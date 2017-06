¿Conocemos realmente cuánto vale cada producto? ¿Sabemos lo que cuesta el kilo?

Mercadona, Consum y Eroski Center, los mejores en precios equivalentes

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia irregularidades en los precios por unidad de medida y reclama el derecho que tienen los consumidores a conocer, además del precio del producto en sí, su coste por kilo, litro, o la unidad de medida correspondiente para poder comparar entre el resto de productos de la misma categoría con cierto rigor.

¿Cuáles son las faltas más comunes por parte de los fabricantes en este sentido? Es frecuente el mal cálculo del precio equivalente, una unidad de medida inapropiada, la mala visión de la etiqueta, el redondeo en las cantidades o simplemente la inexistencia del precio equivalente. Según el estudio realizado por la OCU el 23% de los productos analizados presentaron algún problema que impide o falsea su comparación.

Los fallos más comunes

La OCU advierte de los errores más frecuentes que suelen cometer los supermercados a la hora de presentar sus precios equivalentes y recomienda extremar la atención especialmente en estos puntos.

El precio equivalente no aparece. Ocurre sobre todo en formatos muy utilizados o pequeños, con el fin de evitar la comparación con otros más grandes que suelen ser más económicos. En este sentido, OCU recuerda la importancia (y obligación) de que el precio equivalente esté indicado en todos los productos, ya que un solo artículo sin este precio impide al consumidor realizar una comparación completa entre todos los productos de dicha categoría.

Se redondea en el precio equivalente. Sobre todo en productos frescos.

Se presentan en unidades de medida erróneas. Los huevos deben presentar el precio equivalente por docenas, no por unidades. Los detergentes a máquina, por cacitos, no por litros o kilogramos. Para las conservas, el precio equivalente mostrado debe ser sobre el peso neto escurrido, no sobre el peso neto.

Se dificulta su visibilidad. Sobre todo en artículos de droguería: etiquetas cortadas, números borrosos o tamaño de letra excesivamente pequeño.

No se incluyen las ofertas. En el papel higiénico, por ejemplo, los rollos gratis no se suelen incluir en el precio equivalente, por lo que el consumidor no puede considerarlo.

¿Qué supermercados sacan mejor nota?

Según el ranking de supermercados que forma parte de este estudio, Mercadona, Consum y Eroski Center, son los que ofrecen los precios equivalentes de forma más clara y correcta. Por el contrario, Covirán, Spar y Bonpreu son los que cometen más errores de etiquetado en los precios. Pero los fallos en el etiquetado, a pesar de estar presentes en la mayoría de los supermercados, difieren en cada uno.

De los 31 supermercados analizados, sólo superan el 90% de precios correctos Consum, Eroski Center y Mercadona. En el otro extremo se encuentran Covirán, Spar y Bonpreu. Y entre las grandes cadenas, los resultados obtenidos son dispares. ¿De qué pie cojea cada una en esto de los precios equivalentes?

Hipercor: tiene el nivel de fallos más elevado en las etiquetas de precios. Casi uno de cada tres analizados era erróneo.

Lidl: también con numerosos errores, suele emplear el redondeo para los precios equivalentes, algo prohibido por la Directiva europea.

El Corte Inglés: un 9% de las etiquetas controladas no incluía el precio equivalente.

Alcampo: abusa del redondeo. Se detectó en un 6% de los precios analizados.

Carrefour: ofrece escasa o nula visibilidad de los precios equivalente en droguería e higiene.

Día Market: obtiene buenos resultados en general, aunque un 5% de los precios equivalentes analizados tenían algún error de cálculo.

Eroski: destaca por su buena información en los precios. Los pocos fallos encontrados son relacionados con errores en el cálculo.

Mercadona: puede considerarse el mejor entre las grandes cadenas. Apenas un 7,8 de los precios recogidos tenían problemas.

Más detalles sobre el estudio

El estudio de la OCU fue realizado entre 98 tiendas de 31 cadenas repartidas por 12 ciudades. Se recogieron un total de 9.165 precios de diez productos de alimentación y droguería. Tras analizar los resultados, la Organización ha encontrado numerosas irregularidades en la publicación de los precios equivalentes de los productos en los supermercados.

Por eso pide, por una parte, más control interno y más conocimiento de la normativa a los comerciantes y por otra, más control por parte de la administración para hacer cumplir una norma que cuenta ya con 17 años de vida y que repercute directamente en los derechos de los consumidores.

