La Comisión Europea amplía la aprobación de DARZALEX®▼(daratumumab) de Janssen para incluir a pacientes con mieloma múltiple que han recibido al menos un tratamiento previo

Janssen-Cilag International NV (“Janssen”) ha anunciado que la Comisión Europea (CE) ha concedido la aprobación a DARZALEX®▼(daratumumab) para su uso en combinación con lenalidomida y dexametasona o bortezomib (VELCADE®) y dexametasona, para el tratamiento en adultos con mieloma múltiple (MM) que hayan recibido al menos un tratamiento previo.

La decisión de la CE se ha basado en los datos del estudio de Fase 3 POLLUX (MMY3003), presentado en sesión plenaria en ASCO 2016 y publicados en el New England Journal of Medicine, en agosto de 20161; y en el estudio de Fase 3 CASTOR (MMY3004), presentado en la sesión presidencial de EHA 2016 y también publicado en el New England Journal of Medicine en octubre de 20162. La incorporación de daratumumab ha reducido considerablemente el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 63% en el caso de POLLUX y en un 61% en CASTOR, cuando se combinan con regímenes de tratamiento estándar (p< 0,001 en ambos estudios).1,2

El perfil de seguridad de daratumumab en combinación con regímenes de tratamiento estándar estuvo en línea con los estudios de monoterapia de daratumumab y con aquellos de los regímenes estándar de tratamiento. En combinación con lenalidomida y dexametasona (POLLUX), los eventos adversos más comunes de grado 3 o 4 durante el tratamiento fueron neutropenia (51,9%), trombocitopenia (12,7%) y anemia (12,4%).1 Las reacciones relacionadas con la perfusión asociada a daratumumab se produjeron en el 47,7% de los pacientes y fueron en su mayoría de grado 1 o 2.1 En combinación cpm bortezomib y dexametasona (CASTOR), tres de los eventos adversos más comunes de grado 3 o 4 registrados fueron trombocitopenia (45.3%), anemia (14,4%) y neutropenia (12,8%).2 Las reacciones relacionadas con la perfusión que se asociaron con el tratamiento de daratumumab se registraron en un 45,3% de los pacientes; estas reacciones fueron en su mayoría de tipo 1 o 2 (tipo 3 en el 8,6% de los pacientes) y en un 98,2% de estos pacientes, se produjo durante la primera perfusión.2

“Los datos de los estudios CASTOR y POLLUX demostraron una supervivencia sin progresión mejorada y una reducción de la progresión de la enfermedad o la muerte, en comparación con el estándar de tratamiento", afirma Torben Plesner, M.D., Vejle Hospital, Vejle, Dinamarca, un investigador del ensayo clínico de daratumumab. “En conjunto, estos resultados demuestran que daratumumab en combinación bien con un inhibidor de la proteasoma o un agente inmunomodulador, tiene el potencial de ofrecer beneficios clínicos a los pacientes tras una o más líneas de tratamiento”.

“Esta aprobación es un paso importante para las personas que viven con mieloma múltiple en nuestra región y ofrece a algunos pacientes una nueva opción de tratamiento. Estamos muy motivados por los datos que hemos observado de daratumumab hasta la fecha y seguiremos investigando su potencial”, afirma la Dr Catherine Taylor, directora de área de tratamientos hematológicos para Janssen en Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

La autorización para la comercialización inicial fue concedida en mayo de 2016 ,indicado como monoterapia para el tratamiento en adultos con mieloma múltiple en recaída y refractarios con un tratamiento previo con un inhibidor del proteasoma y un agente inmunomodulador, que hayan presentado progresión de la enfermedad en el último tratamiento.3 Esta autorización se señaló como condicional basada en que Jansen ofrecería datos adicionales de los estudios MMY3003 (POLLUX) y MMY3004 (CASTOR).4 Con la presentación de estos resultados, la CE ha considerado que las obligaciones específicas asociadas con la autorización de marketing se han cumplido, lo que permite el cambio de la aprobación condicional a la completa.5

Acerca del mieloma múltiple

El mieloma múltiple (MM) es un cáncer hematológico incurable que empieza en la médula ósea y se caracteriza por una proliferación excesiva de células plasmáticas.6 El MM es el segundo tipo de cáncer hematológico más frecuente, con 39.000 casos nuevos a nivel global en 2012.7 Afecta con mayor frecuencia a personas de más de 65 años y es más habitual en hombres que en mujeres.8 Los datos más recientes de supervivencia a cinco años (2000-2007) muestran que, en toda Europa, la tasa de supervivencia en la mitad de pacientes recién diagnosticados no alcanza los cinco años.9 Cerca del 29 % de los pacientes con MM mueren durante el primer año desde el diagnóstico.10 Pese a que el tratamiento puede lograr una remisión de la enfermedad, lamentablemente los pacientes tienden a sufrir recaídas dado que todavía no existe ninguna cura. Pese a que algunos pacientes con MM no muestran síntomas, la mayoría recibe el diagnóstico debido a síntomas entre los que se incluyen problemas óseos, recuentos sanguíneos bajos, subida del calcio, problemas renales o infecciones8. Los pacientes que sufren recaídas tras el tratamiento con terapias estándar, incluidos inhibidores del proteasoma y agentes inmunomoduladores, tienen mal pronóstico y pocas opciones de tratamiento.11

