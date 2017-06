Guindos: el rescate a dos bancos italianos es "absolutamente diferente" al del Banco Popular

Todo es diferente diferente, eso dice la canción, pero lo nuestro es diferente para mal. Nadie, salvo que esté desesperado, se aplica una medicina haciendo de conejillo de indias.



Agarrarse a que no hay ayudas públicas es un asidero pobre porque si ha habido mucha prisa, aparentemente poca reflexión y escasos justificantes para tamaña medida que dejó quebrantados a muchos ahorradores que pensaban que un banco era otra cosa, dado que su actividad está casi intervenida.



Yo quiero mis acciones y me da igual como coticen.No quiero pelear en los tribunales porque me pone malo y ya venderé yo cuando me apetezca