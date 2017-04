Orange España presume con el mayor crecimiento trimestral de su historia

En el centro, Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España. AL.

Orange España ha registrado el mayor crecimiento trimestral de su historia, con un repunte de los ingresos del 8,5% hasta los 1.290 millones de euros. La trayectoria de los últimos trimestres ya apuntaba este récord, ya que el operador se anotó incrementos del 7,9% en el cuarto trimestre de 2016, el 7,8% en el tercero, el 6,2% en el segundo y el 1,8% en el primero.

El vigor de las cuentas en España ha permitido a la matriz estabilizar sus ventas, con un repunte del 0,6% entre los pasados meses de enero a marzo, hasta los 10.070 millones de euros. En este caso, España acapara por primera vez el máximo protagonismo en las cuentas de la multinacional francesa.

Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España, aseguró que el buen rendimiento comercial y financiero del trimestre permitirá a su compañía adelantar a 2018 el objetivo de 14 millones de hogares conectados con fibra óptica hasta el hogar (FTTH). "Este nuevo anuncio se produce sólo siete meses después de que Orange avanzara la aceleración de sus objetivos de despliegue del año 2020 a 2019", indican en la compañía. En la actualidad, la cobertura de FTTH supera en los 10 millones de hogares, de los que 196.000 abonados se incorporaron en el primer trimestre de 2017.

Por líneas de negocio, el operador ha elevado sus ingresos en telefonía móvil el 8,1%, mientras que los de fijo aumentaron el 7,5%. Por su parte, los servicios de banda ancha fija se dispararon hasta el 8,5%. Hasta finales del pasado marzo, Orange rozaba los 20 millones de clientes (19,93 millones), de los que 15,7 corresponden a telefonía móvil y 4,1 de banda ancha fija. Asimismo, más del 80% de los clientes de acceso a Internet ya cuenta con servicios convergentes, con un crecimiento interanual del 6,7%.

En la rueda de prensa de presentación de resultados trimestrales, Paillassot destacó el crecimiento de su compañía entre los clientes de mayor valor, como usuarios de 5G, fibra y televisión de pago. También se mostró convencido de lograr el objetivo de ebitda de la compañía, lo que permitirá a la plantilla recibir un nuevo bono extraordinario equivalente al 6% del salario bruto fijo anual.

Diego Martínez, director financiero de Orange España, recordó que más de la mitad de los clientes móviles ya disfrutan de conectividad 4G. Así, el uso medio por cliente ha aumentado el 50% en el último año, hasta los 1,6 GB de datos móviles por mes.

El mismo directivo apuntó que "Orange España ha multiplicado por 1,5 su base de clientes de televisión respecto a marzo de 2016, con 537.000 abonados de televisión de pago". En el turno de preguntas, Martínez apuntó que la inversión prevista para este año alcanzará los mil millones de euros, en su mayoría para el despliegue de fibra óptica hasta el hogar, en línea con el esfuerzo realizado en los últimos años.

Sin pistas sobre salida a bolsa

El consejero delegado de Orange España eludió aportar nuevos datos sobre las intenciones de salir a bolsa de la filial, asunto que en su opinión corresponden a los accionistas de la compañía. También recalcó el anuncio ya realizado días atrás por el grupo que prevé el lanzamiento de su propio banco en el segundo semestre de 2018, con ficha bancaria propia a través de la licencia del banco Groupama, propiedad de Orange.

Respecto al acuerdo de compartición de infraestructuras de fibra óptica de Telefónica con Orange, Julio Gómez, director de Estrategia, Operadores y Regulación de Orange España, explicó que su compañía no percibe diferencias entre los pactos de FTTH de Movistar con Vodafone y Orange. No obstante, añadió que Orange España seguirá desplegando su propia fibra ya que el descuento concedido de Movistar a Vodafone no les incentiva a dejar de invertir en fibra.

