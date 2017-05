El 85% de las empresas utilizará Inteligencia Artificial en 2019

El 62% de las industrias españolas reconoce haber implantado IoT

Un informe de Aruba destaca que para 2019 la implantación de soluciones basadas en el Internet de las cosas será masiva. También alerta de que el 84% de quienes ya usan esta tecnología ha sufrido alguna violación de seguridad en sus sistemas.

A mayor cantidad de objetos conectados a Internet, mayores serán las exigencias de seguridad que habrá que adoptar. Esa mayor conectividad nos vuelve también más vulnerables a posibles ataques a todos los niveles, desde la privacidad de un domicilio a la seguridad de todo un país.

Un simple ejemplo: cuando el control de las compuertas de los embalses se realizaba de forma analógica, activando palancas en modo manual, solo existía esa manera de abrir o cerrar esas llaves. Si suponemos que todo está automatizado y centralizado en un único punto, su gestión será más inteligente, pero también será susceptible -de no tomar las medidas adecuadas- de que un hacker decida abrir todas las compuertas a la vez a miles de kilómetros de distancia. El sabotaje a todo el sistema, por inaudito, no puede obviarse y los protocolos de seguridad deben de tener en cuenta esa opción, por remota que sea.

El último informe llevado a cabo sobre el Internet de las cosas (IoT) por Aruba, compañía de Hewlett Packard Enterprise, evidencia que el 85% de las empresas tiene previsto implementar aplicaciones de IoT para el año 2019.

Al mismo tiempo, entre sus conclusiones leemos que un 84% de quienes ya están trabajando en esta línea "han experimentado una violación de seguridad relacionada con IoT".

Brechas de seguridad

Para elaborar The Internet of Things: Today and Tomorrow, Aruba ha entrevistado a 3.100 responsables de tecnologías de la información (TI) y de negocios de 20 países. De sus respuestas ha podido analizar el estado actual del IoT y su impacto en diferentes industrias. El estudio muestra que mientras prácticamente todos los líderes empresariales (98%) tienen una comprensión del IoT, muchos no tienen clara la definición exacta del IoT y lo que significa para su negocio.

Lo que mueve a esas compañías a trabajar en esta línea es "una necesidad de innovación y eficiencia empresarial". Mientras que el análisis confirma los claros beneficios empresariales de las inversiones en IoT, el informe de Aruba advierte que la conexión de miles de cosas a las redes de negocios existentes ya ha provocado brechas de seguridad para la mayoría de las organizaciones.

Desde Aruba recuerdan la definición de Internet de las cosas (IoT) que dio Kevin Ashton, el que acuñó el término, en su libro Making Sense of IoT, encargado en su día por Aruba: "el Internet de las cosas significa sensores conectados a Internet que actúan de una manera similar a Internet mediante conexiones abiertas y ad hoc, compartiendo datos libremente y permitiendo aplicaciones inesperadas, para que los PCs puedan entender el mundo que les rodea y convertirse en el sistema nervioso de la humanidad".

Implantación gradual

Su implantación está siendo gradual. Según este estudio de Aruba, al principio, sólo el 16% de los directivos observaron una ganancia gracias a su inversión en IoT. Sin embargo, después de su adopción, el 32% de esos mismos responsables reconocieron que habían aumentado los beneficios. "Observamos que los beneficios empresariales del IoT superan las expectativas, así que no es ninguna sorpresa que el mundo de los negocios se vaya hacia la adopción masiva para 2019. Aquellos ejecutivos que logran implementar el IoT están bien posicionados para obtener una ventaja competitiva", advierte Chris Kozup, vicepresidente de Marketing de Aruba.

El trabajo The Internet of Things: Today and Tomorrow ofrece señales sobre cuáles son los segmentos y sectores mejor posicionados. Leemos en sus páginas que el 72% de las empresas han introducido dispositivos IoT en el lugar de trabajo. "Los servicios basados en localización en interiores se sitúan como el segundo caso de uso más prometedor para mejorar la productividad de los empleados, tras la monitorización remota. El 20% afirmó que el funcionamiento remoto de la iluminación del edificio y la temperatura son un caso de uso clave, pero ese número aumentó al 53% cuando se les preguntó acerca de futuras implementaciones IoT. En cuanto a los resultados tangibles que se están logrando hoy, el 78% dice que la introducción de IoT en el lugar de trabajo ha mejorado la efectividad de su equipo de TI y el 75% cree que ha aumentado la rentabilidad", leemos en sus páginas.

Penetración en el sector industrial

En el sector industrial, el 62% de los encuestados reconocieron haber implantado ya soluciones de IoT, por ejemplo para monitorizar y mantener diferentes procesos. Hoy en día, el uso de cámaras de vigilancia basadas en IP para la seguridad física en las organizaciones industriales está todavía dando sus primeros pasos, ya que sólo el 6% afirma haberlo implementado. En todo el sector, el 83% reportó una mayor eficiencia en los negocios y otro 80% observó una mejor visibilidad en toda la organización.

Otro de los sectores en los que IoT despega es en el sanitario; en este caso con el objetivo de mejorar la monitorización de pacientes, reducir costes y fomentar la innovación. "El 60% de las organizaciones sanitarias de todo el mundo han introducido dispositivos IoT en sus instalaciones, convirtiéndose así en el tercer sector más avanzado en la implementación de IoT", según el informe de Aruba.

Sector sanitario

En todo el sector, el 42% de los ejecutivos menciona la monitorización y el mantenimiento como el uso número uno del IoT -el más alto que todos los demás sectores-. Esto subraya la importancia de la monitorización IoT de pacientes en la industria de la salud moderna. Ocho de cada diez reportan un aumento en la innovación y otro 73% habla de ahorro de costes. También en el sector minorista se detecta una buena implantación de IoT: aunque de momento sólo el 49% de los minoristas están usando esta tecnología, el 81% de ellos reporta mejores experiencias de los clientes, algo que tendrá su impacto en su fidelización y en los ingresos.

El informe de Aruba da un tirón de orejas a los gobiernos, pues a su parecer retrasa la adopción del IoT. "Se trata del sector más lento, pues sólo el 42% de los municipios han desplegado dispositivos IoT y sensores. Un tercio (35%) de los responsables de TI dicen que sus ejecutivos tienen poca o ninguna comprensión del IoT, el doble del promedio, lo que sugiere que la falta de educación es la mayor barrera para la adopción masiva en este sector".

