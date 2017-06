Siesta and Go: llega a Madrid el primer establecimiento dedicado únicamente a echar una cabezadita

"Si pudiera me echaba una cabezadita"... ¿Cuántas veces no ha escuchado esta frase en su trabajo, en la calle o durante una comida? Pues bien, desde hace unos días parar a dormir la siesta es posible. Siesta and Go es el primer establecimiento dedicado única y exclusivamente a este arte, al descanso, a la siesta. Situado en el núcleo empresarial de Madrid, AZCA, esta empresa pretende dar descanso a los estresados trabajadores de la capital de España.

Aunque parezca toda una innovación este tipo de empresas son muy comunes en otras ciudades como Nueva York, París, Londres, Bruselas o Tokio y ahora llega a Nuevos Ministerios.

"No todos tenemos la suerte de tener nuestra casa cerca del lugar de trabajo para poder acudir y descansar como queramos en nuestros tiempos libres. Ya puedes venir a sentarte en una butaca con reposapiés, leer un buen libro, echarte una cabezada en una cama como si fuera la tuya, conectarte a internet, te prestamos prensa diaria, tablets, cargadores de móvil", explican en su web. "También dispondrás de mesas de estudio, por si estás estudiando un máster o un idioma", detallan.

No hace falta cita previa, es llegar y dormir -el tiempo que se quiera-. Le cobrarán el minuto, siempre con 5 de cortesía. Las opciones para su siesta varían desde una habitación individual (0,23 euros el minuto), hasta una mesa de estudio (0,05 euros/minuto), pasando por sillón orejero con puff o las camas de una litera.

Además, si le coge gusto dispone de promociones mensuales, y de bonos más económicos, con los que además podrá reservar su rincón favorito.

