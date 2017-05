Foxconn se alía con Amazon para reducir su dependencia de Apple abriendo un centro de producción en China

La compañía taiwanesa Foxconn Technology Group planea abrir un centro de producción en China para Amazon con el fin de diversificar y reducir su dependencia de Apple.

El nuevo centro, con sede en Hengyang, en la provincia de Hunan (centro), producirá una serie de dispositivos para Amazon, según el sitio web de la tecnológica Digitimes citado por dicho diario.

La empresa taiwanesa, conocida en la isla como Hon Hai Precision Industry Co, es la mayor fabricante mundial de componentes electrónicos para marcas como Apple, Hewlett Packard Co, Nokia y Dell Inc y cuenta con más de un millón de empleados en sus manufacturas en China.

Foxconn confirmó este lunes a China Daily que había firmado un acuerdo de cooperación con el Gobierno de Hengyang, pero no reveló más detalles, mientras que Amazon no se manifestó al respecto.

Con este nuevo centro de producción, Foxconn mejorará la capacidad de su planta en Hengyang, ya que agregará 30 nuevas líneas de producción de equipos de audio y tabletas y otras 15 líneas para teléfonos inteligentes y otros componentes.

El pasado año Foxconn registró su primer descenso anual de ingresos desde 1991, con un total de 136.380 millones de dólares, el 2,81% menos que un año antes, después de que Apple, su mayor cliente, sufriera una desaceleración en las ventas de iPhones.

Para reducir su dependencia de la compañía estadounidense, Foxconn compró el gigante japonés de la electrónica Sharp Corp para aumentar su producción de pantallas LCD y ampliar su cartera de productos.

