Día Internacional contra el Ruido ? 26 de abril de 2017

26/04/2017 - 15:10

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Ruido hoy día 26 de abril, Oi2 Centros Auditivos, especialistas en el cuidado de la audición, ha elaborado un estudio para conocer qué tipo de ruidos resultan más molestos a los españoles y sus efectos, así como los problemas que sufre la población en el trabajo en materia de ruido.

Según los resultados del estudio, el tráfico y la circulación de vehículos es el ruido más molesto que sufren los españoles en su lugar de residencia, por delante de los provocados por las maquinarias de obras públicas, los servicios de ambulancia y policía, y los generados por bares, pubs o discotecas. En cambio, los ruidos menos molestos son las conversaciones en la calle y los provocados por trenes, ferrocarriles o aviones.

Ruidos que producen insomnio

Cuando llega la hora de dormir, son otros los ruidos que menos soportan los españoles. El volumen alto de los vecinos (36%) y los alborotos en la calle (32%) son los ruidos que menos aguantan a la hora de dormir, seguidos de los ronquidos de sus parejas (20%), los servicios de ambulancia y policía (10%) y la lluvia (2%).

Los españoles, molestos con el ruido en el trabajo

En lo que se refiere al entorno laboral, son otros los ruidos que llegan a ser latosos para la población. El 22% de los españoles afirma que el exceso de gente es principal ruido en su trabajo, por delante del sonido del teléfono (21%), las maquinarias de obras públicas (20%), las conversaciones entre compañeros (18%), el timbre de la puerta de la entrada (8%), la impresora (6%) y el teclado de los compañeros (5%).

Los españoles, responsables ante la contaminación acústica

Ante los evidentes problemas de ruido, los españoles estamos concienciándonos cada vez más en tratar de reducir la contaminación acústica. ¿De qué manera lo estamos haciendo?

La principal medida que toman los españoles en este sentido es evitar poner la música o la televisión a un volumen alto (39%), seguida de no pasar la aspiradora o poner el lavavajillas y lavadora fuera del horario diurno (23%), moderar el uso de la bocina del coche (19%) o evitar usar vehículos a no ser que sea imprescindible (11%). Sin embargo, un 8% de españoles afirma no tomar ninguna medida para reducir la contaminación acústica.

Los efectos nocivos del ruido para nuestra salud

¿Qué consecuencias tiene el exceso de ruido sobre los españoles? Según lo que se desprende del estudio llevado a cabo por Oi2, el 25% de los españoles sufre irritabilidad cuando existe exceso de ruido, por delante de estrés (24%), falta de concentración (20%), insomnio (16%), fatiga (8%) y vértigos y tinnitus (2%). El 5% restante, en cambio, afirma no afectarle el ruido.

Por otro lado, el 89% de los encuestados reconoce sufrir problemas de concentración por problema del ruido, de los cuales un 67% se concentra pero se distrae con mucha facilidad, y un 22% es incapaz de concentrarse. El 11% restante afirma que no tiene problema alguno para concentrarse, a pesar del exceso de ruido.

Los españoles se quejan de la presión del jefe

¿Qué aspectos producen más estrés en el ámbito laboral? Para la mitad de los españoles el exceso de ruido en el trabajo (29%) y la presión del jefe (22%) son los aspectos que más estrés les producen en el trabajo. Además, los plazos de entrega ajustados (18%) y la actitud de los compañeros (14%) son dos variables más que les producen estrés. Por otro lado, sólo al 17% de los encuestados no les produce nada de estrés su entorno laboral.

A la pregunta de cómo influiría un entorno laboral menos ruidoso, hasta el 54% de los españoles afirma que les permitiría aumentar su concentración, mientras que un 21% confiesa que se reduciría su estrés. Otros efectos para los encuestados serían el aumento de la productividad (20%) y del aburrimiento (3%), y la disminución del absentismo (2%).

Acerca de Oi2

Oi2 es una marca joven, innovadora y dinámica que nace de la mano de expertos profesionales con amplia experiencia en el campo de la audición. Desde su creación en 2008, la principal misión de Oi2 es cuidar de la salud auditiva, asesorando y ofreciendo un servicio integral en salud auditiva con innovadoras soluciones y sistemas de comunicación y de protección de última tecnología, para mejorar la calidad de vida de la población.

Oi2 ofrece una amplia gama en marcas internacionales de audífonos y sistemas de comunicación de última generación con la mejor relación calidad-precio que se caracterizan por su innovación tecnológica, fácil uso y discreción,

Los centros Oi2 destacan por la atención totalmente personalizada y el seguimiento permanente que reciben los clientes por parte de un equipo humano profesional, altamente cualificado y experimentado. Oi2 ofrece asesoramiento a través de revisiones periódicas y programas que ayudan a la concienciación y prevención de la salud auditiva. Actualmente la red de centros Oi2 está formada por un total de 28 puntos de venta y atención al público en toda España.

Más información en www.centrosoi2.com

