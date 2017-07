Diseñan un método para clasificar a pacientes candidatos a terapia hormonal segura frente al envejecimiento

3/07/2017 - 13:54

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han participado en el diseño de un método clínico que permite clasificar a los pacientes que pueden recibir terapia hormonal de forma segura para paliar los efectos negativos del envejecimiento.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La investigación, publicada en la revista 'Journal of the American Medical Directors Association', ha analizado el papel que juega la función muscular en la relación entre el estado hormonal y la hospitalización y el riesgo de mortalidad.

A medida que el organismo envejece, tienden a disminuir las concentraciones de hormonas anabólicas, que transmiten mensajes a todo el organismo con el objetivo de generar nuevas biomoléculas, es decir, se asocian con el crecimiento de diversos tejidos y órganos, incluido el músculo esquelético.

Esto explica que esta reducción en la concentración hormonal provoque una atrofia muscular progresiva debido a que no hay suficiente regeneración de tejido muscular. Si a esto se le añade que con la edad se acumula más masa grasa, aumenta la disfuncionalidad física, la reducción de movilidad y, por tanto, mayor dependencia y mortalidad.

Esto explica que la suplementación hormonal podría ser una buena forma de frenar en cierta medida este efecto negativo del envejecimiento. Sin embargo, se debe tener cuidado con este tipo de suplementación, ya que tiene efectos adversos peligrosos, como por ejemplo, una mayor prevalencia de eventos cardiovasculares.

PRIMEROS PASOS PARA UN MÉTODO CLÍNICO

Partiendo de este trasfondo, los investigadores participantes en este estudio han dado los primeros pasos para diseñar un método clínico para discernir qué pacientes podrían beneficiarse de esta suplementación y cuáles podrían salir más perjudicados.

"Lo innovador de este modelo es que, a diferencia de lo habitual, no se tiene en cuenta sólo la concentración de las hormonas anabólicas en el organismo, sino que relaciona estas concentraciones con la fuerza muscular que presenta el sujeto", según la doctora Amelia Guadalupe-Grau, actualmente profesora en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) y autora del estudio.

En este estudio se ha visto que la función muscular puede ayudar a entender mejor la relación entre los niveles de hormonas anabólicas y los eventos de salud, de cara a poder seleccionar de una forma más específica a las personas que potencialmente deberían recibir terapia hormonal, y cuáles por el contrario podrían beneficiarse en mayor medida de un programa de ejercicio físico.

¿CUÁNDO SE DA UNA DESREGULACIÓN HORMONAL?

En los resultados, los investigadores observaron que el riesgo de mortalidad y hospitalización se relaciona íntimamente con el equilibrio en el ratio de hormonas/fuerza muscular total. Cuando este ratio se ve desequilibrado, principalmente por una concentración hormonal elevada para valores medios o bajos de fuerza muscular o bien cuando se observan niveles de fuerza por debajo de los niveles hormonales, se produce una situación de desregulación hormonal.

Al menos parte de esta desregulación se cree que puede ser debida a que los receptores de estas hormonas no funcionan correctamente y, por tanto, la atrofia muscular no se produce por falta de hormonas anabólicas sino porque los órganos diana de estas hormonas no pueden captarlas adecuadamente, luego no llega la señal.

"Cuando se suplementa con hormonas se debe andar con pies de plomo. Es muy importante que la dosis no sea ni muy pequeña ni excesiva. Cuando la dosis es demasiado pequeña, no provoca ningún efecto; sin embargo, si la dosis excede los valores adecuados, los efectos adversos como los eventos cardiovasculares son mucho más comunes" aclara la doctora Guadalupe-Grau.

Por lo tanto, gracias a este nuevo método se puede prescribir el tratamiento hormonal de una forma más segura para el paciente y constatan que la suplementación no será conveniente cuando los pacientes tengan una desregulación hormonal provocada por un fallo en los receptores hormonales (medido indirectamente a través de la fuerza muscular).

En este caso lo más recomendable sería recetar ejercicio físico. En cambio, cuando el ratio de hormonas/fuerza muscular sea igual a 1 pero los niveles hormonales sean muy bajos es cuando se debería plantear la suplementación.

PUBLICIDAD