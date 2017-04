Una tuneladora para combatir el tráfico: la increíble idea del fundador de Tesla sigue adelante

Elon Musk acostumbra a pensar a lo grande. El fundador de Tesla, SpaceX, Hyperloop, Neuralink, SolarCity y Paypal, entre otras, ha puesto en marcha negocios para conquistar el espacio, el transporte en superficie, el cerebro, la energía y las transacciones electrónicas. Uno de los pocos terrenos que le quedaba por indagar era el subsuelo. Pero no ha tardado en proponérselo. ¿El objetivo? Mejorar la movilidad en las ciudades multiplicando las vías de transporte por la zona donde más espacio libre hay actualmente.

Todo es culpa de un atasco. En diciembre de 2016, Musk se vio envuelto en una retención en Los Ángeles y mostró su hartazgo en su cuenta de Twitter. Lo acompañó de lo que aparentemente era una exageración: "Voy a construir una tuneladora y simplemente empezar a cavar".

Bromeó con que llamaría a la empresa "The Boring Company" (que se puede traducir como 'La compañía aburrida' o 'La compañía tuneladora'), en lo que parecía un guiño a ese primer tuit. Y volvió a escribir dos horas después: "Realmente voy a hacerlo".

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging...