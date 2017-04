Una multinacional sube los salarios dos veces en pocos meses por la falta de mano de obra en EEUU

Y eso, queridos niños, es lo que pasa cuando un país tiene el mercado de trabajo liberalizado y Hacienda no extorsiona a sus empresarios e inversores. Que no hay paro y suben los salarios.



Todo lo contrario que hacen los muy socialistas y comunistas PP, PSOE, Cs, IU y Podemos.



Y ahora saldrá el típico piojoso comunista de la LOGSE hablando de la pobreza de EEUU y su desigualdad y bla, bla, bla, bla, ... Cualquiera les dice que una familia pobre en EEUU tiene dos coches, una casa que duplica la vivienda media española, que más del 90% tiene aire acondicionado, etc., etc. Vamos que están mejor que la clase "media" de la dictadura soviética española.