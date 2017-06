Félix Revuelta: "Santander tiene un chollo, se va a ahorrar 5.000 millones en impuestos"

Tras la venta de Popular al Banco Santander por un valor simbólico, son muchos los inversores que han denunciado que han sufrido un expolio. Uno de ellos ha sido Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, que ha perdido con su inversión en el banco 45 millones de euros y que ya agrupa a 9.000 accionistas bajo su plataforma para denunciar a Popular y a los responsables de la situación, entre los que también señala al Banco Santander.

Con la inversión en Popular ha perdido 45 millones de euros y ahora se ha puesto al frente de las reclamaciones de los accionistas. ¿Por qué tomó esta decisión?

Hubo una junta de accionistas con Ángel Ron en la que dije muy claro que hay un defecto en las empresas grandes y es que el capital está muy atomizado y solo manda el consejo, que muchas veces no representa a los accionistas. Los grupos de accionistas no tenemos fuerza y en un banco, menos. No estamos representados. Nos pensamos que los dueños de las empresas son ellos, pero somos nosotros, aunque no ejercemos como tales. No somos capaces de decir que Ángel Ron tenía que haberse ido hace años, que se han cometido muchas torpezas y que la última ha sido poner a Emilio Saracho, que ha demostrado no ser el candidato adecuado.

Con Ron al mando, la acción de Popular cayó un 96%, ¿ha sido Saracho tan nefasto como su antecesor en mucho menos tiempo?

Emilio Saracho lo ha hecho muy mal, diría que en menos tiempo aún peor. Los bancos viven de la confianza, tienen un montón de depósitos y se mantienen por la confianza, al final si la gente los saca se queda sin liquidez... Para mí la pregunta es, ¿qué no ha hecho Saracho? ¿qué hubiera pasado si Saracho hubiese invertido en acciones del Popular los 4 millones que cobró de prima por fichar al día siguiente? Si sale al día siguiente y dice: "Apuesto por el banco, tenemos la mejor plantilla y vamos a sacar esto adelante". Si hace eso y luego dice que hay que ampliar capital, todo el mundo acudiría a la operación. ¿Qué es lo que ha hecho? Dar noticias contradictorias. Ningún accionista pensaba que iba a pasar esto. Yo compré 900.000 acciones ese mes, de hecho, el día anterior compré. Yo hubiese ido a otra ampliación e igual que yo mucha gente. Pero solo si hubiese habido un líder.

¿En qué punto está la agrupación de accionistas para demandar al banco?

Lo estamos haciendo a través de una plataforma que montamos para defender a los accionistas. Antes no funcionaba, solo había 100 personas; y ahora somos cerca de 9.000. Se están uniendo todo tipo de accionistas. Hay 40 inversores digamos significativos y el resto son pequeños accionistas que están dispersos por toda España. La idea de los abogados es mandar cuanto antes las denuncias de los últimos, porque es la forma en la que se va a ejercer presión sobre el banco. El equipo está formado por un abogado de confianza que se ha juntado con un grupo de abogados especializados en Barcelona. Habrá una demanda central en la que se agruparán todas las de los minoritarios y luego cada particularidad se irá juntando de alguna forma.

¿Las denuncias se centrarán en la última ampliación de capital o podrán unirse todos los accionistas del banco?

Según me comentan mis abogados, hay responsabilidad en todas las ampliaciones de capital y compras de acciones a partir de una fecha que es 2011, ya que se han hecho con una información que no es correcta. Si te dan un balance o unas cuentas que a posteriori cambian... Si hay pérdidas, pon que hay pérdidas. No me maquilles los números. Llega un momento en que estas cosas no se pueden tapar, se ha ido cubriendo todo hasta que afloran y resulta que la contabilidad del banco es un cachondeo. No es la última ampliación. Son todas las operaciones desde 2011. Porque desde allí comenzaron este tipo de maniobras en las cuentas.

¿Cuáles serán los siguientes pasos?

El viernes nos reunimos los 40 grupos más fuertes que están en la plataforma [según explican desde la empresa, la estrategia presentada tuvo buena aceptación]. Vendrá todo el equipo de Barcelona a explicar la estrategia y el lunes nos reuniremos todas las plataformas. Cada una es independiente, pero podemos ponernos objetivos comunes para ver hasta dónde podemos exigir responsabilidades.

¿Quién se encargará de los costes?

Pagarán solo los que se adscriban a la plataforma y tengan un volumen de acciones determinado. Las personas físicas con menos de 150.000 acciones solo pagarán unos honorarios de 12% en caso de éxito [ver gráfico].

Dice que se deben exigir responsabilidades. ¿Dónde hay que buscar responsables y qué se puede esperar lograr con las denuncias?

