Nueve de cada diez autónomos menores de 40 años cotiza por la base mínima

Al 3. No se preocupe que no me quejaré llegado el día. Lo único que me toca las narices de este asunto es soltar mas de 300 euros todos los meses, a un fondo perdido, para que estar a expensas del gobierno fascineroso de turno que determine cuando me tengo que jubilar, que por mi edad, ese momento lo mismo sobrepasa los 70 años. Si por mi fuera no cotizaba ni un euro, pero este sistema intervencionista me obliga. Con los algo mas de 300 euros que suelto todos los meses podría gestionarme mi ahorro particular de una manera mas eficiente que estos mangantes.