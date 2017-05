Dell EMC anuncia una nueva plataforma cloud para Microsoft Azure Stack

5/05/2017 - 13:10

Dell EMC anuncia Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack, una nueva plataforma llave en mano de cloud híbrida que ofrece una ruta sencilla y rápida para la implementación y mantenimiento de una nube híbrida basada en Microsoft Azure Stack. La nueva plataforma ayuda a las organizaciones a estandarizar el ecosistema Microsoft Azure a fin de acelerar su transformación digital mediante la entrega automatizada de servicios de TI para aplicaciones tradicionales y nativas de la nube. Como resultado, las organizaciones pueden trabajar mejor con sus clientes, reducir el time-to-market de nuevos servicios y liberar recursos para concentrarse en agregar valor al negocio.

"La nube no es un lugar sino una forma de operar, y la adopción de un modelo híbrido se ha convertido en el enfoque más apropiado”, dice Peter Cutts, vicepresidente senior de Hybrid Cloud Platforms en Dell EMC. "Haciendo que las plataformas de nube híbrida sean sencillas y llave en mano, se permite a los negocios desarrollar y desplegar con rapidez nuevas aplicaciones, optimizar recursos, controlar costes y entregar las mejores experiencias a los clientes”.

La nueva plataforma Dell EMC Cloud para Microsoft Azure Stack combina el liderazgo mundial de Dell EMC en infraestructura cloud con su larga historia de colaboración con Microsoft, que incluye el lanzamiento de la primera nube híbrida basada en Microsoft de la industria en octubre de 2015. Según IDC, Dell EMC ocupó la primera posición en el mercado mundial de infraestructura cloud en 2016, con unos ingresos de 5.700 millones de dólares y un 17,6% de cuota de mercado.1

La nueva propuesta viene a complementar las plataformas llave en mano Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud, presentada hace más de tres años, y Dell EMC Native Hybrid Cloud, que integran hardware, software y automatización para simplificar la entrega de servicios de TI y reducir el time-to-market de todas las organizaciones.

Una experiencia consistente para nubes públicas y privadas on-premises

La interoperabilidad entre los recursos de la nube pública y de la privada se ha convertido en un requisito fundamental para las infraestructuras de TI de gran parte de las organizaciones. La solución llave en mano Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack proporciona una experiencia consistente a través de la nube pública de Azure y la privada con Azure Stack. Está diseñada con los servidores líderes Dell EMC PowerEdge y con Dell EMC Networking. Como Plataforma Cloud Híbrida, está construida, sostenida y soportada como una plataforma única con una pila llave en mano.

Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack ofrece una verdadera nube híbrida que acelera el desarrollo y la implementación de aplicaciones, proporcionando una capa de programación consistente entre Azure y Azure Stack. Como resultado, las organizaciones pueden acceder, crear y compartir servicios de aplicaciones cloud y tradicionales de forma rentable y segura en Azure y Azure Stack, a fin de garantizar los resultados del negocio sin sacrificar la seguridad, la protección, la calidad del servicio y la disponibilidad.

La integración con las mejores tecnologías de copia de seguridad y cifrado de Dell EMC proporcionan una manera sólida de proteger y asegurar los datos, tanto en los entornos públicos de Azure como en los on premises. Además, se extenderá la adopción de Pivotal Cloud Foundry para Azure a Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack, permitiendo la entrega de modelos híbridos con servicios consistentes, APIs y modelos de consumo tanto para on como para off premises.

Los servicios de Dell EMC simplifican la implementación y la gestión

Los servicios de Dell EMC están disponibles para cada uno de los pasos de este viaje, desde la planificación estratégica hasta la implementación, las operaciones y el soporte continuo. Los expertos de Dell EMC ofrecen una orientación práctica dirigida a optimizar y ampliar la plataforma cloud híbrida de cada cliente, logrando cumplir con los objetivos de negocio. Estas actividades incluyen el desarrollo y personalización de catálogos de servicios, permitiendo la habilitación de sistemas de gestión de identidades y acceso, así como la ampliación de los sistemas de monitorización y medición a Azure Stack. Dell EMC proporciona soporte durante todo el ciclo de vida de la plataforma, con cada componente respaldado por herramientas proactivas y predictivas automatizadas y un Technical Account Manager dedicado con ProSupport Plus. Con las plataformas de nube híbrida respaldadas por Dell EMC Services, las organizaciones pueden concentrarse en ofrecer servicios de aplicaciones diferenciados en lugar de tener que dedicarse a crear y administrar su infraestructura.

Un nuevo estudio revela los drivers clave para la adopción de la nube híbrida

Para comprender cómo las empresas están transformando los negocios y analizar los beneficios, costes y drivers asociados al uso de modelos de implementación cloud, Dell EMC encargó a IDC realizar una encuesta entre 1.000 organizaciones de tamaño mediano y grande de todo el mundo que utilizan o están evaluando utilizar la nube privada o pública.

La encuesta Cloudview de IDC revela que el 79,7% de las grandes organizaciones (con 1.000 o más empleados) afirman que ya tienen una estrategia de nube híbrida. Además, el 51,4% ya utiliza recursos de infraestructura cloud tanto pública como privada, con un 29,2% que tiene previsto hacerlo el próximo año.2

Los resultados de la encuesta, publicados en el White Paper de IDC, The Power of Hybrid Cloud, también revelan que el coste total de propiedad es uno de los principales impulsores de la adopción de la nube. Otros criterios para futuras decisiones de infraestructura de TI sobre cargas de trabajo soportadas por entornos cloud incluyen seguridad física y de datos (34%) y flexibilidad de operación (33%), además de flexibilidad de modelos económicos. Este estudio subraya el valor de la nube híbrida llave en mano, ya que equilibra los pros y los contras de los diferentes modelos de implementación cloud.

Disponibilidad:

Se espera que Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack esté disponible, tanto para su comercialización directa como a través de los partners de todo el mundo, durante la segunda mitad de 2017.  Â

Declaraciones de partners y clientes:

Mike Neil, vicepresidente corporativo de Enterprise Cloud, Microsoft Corp.

"Microsoft y Dell EMC continúan su alianza invirtiendo en Microsoft Azure Stack sobre la infraestructura de Dell EMC para satisfacer las crecientes expectativas de los clientes en disponer de soluciones que brindan una experiencia de cloud pública y on premises de alta calidad que les permita transformarse rápidamente e innovar a través de aplicaciones construidas para la nube. Con Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack, nuestros clientes compartidos cuentan con el soporte y las soluciones que les permiten ser más eficientes e innovadores con una plataforma de nube híbrida de primera clase”.

Peter Pluim, Vicepresidente Ejecutivo de IDM, Atos

"Nuestra Atos Hybrid Cloud para Microsoft Azure Stack, basada en la plataforma Dell EMC Cloud para Microsoft Azure Stack, proporciona una base segura y flexible para la nube, sobre la que las empresas pueden mover sus modelos de negocio, responder rápidamente al mercado y crear experiencias excepcionales para los clientes. Al igual que nuestro partner Dell EMC, creemos que el concepto digital es una parte fundamental de la estrategia de una organización. Con esta oferta, aumentamos nuestra capacidad de apoyar a nuestros clientes en su transformación digital, ofreciendo una completa oferta cloud y siendo un socio de confianza en sus viajes en el entorno digital".

Tomoshiro Takemoto, Senior Managing Director, Cloud Computing Service Division, Nomura Research Institute, Ltd. (NRI)

"Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack es la mejor nube híbrida lista para la empresa porque cuenta con fuertes ventajas competitivas, incluyendo características de seguridad y fiabilidad sobre Azure Stack para soportar la transformación digital en el mundo real. Gran parte de las organizaciones necesitan esta clase de nube híbrida empresarial para agilizar su innovación manteniendo los sistemas TI tradicionales. Al combinar nuestra ´suite mPLA,´ que realiza la gestión integrada del entorno multi-cloud con la tecnología de Dell EMC, podemos ofrecer a los clientes las mejores soluciones de cloud híbrida para resolver problemas como silos cloud mediante una rápida actualización".

Recursos:

Dell EMC

Dell EMC, como parte de Dell Technologies, permite a las organizaciones modernizar, automatizar y transformar sus centros de datos utilizando tecnologías de infraestructura convergente, servidores, almacenamiento y  protección de datos líderes en la industria. Su objetivo es facilitar a las compañías la transformación de TI a través de la creación de una nube híbrida, junto con la transformación de su negocio mediante la creación de aplicaciones cloud y soluciones big data. Dell EMC cuenta con clientes en 180 países -entre ellos, el 98% de las empresas Fortune 500- facilitándoles la gama de soluciones más completa e innovadora de la industria abarcando sus necesidades de forma integral desde ubicaciones remotas hasta el data center y la nube.

Dell EMC World

Únete a nosotros durante los próximos 8 al 11 de mayo en el Dell EMC World que tendrá lugar en Las Vegas, el evento d referencia de Dell Technologies que permite a profesionales de entornos relacionados con el negocio y con la tecnología conocerse, compartir ideas y crear un futuro mejor. Esta es la primera vez que la familia de marcas de Dell Technologies se reunirá en un único evento. Encuéntrate con nuestros expertos y con más de 12.000 profesionales tecnológicos y líderes de negocio que juntos están consiguiendo hacer realidad la Transformación Digital. Más información en www.dellemcworld.com y en Twitter: #DellEMCWorld.Â

1 2016 IDC “Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker,” published April 2017.

2 IDC White Paper, sponsored by Dell EMC, The Power of Hybrid Cloud, May 2017

Â

PUBLICIDAD