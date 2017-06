La 'guerra' contra Uber y Cabify abre una brecha en el taxi madrileño

La Gremial convoca 48 horas de paros contra Carmena y aplaude a Fomento

La Federación Profesional del Taxi llama a manifestarse contra De la Serna

Segunda oleada de paros contra las VTC

El taxi enfrenta dividido la segunda oleada de paros contra Uber y Cabify. Las dos principales asociaciones profesionales de Madrid han convocado este jueves movilizaciones para exigir que se ponga coto a la proliferación de licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor) y a su supuesta "competencia desleal". Pero el objetivo de su lucha es lo único que tienen en común la Federación Profesional del Taxi y la Asociación Gremial de Auto Taxi ya que no coinciden ni en el tipo de protesta, ni en la diana a la que dirigen sus quejas, ni en las medidas que exigen para frenar a las VTC que operan con Uber y Cabify.

Así, mientras que la Federación, presidida por Julio Sanz, y que agrupa 5.000 licencias (en Madrid operan 15.476), ha llamado a los taxistas a manifestarse el jueves 29 de junio contra el Ministerio de Fomento "por la falta de medidas concretas para eliminar las VTC que sobran", la Gremial madrileña, presidida por Miguel Ángel Leal y que agrupa a unas 6.000 licencias, ha convocado paros de 48 horas contra el Ayuntamiento de Madrid por "incumplir su promesa de aumentar el control a las VTC".

En concreto, la manifestación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid empezará el jueves a las 11 de la mañana en Cuzco y terminará frente a Fomento a las 13.00 horas. La asociación esta vez no ha contado con el apoyo de la Mesa Estatal del Taxi en la convocatoria y no persiguen parar la capital, como el pasado 30 de mayo. Un objetivo diametralmente opuesto al de la Gremial que espera que los taxistas paren Madrid el jueves y el vieenes, en plena celebración del Orgullo Gay, para conseguir que el Ayuntamiento de Manuela Carmena ponga 70 policías especializados para vigilar que las VTC no captan clientes en la calle y cumplen con la normativa. El presidente prevé un seguimiento del 70%.

A diferencia de Sanz, Leal considera que las medidas de Fomento para frenar la especulación de las VTC (prohibir su venta o transmisión los dos primeros años) son suficientes para controlar la proliferación de licencias. A su vez, explica que no se puede pedir al Gobierno que se eliminen las VTC que se han dado vía sentencia judicial y que han fulminado el ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi que recoge la ley. Actualmente hay 11 por cada 30 y en el último mes se han dado 40 más en Madrid hasta las 2.263. "No respaldamos la manifestación porque no se puede malgastar ni un efectivo policial en vigilar una protesta sin sentido. Fomento ha sido sensible a nuestras peticiones y que no cumple con sus promesas de que las VTC estén reguladas y cumpla la ley es el Ayuntamiento", aseguró Leal en declaraciones a este diario antes de disculparse por las molestias que puedan causar a los madrileños con la huelga.

Un punto de vista que no comparte en absoluto Sanz, que, además de exigir que se eliminen más de 3.740 licencias de VTC, asegura que no se puede cargar contra el Ayuntamiento porque "apenas tiene competencias". En este punto, asegura que las medidas anunciadas por Fomento son poco concretas y no solucionarán el problema ya que es muy difícil prohibir a alguien que venda su empresa. Las licencias VTC que se dan, se operan y se venden, están siempre dentro de empresas.