Yo ya tengo toda mi inversión en Banco Popular en pérdidas. Está consolidado y compensado. Tengo una sociedad de inversiones y a veces se gana y a veces se pierde. Pero lo que es cierto es que el Banco Santander ha cogido el Popular y se va ahorrar 5.000 millones en impuestos. Supongo que algo nos podría dar a nosotros, es responsable solidario. Se ha quedado el banco por un euro.

Los propios inspectores del Banco de España criticaron el informe de Deloitte que estimaba el valor de Popular en un rango tan amplío como desde los -2.000 millones a los -8.000 millones... Parece un 'agujero' demasiado grande

El Santander se ha encontrado aquí un chollo, aunque el tiempo lo dirá, ya que también se queda con 34.000 millones en activos tóxicos, que es una cifra importante. Hace unos días, un inversor indio que me conocía a raíz del hotel que tenemos en Marbella, me contaba que quiso comprar terrenos a Aliseda por 3 millones de euros y no se los quisieron vender. No le vendían los activos y ahora se los dan a Santander. Hay cosas que no se entienden. El Santander tiene una responsabilidad y tiene que responder, aunque espero poco de la solución que pueda ofrecer. Y yo tengo acciones de este banco y voy a ir a la ampliación de capital que va a hacer.

Cuándo el banco seguía cotizando, en teoría, la CNMV no veía la asimetría de las posiciones cortas y las largas. Ahora resulta que se investiga si hubo 'insider trading'...

Tampoco se está investigando por qué no se suspendió la acción o se prohibieron los cortos, como se ha hecho con Liberbank. Hay responsables que tienen que responder. Este es un caso que me molesta. Yo tenía asumidas las pérdidas. Los 45 millones no desaparecieron en unos días, se han perdido los 3 o 4 millones que quedaban de la inversión inicial. Seguíamos en el banco porque la idea nuestra era que algún día iría para adelante. Los que invertimos a largo plazo creemos en los proyectos y podemos equivocarnos, como me ha pasado otras veces, no soy un inversor especulativo.

La CNMV pasó de ser completamente liberal con el Popular para, de repente, tornarse en plenamente socialdemócrata con Liberbank e intervenir prohibiendo los cortos. Ron defendió que había que investigar esas posiciones, pero Saracho no mandó ningún mensaje. ¿Cómo se explica la postura de Saracho y de la CNMV?

Ron en el caso de los bajistas sí que actuó bien. Creo que al final Saracho ha hecho bueno, o un poco bueno, a Ron. Porque la última etapa ha sido nefasta. Yo si voy a vender una vaca tuerta, la vendo como si fuese buena. Y que se espabile el que compra, lo que no puede ser es darle la ventaja al comprador. También habría que investigar por qué no se suspendió la acción o se prohibieron los cortos como con Liberbank. No puede ser que la acción te baje durante un mes todos los días. Yo compré en junio a 0,52 euros a 0,5 a 0,49 a 0,44 a 0,4 y a 0,35. Es una caída hasta los 0,0 euros de más del 40% en solo unos días y nadie dice nada. Esto no pasa más que aquí. Y también hay que investigar quién se ha beneficiado de tener información, porque si yo la hubiese tenido, habría vendido, no comprado como hice.

En los últimos días hubo una espantada en los depósitos del banco, lo que acabó estrangulando su liquidez. Con huidas de las instituciones públicas incluidas. ¿Ha habido una especie de 'mano negra' que ha acabado por ahogar al banco?

No puedo pensar eso, porque sería tan gordo... A veces lo pienso, pero es que eso sería un robo a mano armada. No se puede decir, pero esa es la sensación. ¿Qué es lo que queremos? ¿Un oligopolio de bancos? Me siento un poco como si me hubiesen tomado el pelo. Los inversores ganamos y perdemos -aunque ganamos más que perdemos, porque si no nos arruinaríamos- y si lo pierdo en buena lid no pasa nada, pero esta situación me molesta.

Hoy es ventajista pensarlo, pero ¿qué habría pasado si al frente del Popular se hubiese quedado Pablo Isla y la historia no se hubiese escrito con Ángel Ron como presidente?

Esa pregunta me la he hecho yo también. ¿Y qué hubiera pasado con Inditex? La vida es así. El problema es que Ron no entendió sus limitaciones, seguro que tiene su mérito, porque empezó de administrativo, a lo mejor podría haber llegado a director, subdirector o conse- jero... pero ¿presidente? Le ha faltado estrategia, que es muy importante. Si eres bueno en una cosa sigue con ella, y si entras en algo, hazlo despacio. No se puede recuperar en un año lo que no se ha hecho en toda la vida.

