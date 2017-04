ACS da el primer paso hacia la sucesión de Florentino Pérez

Es infumable que este sr esté paniaguado del régimen, protegido de cualquier evento por el paraguas del estado y forrándose. Es lo mismo que las tan denostadas empresas del INI de Franco, sólo que además de pagar los déficits de las empresas protegidas, se forran unos cuantos "empresarios" y sus lobbys. No se puede permitir que unos cuantos empresarios españoles liciten obras por el ancho mundo a la baja, y si no pueden asumir después las pérdidas, papá estado pague el pufo. Porqué los demás no?.