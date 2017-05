Five Guys trae a España la Coca-Cola Freestyle, una máquina de refrescos que combina más de 100 sabores

La hamburguesería Five Guys y Coca-Cola han introducido hoy un nuevo producto en España, la Coca-Cola Freestyle, una máquina de bebidas que permite al cliente elegir entre más de 100 sabores gracias a la combinación de bebidas con aromas.

De este modo, el cliente elegirá un bebida base como Coca-Cola o Fanta a la que se podrá añadir una serie de aromas de frutas con los que tener una combinación de sabores únicos en el mercado.

La primera Freestyle de Coca-Cola está ubicada en el local de Gran Vía 44 de Five Guys, aunque acompañará a todos los restaurantes que la hamburguesería abra en España. De hecho, el nuevo local ubicado en Leganés que abrirá en julio ya se promociona con la imagen de la Freestyle.

La máquina Coca-Cola Freestyle es uno de los elementos icónicos que Five Guys tiene en sus locales de EEUU o Reino Unido, sin embargo, el proceso para adaptarla a los gustos de los españoles ha tenido un "desarrollo tecnológico muy complejo", reconoce Daniel Agromayor, Head de Five Guys España.

Aunque Five Guys acaba de cumplir seis meses en España, Agromayor reconoce a elEconomista.es que lograr traer la máquina Freestyle de Coca-Cola era uno de los objetivos desde que se embarcó en el proyecto. "Era un elemento que nos faltaba, pero llega ahora para reforzar las posibilidades de customización del cliente, tener una experiencia completa más allá de las 250.000 que puede hacer con los toppings en las hamburguesas. Es hacer la bebida a tu manera".

En concreto, la Coca-Cola Freestyle incorpora 15 bases (Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Zero, Sprite, Sprite Zero, Fuze Tea, Fuze Tea Zero, Fanta, Fanta Zero, Fanta sin gas, Fanta sin gas Zero, Aquarius Zero, Mezzo Mix y Mezzo Mix Zero) con 12 aromas (cereza, lima, limón, fresa, frambuesa, melocotón, multifrutas, uva, naranja, vainilla y vainilla y cereza). Esta selección de sabores es la inicial desarrollada por Coca-Cola para España, sin embargo, prevén que puede ser ampliada en un futuro.

Entre la selección destacan dos nuevas marcas que la compañía ha introducido en el país: Fuze, una bebida sin gas con sabor a té; y Mezzo Mix, una bebida carbonatada que combina de base los sabores de cola y naranja.

La máquina, diseñada por Pininfarina tiene el aspecto de una nevera de casi dos metros, donde el hielo se almacena en la parte superior y el cliente puede relacionarse con ella a través de una pantalla táctil o de unos botones más bajos para el acceso en silla de ruedas.

La selección de producto se puede realizar directamente con la elección de cualquiera de las bases, desde la que el sistema marcará la combinación de aromas disponibles según el producto. En un futuro, la máquina evolucionará hasta poder enlazarla con una aplicación, con la que el cliente podrá establecer de una forma más amplia cómo desea realizar la combinación de sabores y aromas. Además desde la pantalla se podrá filtrar por bebidas sin gas, sin azúcar o por sabores de frutas, con lo que si por ejemplo se eligen bebidas con sabor a fresa.

La nueva bebida no tiene precio adicional, sino que Five Guys la seguirá cobrando como venía haciendo habitualmente con su antigua máquina de refrescos de refill. De este modo, seguirá siendo también gratuito el rellenar la bebida todas las veces que se desee, debido a "la generosidad que marca a Five Guys, al igual que sucede con los toppings en la hamburguesa", explica Agromayor.

