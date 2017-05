The New York Times sale de pérdidas gracias a la edición digital

Los ingresos publicitarios de la edición impresa bajaron un 17,9%

Los ingresos por publicidad digital aumentaron un 18,9%

The New York Times Company obtuvo un beneficio neto atribuido de 13,18 millones de dólares (12 millones de euros) en el primer trimestre, frente a las pérdidas de 8,27 millones de dólares (7,6 millones de euros) del mismo periodo de 2016, según informó la compañía editora del diario The New York Times. Los ingresos por publicidad digital se disparan y pasan del 29,9% del total hasta casi el 40% en sólo un año.

Entre enero y marzo, el número de suscriptores digitales de pago de The New York Times alcanzaron los 2,2 millones, una cifra que representa un incremento de 348.000 respecto al trimestre anterior y del 62,2% en comparación con el mismo periodo de 2016.

De esta cifra, 1,91 millones eran usuarios de pago de productos informativos, un 65% más que un año antes, y 285.000 eran suscriptores de crucigramas y pasatiempos, un 45,4% más.

La cifra de negocio de la editora aumentó un 5% interanual, hasta 398,8 millones de dólares (365 millones de euros), con un aumento del 11,8% de los ingresos por circulación y un retroceso del 6,9% en los ingresos publicitarios.

En concreto, los ingresos publicitarios de la edición impresa bajaron un 17,9%, mientras los ingresos por publicidad digital aumentaron un 18,9%, hasta 49,7 millones de dólares (45,5 millones de euros), una cifra equivalente al 38,2% del total, frente al 29,9% de hace un año.

Los costes de explotación de la compañía sumaron hasta marzo 367,39 millones de dólares (337 millones de euros), un 4,5% más, mientras que el beneficio operativo creció un 3,8%, hasta 29 millones de dólares (26,5 millones de euros).

"Estos resultados muestran la fortaleza y el potencial futuro de nuestra estrategia digital no solo para llegar a una gran audiencia, sino para lograr ingresos sustanciales", destacó Mark Thompson, presidente y consejero delegado de The New York Times Company, subrayando que el arranque de 2017 ha sido el mejor primer trimestre de la historia por incremento de suscriptores de pago.

