A.M. Best Afirma las Calificaciones de las Principales Filiales del Negocio Tradicional de Grupo Catalana Occidente, S.A.

5/05/2017 - 10:10

A.M. Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor a Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “a” de Seguros Catalana Occidente, S.A., de Seguros y Reaseguros (SCO) (España), Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A., (SB) (España) and Plus Ultra Seguros Generales y Vida, S.A., de Seguros y Reaseguros (Plus Ultra) (España). Las tres entidades son a su vez filiales de Grupo Catalana Occidente, S.A. (GCO), el holding no operativo del grupo GCO, y conforman la unidad de negocio tradicional del grupo. La perspectiva de las calificaciones permanece estable para las tres entidades.

Las calificaciones de SCO, SB y Plus Ultra reflejan la importancia del negocio tradicional dentro de GCO así como su excelente capitalización ajustada al riesgo y su historial de buenos resultados. Las calificaciones de las tres entidades se benefician también de la fortaleza financiera de GCO y del soporte que el grupo presta a las tres filiales.

GCO presenta una excelente capitalización ajustada al riesgo, cimentada en una muy reducida exposición a riesgos catastróficos, una prudente retención de resultados, una estable política de reparto de dividendos, unos bajos niveles de apalancamiento financiero y una buena calidad del capital. Durante 2016, los fondos propios de GCO se incrementaron un 10% hasta sobrepasar los 2.800 millones de euros (incluyendo participaciones minoritarias), beneficiándose de un mejor resultado técnico del grupo. Durante el mismo año, GCO demostró la robustez de su negocio tradicional en España, combinada con unos sólidos resultados en el negocio del seguro de crédito a nivel global.

El negocio tradicional de GCO mantiene una sólida posición competitiva en España siendo el sexto mayor grupo asegurador por volumen de primas. Además, en el seguro de crédito el grupo cuenta con una posición dominante a nivel global, acaparando aproximadamente un 22% de cuota de mercado, en un segmento que presenta elevadas barreras de entrada para nuevos competidores.

A pesar de su sólido perfil de negocio, las tres principales entidades del negocio tradicional de GCO mantienen una elevada exposición al mercado asegurador Español, donde las perspectivas se siguen viendo afectadas por la alta competitividad en líneas personales y las limitadas oportunidades de crecimiento orgánico.

SCO es la entidad principal del negocio tradicional de GCO. Desde su incorporación al grupo, SB y Plus Ultra han experimentado una transformación estratégica que ha fortalecido su perfil de negocio, beneficiándose de las plataformas comunes del grupo e implementando unas bases técnicas más estrictas, que han derivado en la mejoría de sus resultados. Las tres entidades operan exclusivamente en España y juntas conforman una unidad de negocio diversificada con una posición de mercado relevante, que goza de presencia en todas las regiones y canales de distribución del sector asegurador en España.

