Disney en la mira de una posible compra: ¿Quién quiere hacerse con el ratón Mickey?

El imperio de The Walt Disney Company, bajo las riendas de Bob Iger, enfrenta serios problemas en el horizonte. La compañía ha conseguido erigirse como un referente del contenido, además de sus negocios de parques recreativos y merchandising, pero el azote del streaming de video así como la caída de suscriptores a los servicios de cable en Estados Unidos, están golpeando a dos las joyas de la corona: el canal deportivo ESPN y Disney Channel.

La empresa, que ingresó 55.630 millones de dólares el año pasado y actualmente cuenta con una capitalización bursátil de aproximadamente 170.000 millones de dólares, no ha sabido responder los suficientemente rápida y efectivamente a los cambios dentro del sector de medios de comunicación estadounidenses ni tampoco al cambio de tendencia entre uno de sus públicos de cabecera, los jóvenes y adolescentes a los que se dirige tanto Disney Channel como Freeform. Según señaló el Wall Street Journal, durante los últimos 3 años, cada uno de estos dos canales ha perdido cerca de cuatro millones de suscriptores.

En un momento en que plataformas como YouTube, Netflix y demás servicios similares se apoderan del consumo multimedia en EEUU, el ratón Mickey parece quedar más y más expuesto a una posible oferta de compra. Durante los últimos meses, algunos analistas han señalado a Apple como postulante ideal para una operación que podría estar valorada en 237.000 millones de dólares. Al menos eso señaló Amit Daryanani, analista de RBC Capital Markets a sus clientes en un informe a sus clientes el pasado abril.

Desde su punto de vista, una compra de estas características tendría ventajas para ambas empresas, Disney por su canal de distribución de sus contenidos y Apple contaría con una cartera de contenido que sería la envidia de otros competidores. Tim Cook, el capitán de la de Cupertino, ya se mostró interesado en hacerse con Time Warner, la matriz de HBO y los estudios Warner Bros, antes de que la compañía de telecomunicaciones AT&T ofreciera hacerse con ella por un total de 109.000 millones de dólares, si incluimos su deuda.

Precisamente, el último rumor desatado por el New York Post, señala al principal competidor de AT&T, Verizon, como otro de los posibles interesados en tantear una posible compra de Disney. Esta compañía de telecomunicaciones lleva tiempo reforzando sus operaciones online, primero con la compra de AOL por 4.400 millones de dólares y más recientemente el negocio de internet de Yahoo por 4.480 millones de dólares. Fuentes cercanas a Tim Armstrong, quien todavía lidera las operaciones de AOL bajo el arropo de Verizon aseguran que su interés por Disney y ESPN viene de lejos.

Varios analistas descartaron este tipo de movimiento. Según indicó Marci Ruvicker, de Wells Fargo Securities, la reacción a los rumores instigados por el Post provocaron ?la risa? de su equipo. "No contemplamos que Verizon quiera comprar Disney, quizás el Post ha confundido el 4 de julio con el Día de los Inocentes", indicó. Para justificar su posición señaló qué haría un gigante del wireless como Verizon como un negocio de parques de atracción, otro enorme de productos de consumo y los estudios de cine del conglomerado del ratón Mickey.

Dicho esto, otras fuentes que conocen bien ambas compañías señalan que la compra de Disney no tendría que incluir algunos de sus negocios menos relacionados con los contenidos. Así, la adquisición podría intentar limitarse a los estudios Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, así como ESPN, ABC y otras cadenas, como Disney Channel y Freeform.

La atención en estos momentos se dirige a la próxima semana, cuando se celebra el encuentro de colosos de la industria mediática y la tecnología en la conferencia organizada por Allen & Co. en Sun Valley, California. En dicho encuentro, no está prevista la presencia de Bob Iger, el CEO de Disney, pero sí del presidente de la división de televisión de la compañía, Ben Sherwood. Acudirá, como no, Lowell McAdam, el encargado de dirigir Verizon, así como su homólogo en AT&T, Randall Stephenson, y el consejero delegado de Time Warner, Jeff Bewkes.

Independientemente de lo que pueda ocurrir o no, recordemos que buena parte de estas posibles operaciones son fruto de especulaciones o rumores, es cierto que Disney se encuentra en un momento problemático, sobre todo en lo que se refiere a su negocio de canales de televisión. La compañía extendía la permanencia de Iger como su consejero delegado hasta julio de 2019 el pasado marzo ante la falta de un sucesor aparente. La marcha de Tom Staggs el año pasado, quien era el director de operaciones de la compañía, eliminó de la quiniela uno de los nombres que sonaban con más fuerza para suceder a Iger al frente de Disney.

Ahora muchos hacen sus cábalas. Entre los nombres que se barajan se incluye al propio Sherwood, quien ya fue presidente de la división ABC News y ahora regenta las operaciones de televisión de la compañía, donde no se incluye a ESPN. Otros señalan que Sheryl Sandberg, la actual directora de operaciones de Facebook y miembro del Consejo de Administración de Disney sería una perfecta postulante para tomar las riendas de la compañía.

