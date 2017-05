Cordish presenta su nuevo complejo de ocio en Madrid con playa, instalaciones culturales y deportivas

La estadounidense detalla su proyecto ampliado tras el rechazo de la Comunidad

Asegura que cuenta con 550 millones para financiar la primera fase del plan

La playa pública y de acceso gratuito contempla un lago de 6,7 hectáreas.

Nuevo intento de Cordish tras el rechazo de la Comunidad de Madrid a su plan de ocio. El grupo estadounidense ha vuelto a presentar su proyecto en el que ha añadido a la primera fase de desarrollo instalaciones culturales, como un sendero rural que rodea el complejo, y actividades deportivas que se realizarán en una playa pública y gratuita.

De esta manera, Cordish vuelve a presentar su proyecto de Centro Integral de Desarrollo (CID) en Torres de la Alameda a Gobierno de Cristina Cifuentes con el fin de eliminar las "incertidumbres" encontradas en un primer momento y le ha entregado documentación más detallada y sin la declaración de confidencialidad.

Junto a la documentación, se incorpora una carta firmada por el presidente del grupo estadounidense David Cordish, garantizando la inversión total del proyecto y su ejecución por 2.200 millones de euros.

Así las cosas, Cordish trata de responder a las críticas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de Madrid, que indicó que la almendra central (primera fase del desarrollo) no puede tener la consideración de CID al no contar con "la relevancia social, económica y de permanencia y sostenibilidad en el tiempo necesaria".

Fuentes cercanas a Cordish consultadas por Efe han señalado que, si no se detallaron estas actividades al principio, fue porque "no era necesario al no estar aceptado el proyecto como CID".

Sin ayudas ni subvenciones

El documento enviado por Cordish también detalla que el grupo no solicitará ni ayudas ni subvenciones a la Comunidad de Madrid. En este sentido, la firma se compromete a financiar el desdoblamiento de la carretera M-224 -valorado en unos 15 millones- para conectar el complejo con Madrid, así como a la utilización de autobuses lanzadera -financiados también por la empresa- para conectar con lugares como el aeropuerto Madrid-Barajas.

Según ha detallado la compañía, el complejo contará con un primer un hotel de lujo de 500 habitaciones, zona comercial y de hostelería, un área de juego, un centro de convenciones, conferencias y reuniones y un aparcamiento (3.500 plazas gratuitas).

El proyecto planteaba una inversión de más de 2.000 millones de euros, que podrían llegar a 3.000 millones, para levantar un megacomplejo de ocio de 134 hectáreas que generaría unos 56.000 empleos.

Deposita 550 millones

Cordish ha depositado 550 millones de euros en una cuenta del banco M&T para financiar la primera fase de desarrollo del macrocomplejo. La firma también ha presentado dos cartas de respaldo -una del M&T Bank y otra de Credit Suisse- en las que ambos bancos se comprometen, si fuera necesario, a financiar la operación total, cifrada en 2.200 millones.

Fuentes cercanas a Cordish han explicado que aún no se han presentado avales, porque, a juicio de la empresa, no es necesario hasta que el proyecto sea aceptado por la Comunidad de Madrid.

