CAVALA ganadora de la licitación presentada por RENFE para la descripción de procesos del Proyecto Haramain, 1ª línea de alta velocidad en Arabia Saudí

27/04/2017 - 12:50

CAVALA, Gabinete de Asesoría Empresarial, especializada en la mejora e innovación de los procesos y las personas, ha sido adjudicataria del concurso licitado por RENFE por el que se contratan los servicios de asistencia técnica para la redacción de procesos y procedimientos del proyecto Haramain. El proyecto Haramain High Speed Rail, en Arabia Saudí, consiste en un servicio ferroviario de viajeros de Alta Velocidad, que une las ciudades de La Meca y Medina principalmente. La línea tendrá paradas en Kaec, Jeddah y el Aeropuerto Internacional King Abdulaziz.

CAVALA será la responsable de dirigir las reuniones de análisis de los procesos, poner en común los conocimientos de RENFE y trasladarlos a la realidad del proyecto de Haramain. También realizará la redacción de los procedimientos asociados a los procesos comerciales (venta de billetes, atención al cliente, etc.), de planificación (de recursos humanos, material, etc.) y operación (supervisión de servicios a bordo, programación de material, etc.) que se realizarán en Haramain.

El presupuesto estimado de la licitación es de 65.000€, IVA no incluido. Para poder acometerlo se han establecido cuatro fases de desarrollo del proyecto que se abordarán desde el mes de enero al mes de junio. La metodología propuesta de CAVALA está basada en los principios de calidad manifestados en la norma ISO 9000:2015 –enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basada en la evidencia, y gestión de las relaciones. También ha sido importante la experiencia en proyectos similares tales como la asistencia técnica al diseño e implantación del sistema de gestión por procesos en el Grupo RENFE realizada por CAVALA desde octubre de 2015 hasta febrero 2017 y la implantación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 en Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público de Perú (OSITRAN).

 “En CAVALA estamos muy orgullosos de participar en uno de los más ambiciosos proyectos ferroviarios de alta velocidad del mundo de la envergadura del AVE entre Medina y La Meca. Trabajar para poder hacer una gestión excelente de los viajeros de este servicio es un reto, pues se estima un gran volumen de usuarios. Nuestra labor contribuirá, sin duda, a mejorar la calidad del servicio de transporte entre dos ciudades tan importantes en ese país y esto beneficiará directamente a muchos ciudadanos, que verán mejoradas su forma de viajar", explica Rut Ballesteros, CEO de CAVALA.

CAVALA es un gabinete de asesoría empresarial especializado en ofrecer soluciones que permiten la mejora y la innovación de los procesos y las personas. Desde su constitución en 2006, la empresa se ha especializado en el diseño, capacitación, implantación y auditoría de sistemas de gestión en temas de Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales, Responsabilidad Social, Innovación y Seguridad de la Información. CAVALA, con sede principal en España, cuenta con delegación en Perú.

CAVALA ayuda a sus clientes a minimizar los riesgos de la organización y contribuye a la maximización de ingresos por el aumento de la eficiencia y eficacia de los procesos, la diferenciación de la competencia o por superación de las imposiciones del mercado.

www.cavala.es