Acerca de daratumumab

Daratumumab es un medicamento biológico de primera generación contra el antígeno CD38, una proteína que se expresa en niveles altos en la superficie de las células tumorales del mieloma múltiple, con independencia de la fase de la enfermedad.12-14 Daratumumab induce la muerte rápida de las células cancerígenas mediante la apoptosis (muerte celular programada)4,15 y múltiples mecanismos de acción mediados inmunológicamente, incluidas la citotoxicidad complementaria (CDC), la citotoxicidad celular por dependencia de anticuerpos (ADCC) y la fagocitosis celular por dependencia de anticuerpos (ADCP).4,16,17 Daratumumab también ha demostrado efectos inmunomoduladores que contribuyen a la destrucción de las células tumorales mediante una disminución de las células inmunosupresoras, incluidas las Treg, Breg y células supresoras de origen mieloide.4,18 Actualmente daratumumab está bajo estudio a través de un programa de desarrollo clínico integral que incluye cinco estudios en Fase 3 sobre diferentes tratamientos del mieloma múltiple. Asimismo, existen estudios adicionales en curso o previstos con la finalidad de estudiar su potencial en otras neoplasias malignas o premalignas en las que se expresa la proteína CD38. Para más información, consulte www.clinicaltrials.gov.

Para más información sobre daratumumab, consulte el resumen de características del producto en http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004077/human_med_001979.jsp&mid=WC0b01ac058001d124.5

En agosto de 2012, Janssen Biotech, Inc. y Genmab A/S suscribieron un acuerdo global por el que el segundo otorgaba al primero una licencia exclusiva para el desarrollo, la fabricación y la comercialización de daratumumab.

Acerca de las empresas de Janssen Pharmaceutical

En las empresas que formamos parte de Janssen Pharmaceutical, de Johnson & Johnson, trabajamos para crear un mundo sin enfermedades. Nuestra inspiración se basa en cambiar vidas estudiando y encontrando nuevas formas de prevenir, interceptar, tratar y curar enfermedades. Unimos a las mejores mentes para dar con la ciencia más prometedora. Somos Janssen. Colaboramos con el mundo para aportar salud a todos. Más información en www.janssen.com/emea. Síganos en www.twitter.com/janssenEMEA.

Precauciones sobre las afirmaciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye «afirmaciones prospectivas», tal como quedan definidas en la Ley estadounidense de 1995 sobre la Reforma de Litigios de Valores Privados, con respecto a los posibles beneficios y a la indicación ampliada del uso de DARZALEX® (daratumumab). Se advierte al lector que no debe confiar en dichas afirmaciones prospectivas, dado que se basan en expectativas actuales sobre acontecimientos futuros. En caso de que las asunciones subyacentes resulten ser imprecisas o bien se materialicen riesgos o incertidumbres conocidos o por conocer, los resultados reales podrían variar significativamente de las expectativas y proyecciones de Janssen-Cilag Internacional NV, de cualquier otra de las empresas de Janssen Pharmaceutical o de Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: incertidumbres inherentes al desarrollo del producto, incluida la incertidumbre sobre el éxito clínico y sobre la obtención de las aprobaciones reglamentarias; la incertidumbre sobre el éxito comercial; dificultades y retrasos en su fabricación; competencia, incluidos los avances tecnológicos, nuevos productos y patentes que obtenga la competencia; retos relativos a patentes; dudas sobre la eficacia o la seguridad del producto que provoquen la retirada del producto o la intervención de una autoridad; cambios en el comportamiento y patrones de gasto o dificultades económicas de los compradores de productos y servicios sanitarios; cambios en las leyes y normativas aplicables, incluidas las reformas sanitarias a nivel global, y, finalmente, tendencias hacia la contención del gasto sanitarios. Encontrará una lista más detallada de los riesgos, incertidumbres y otros factores, junto con sus descripciones, en el Informe Anual de Johnson & Johnson en el Modelo 10-K del año fiscal a fecha de 1 de enero de 2017, y también en el documento 99 del mismo, así como las presentaciones consiguientes de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. Encontrará copias de dichas solicitudes disponibles online en www.sec.gov, www.jnj.com o bajo demanda a Johnson & Johnson. Ni las empresas de Janssen Pharmaceutical ni Johnson & Johnson se comprometen a actualizar ninguna de las afirmaciones prospectivas como resultado de nuevas informaciones o de futuros acontecimientos o desarrollos.

PHEM/DAT/0317/0003

Marzo 2017