Los problemas crecen para United Airlines, ahora criticada por la muerte de un conejo gigante

La dueña, una exmodelo PlayBoy, ha pedido explicaciones a la compañía

El animal iba de Londres a Chicago para ser entregado a una celebridad

Hijo del conejo más grande del mundo, Simon estaba llamado a sustituirle

United. Foto: Reuters

Un conejo gigante criado por ex chica Playboy y llamado a ser el conejo más grande del mundo tras la muerte de su padre se ha convertido en el último problema de United Airlines. La compañía aérea ha tenido que escribir un comunicado después de que el animal apareciera muerto en la bodega del avión en la que viajaba de Londres a Chicago.

Fue al llegar al destino, en el aeropuerto de O'Hare, cuando encontraron el cadáver del conejo, de nombre Simón. Annette Edwards, su criadora y fan hasta el bisturí de Jessica Rabbit, llevaba al animal a ser entregado a su nuevo dueño, una celebridad cuya identidad no ha trascendido y que lo acababa de comprar.

"Simon se había hecho un chequeo veterinario tres horas antes del vuelo y estaba muy sano. Ha ocurrido algo muy extraño y quiero saber qué", explicó a The Sun Edwards, quién reconoció este incidente como el primero de estas características en su negocio particular. "He enviado conejos por todo el mundo y no ha sucedido nada igual antes. El cliente que compró a Simon es muy famoso y está molesto".

El tema ha adquirido tal envergadura que United Airlines ha tenido que emitir un comunicado lamentando el incidente. "Nos entristece escuchar esta noticia. La seguridad y bienestar de todos los animales que viajan con nosotros es de suma importancia para United Airlines y nuestro equipo PetSafe. [...] Hemos estado en contacto con nuestro cliente y le hemos ofrecido asistencia. Estamos revisando este caso".

Hijo de Darius, un conejo que midió 1,3 metros, Simon probablemente iba a convertirse en el mamífero más grande de su especie, aunque de momento solo tenía 10 meses.

En las últimas semanas, la aerolínea estadounidense ha sido centro de la polémica por varios casos de overbooking, sobre todo por el que llevó a la expulsión a la fuerza de un médico que acabó con la cara ensangrentada al ser sacado del avión a rastras ante la falta de asientos.

