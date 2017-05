Aena, Corporación América y Edeis compiten por el aeropuerto de Corvera

El gestor puja por el nuevo aeródromo de Murcia pese a recurrir los pliegos

Sacyr no se ha presentado pero Rivera pide tiempo para recibir más ofertas

Pedro Rivera, consejero de Hacienda de Murcia

Aena, Corporación América y Edeis son las tres únicas empresas que, de momento, compiten por la gestión del nuevo aeropuerto de Murcia. Aunque el plazo para personarse en el concurso terminó ayer, el consejero de Fomento murciano, Pedro Rivera, dejó la puerta abierta a que en las próximas horas lleguen nuevas ofertas que "por motivos técnicos no han llegado a la Comunidad". Así, Rivera ha explicado en declaraciones a Efe que el resultado es "provisional" y ha instado a esperar "unos días" para recepcionar la documentación completa y ver si hay algún otro licitador "interesante".

En concreto, habrá que esperar diez días en los que puede llegar información. En este punto, Rivera asegura que el gobierno regional no se siente "decepcionado" porque ningún grupo murciano se haya interesado por gestionar el aeródromo de Corvera.

Con estos primeros datos sobre la mesa, parece que Sacyr finalmente no se ha presentado al concurso del aeropuerto que construyó. La multinacional ha recurrido el concurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales (TACRC), que depende de Hacienda, y ante la CNMC alegando que los pliegos "benefician a Aena". Por su parte, el gestor también ha recurrido el concurso pero ha decidido presentarse porque esta primera etapa no es vinculante y la admisión de su recurso no "paralizaba" la licitación.

A pesar del interés que ha despertado el aeropuerto en la multinacional Corporación América y en la francesa Edis, que opera el aeropuerto de Castellón, el aeródromo de Corvera nace con dudas sobre su viabilidad. Y es que, está a 50 kilómetros de San Javier, el aeropuerto de Aena, que el año pasado tuvo 1,09 millones de pasajeros (Murcia prevé que Corvera tenga 3 millones de pasajeros al año). El gestor estatal no tiene pensado, de momento, cerrar San Javier y tiene previstas inversiones. Aun así, la única posibilidad de que Corvera sea rentable es que se cierre.

