APP: El mercado del packaging "out-of-home" puede alcanzar los seis mil millones de euros en 2020

Un nuevo informe de Smithers Pira, encargado por el grupo Asia Pulp & Paper (APP), pronostica que el mercado europeo del packaging “out-of-home” (OOH) seguirá creciendo hasta alcanzar un valor de 6.000 millones de euros en 2020.

El informe “Tendencias europeas del packaging out-of-home para 2022” demuestra que este sector comercial, que en 2015 generaba ya 5.650 millones de beneficios, continuará ascendiendo gracias al crecimiento de los sectores de comida rápida y reparto a domicilio. Por una parte, se está incrementando el consumo de comida rápida, tanto en los establecimientos habituales como en otro tipo de restaurantes, conocidos como fast-casual restaurants, donde el servicio de fast food se está imponiendo. Por otro lado, continúa la expansión de los servicios de reparto a domicilio, en los que el packaging es la mejor manera de llevar la experiencia de comer en el restaurante a cualquier sitio.

Estos datos se han hecho públicos durante la mesa redonda que se ha celebrado en la feria Interpack 2017 que ha tenido lugar en Dusseldorf (Alemania).

Las previsiones indican que el mercado del packaging crecerá tanto en países del este como del oeste de Europa. Según el informe, los 184.000 millones de dólares que suponía el negocio del packaging en el oeste de Europa en 2016 aumentarían un 2,8% cada año hasta 2020[1]. En los países del este de Europa, sin embargo, ese crecimiento sería incluso más rápido. Desde un valor base de 48.100 millones según datos de 2016, el negocio crecería a un ritmo anual del 3%. Esta diferencia de crecimiento se debe a que en los países del este el mercado de la comida rápida no está todavía tan saturado como en el oeste de Europa.

El gran consumo de fast food y la moda del reparto de comida a domicilio indican que para 2020[2] estos sectores podrían liderar el negocio de la restauración. Por ejemplo, empresas como Deliveroo o Just Eat ofrecen cada vez más opciones para que los consumidores puedan disfrutar de comida de calidad sin salir de casa[3]. Se incrementan así las oportunidades de negocio para las empresas especializadas en el packaging de lujo.

Los dos países que lideran a día de hoy el mercado general del packaging en Europa son conjuntamente Reino Unido y España. Reino Unido posee el mercado del packaging más importante, con un valor de 1.240 millones de euros, y se espera que mantenga esta posición al menos hasta 2020 con un tasa de crecimiento anual del 1.5%. En España, por su parte, se prevé un aumento de las ventas también de un 1,5% en términos de precio constante.

Mientras que Italia y Alemania lideran la facturación del sector alimentario, con 70.000 millones de euros cada uno, Reino Unido es uno de los países donde más extendido está el uso del packaging para alimentación. Esto es así gracias al rápido crecimiento de los restaurantes fast-casual, que hoy tienen un volumen de negocio de 1.390 millones de euros, y a la forma de consumo de los británicos, acostumbrados a la comida para llevar y los alimentos envasados, lo cual hace de este país una localización excelente para la innovación y el crecimiento del OOH packaging.

Según Liz Wilks, Directora de Sustainability & Stakeholder Engagement Europe para el grupo Asia Pulp and Paper:

“Las recientes innovaciones en el sector del reparto como es el caso de Deliveroo han creado nuevas oportunidades en el packaging europeo. Los restaurantes intentan transmitir la experiencia de comer en el restaurante a través del empaquetado y esto supone una buena oportunidad de negocio entre las empresas de packaging y los restaurantes”.

Según John Nelson, Commissioning Editor, Smithers Pira:

“A pesar de que cada vez utilizamos más el formato digital en muchos aspectos de nuestra vida, este informe demuestra que el papel y el packaging pueden ser un campo fructífero para el desarrollo de nuevas tendencias, como ocurre en el servicio a domicilio. Los datos de nuestra investigación para APP nos ayudan a confiar en que el mercado europeo del packaging out-of-home pueda alcanzar los 6.000 millones de beneficios en 2020”.

Sobre la investigación

Creada en 1930, Smithers Pira es una autoridad mundial en lo que se refiere a las cadenas de suministro en packaging, impresión y papel. La información que contiene este libro blanco es fruto de una investigación de mercado y del contraste de los datos mediante entrevistas personales y encuestas que se realizaron en todas las áreas de trabajo.

Smithers Pira analiza el mercado y publica más de 35 estudios de negocio y comparativas entre empresas cada año. Las previsiones que contiene este estudio se hicieron en base a metodologías fiables y con datos aportados por los proveedores de materias primas, los de maquinaria, impresores, productores de packaging, los directores de las empresas y los consumidores finales.

Sobre Asia Pulp & Paper

El Grupo Asia Pulp & Paper (APP) es el nombre comercial de un grupo de empresas que fabrican la pulpa de celulosa y el papel en Indonesia y China. APP es responsable de la fabricación de productos de calidad que satisface una demanda creciente y global de papel, papel de seda y envases. Cada día nuestros productos son utilizados por clientes de todo el mundo en formatos diferentes.Â

La empresa la creó Tjiwi Kimia en 1972 cuando comenzó a producir sosa cáustica. Ahora es una multinacional con operaciones en Indonesia y China que elaboran productos de pulpa y papel así como envases y que, en total, suman unas 19 toneladas de material por año. Hoy, APP comercializa sus productos en más de 120 países de seis continentes diferentes.

A lo largo de los años, hemos ido ampliado nuestras operaciones gracias a la expansión o adquisición de nuevas fábricas. Así hemos aumentado nuestro volumen de ventas a nivel global, la consecuencia principal de nuestro compromiso con la satisfacción de los clientes. Dados nuestros orígenes orientales, APP valora mucho la fidelidad y busca relaciones estables con su público y cree que la tradición y la modernidad pueden ir de la mano.

Mantener la integridad en nuestra cadena de suministro también es crucial para las operaciones de APP, así como el compromiso con el ‘Sustainability Roadmap Vision 2020’. Para más información sobre APP y su excelencia operacional, por favor lea nuestro ‘Sustainability Reports and Forest Conservation Policy’

http://www.asiapulppaper.com/es

[1] Smithers Pira, “The Future of Global Packaging to 2020”, 2015 [http://www.smitherspira.com/industry-market-reports/packaging/the-future-of-global-packaging-markets-to-2020]

[2] Euromonitor, “Consumer Foodservice in 2016: Key Insights For Global Operators”, 2016. http://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab

[3] Euromonitor, “Beyond Takeout: Restaurant Delivery and the Future of Home Delivery in Foodservice”, 2016. http://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab