2019

Me parece una buena filosofía ya que, grupos como Hyundai/Kia están vendiento muchos vehículos híbridos en nuestro país y en otros como USA con una gasolina a un precio de risa comparado con la UE donde lleva muchos años vendiendo sus híbridos.



No me olvido de Toyota/Lexus que fueron los pioneros y que venden más vehículos híbridos que del resto de motorizaciones.



El Diesel está condenado a la extinción en las ciudades y trayectos interurbanos, sobretodo con el protocolo anticontaminación que, previsiblemente se va a aplicar cada vez con mayor frecuencia y de forma más restrictiva. Quizá para hacer mucha carretera a alguien le compense, aunque cada vez menos frente a los actuales gasolina con turbo y baja cilindrada que consumen un poco más pero son más baratos de adquirir y sobretodo mantener (en los Diesel los problemas con EGR, caudalímetros, aceite más caro, rellenado de depósitos adblue o similar ,etc. muchas veces se comen el posible ahorro en combustible sin contar los intereses de financiar el sobrecoste de un Diesel).



Además los gasolina son más placenteros de conducir y los últimos híbridos de precio asequible con un consumo y precio similar a un Diesel (no olvidemos que casi todos los híbridos suelen llevar cambio automático). En un coche híbrido el placer de conducción se eleva exponencialmente por su silencio, suavidad y refinamiento, a la vez tienen un mantenimiento tan asequible o más que cualquier vehículo de combustión. La entrega de potencia es lineal y progresiva sin brusquedades ni vibraciones (aunque el e-CVT aumente el ruido en aceleraciones fuertes no es ni de lejos tan molesto como dicen, tan sólo contrasta con el silencio total del coche pero no llega ni de lejos al ruido de cualquier Diesel, el cambio de Hyundai/Kia es más agradable de manejar y suficiente con 141 cv combinados pero faltaría que trajeran el sistema de propulsión que monta el Sonata Hybrid de 200cv del mercado americano que es comparable e incluso algo más vivo de respuesta que el Lexus IS300h salvo en los acabados premium de este último).



En modo eléctrico ni gastas combustible ni contaminas y el silencio es total, usan el modo de frenado eléctrico y la frenada regenerativa que además de recargar la batería cuida que los frenos del coche apenas tengan desgaste lo que supone un gran ahorro de mantenimiento, en ciudad apenas consume nada (he llegado a ir unos 10 minutos sin usar el motor de combustión) y recarga con la frenada.



Además si conduces con suavidad y anticipación puedes ir bastante rato en eléctrico incluso en carretera a gran velocidad y ves medias de consumo muy buenas (en un Ioniq 4.8l, Niro 5.1l, en un Prius 4.6l y en un Lexus IS300h unos 6.1l, yendo a ritmos ligeramente superiores al límite legal con equipaje, el climatizador y con varias personas en el coche).



Mientras se crean infraestructuras de recarga adecuada, coches con suficiente autonomía (al menos 500km), una recarga en un tiempo inferior a 10-15 minutos y los precios bajan hasta un nivel razonable, la opción más sensata es el híbrido que, se está poniendo a unos precios muy interesantes.



Volvo sabe lo que se hace y con la experiencia de otros fabricantes puede crear un producto redondo: un híbrido con propulsión trasera con acabados premium como los de Lexus, con más de 200cv combinados y con un cambio secuencial como el de Hyundai/Kia y con la seguridad propia de la marca si además cuidan la estética un poco más y los precios no se disparan, el producto puede ser imbatible.