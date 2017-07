Madrid dice adiós al metrobús: todo lo que debe saber sobre la tarjeta sin contacto que le sustituirá

Cuando pusieron un parquímetro primero en mi ciudad y luego en mi calle me sentí estafado porque cambiaban las reglas del juego arbitrariamente. Cuando pusieron el carnet por puntos me sentí estafado porque no estaba cuando me saqué el carnet de conducir. Cuando elevaron las multas también me sentí estafado aunque nunca me pusieron una. Ahora con la tarjetita me siento asi también. Dejen de cambiar las reglas del juego a mitad de partida o muchos nos iremos de Madrid.