Tennant Company anuncia un acuerdo con Ambienta para adquirir IPC Group

24/02/2017 - 9:50

Tennant Company (bolsa de Nueva York: TNC), un líder internacional de soluciones de diseño, fabricación y marketing que ayuda a crear un mundo más limpio y seguro, anunciaba hoy que ha firmado un acuerdo definitivo con el fondo de inversión privado Ambienta para adquirir IPC Group —un diseñador y fabricante de soluciones de limpieza comerciales de propiedad privada con sede en Italia— mediante una operación al contado valorada en unos 350 millones de dólares (330 millones de euros). En 2016, IPC Group generó ventas anuales de unos 203 millones de dólares (192 millones de euros). Una vez finalizada, esta será la mayor adquisición de la historia de Tennant Company. Tennant prevé que la compra contribuirá a las ganancias por acción del año 2018.

Chris Killingstad, presidente y director ejecutivo de Tennant Company, afirma: «La adquisición de IPC Group es un movimiento estratégico que se ajusta a nuestras aspiraciones de crecimiento. IPC Group aumenta considerablemente nuestra presencia y cuota de mercado en Europa y multiplica por más de dos el negocio actual de Tennant en EMEA. Obtendremos la expansión que necesitamos para acelerar el crecimiento tanto de Tennant como de IPC Group y aprovechar mejor nuestra estructura de costes en EMEA. Un aspecto importante es que nuestros negocios son altamente complementarios y están diferenciados en nuestras zonas geográficas, productos y enfoques de lanzamiento al mercado».

Más del 80 por ciento del negocio de IPC Group está concentrado en Europa y el porcentaje restante se divide equitativamente entre el continente americano y la región de Asia-Pacífico. Además de expandir la cobertura de mercado de Tennant en EMEA, las marcas de IPC Group ampliarán la gama de productos de Tennant. Las marcas de ambas empresas apenas se solapan debido a sus posiciones diferenciadas en el mercado.

IPC Group produce máquinas y equipos de limpieza comercial pequeños y medianos, incluidas barredoras, fregadoras, aspiradores, limpiadoras de alta presión, así como piezas y servicios relacionados del mercado posventa. IPC Group también ampliará el catálogo de Tennant con herramientas y suministros de limpieza, como carritos multiusos, sistemas de limpieza de ventanas, fregonas y paños de microfibras antibacterianos y una amplia gama de consumibles. Al igual que Tennant, IPC Group está comprometida con la innovación y la sostenibilidad, ya que centra su atención en la reducción del consumo de energía, agua y detergente.

IPC Group vende sus productos con las marcas IPC, IPC Foma, IPC Eagle, IPC Gansow, ICA, Vaclensa, Portotecnica, Sirio, Soteco, Readysystem, Euromop y Pulex. Las marcas de ambas empresas seguirán activas en sus mercados como hasta ahora. Además, las compañías también cuentan con canales de distribución altamente complementarios. Tennant prevé que esto proporcionará oportunidades de ventas adicionales para que ambas empresas avancen.

Killingstad explica: «Tenemos la intención de comercializar las marcas de Tennant e IPC Group como parte de nuestro catálogo multimarca. IPC Group es un negocio rentable que crece y que cuenta con un equipo directivo sólido. Estamos entusiasmados con la combinación de nuestros potenciales».

Tennant espera que la adquisición finalice en el segundo trimestre de 2017. La fecha está sujeta a las condiciones habituales y a las aprobaciones reglamentarias.

Goldman, Sachs & Co. actuó como asesor financiero para Tennant Company y Baker & McKenzie, como asesor legal. Ambienta contó con el asesoramiento financiero de Baird y con el asesoramiento legal de Linklaters.

Acerca de IPC Group

IPC Group, con sede en Italia, es un importante proveedor de soluciones de limpieza profesional para mercados comerciales. La empresa se fundó en 2005 tras la fusión de una serie de empresas líderes del sector de la limpieza profesional, cada una especializada en un segmento de productos diferente. Desde 2014, IPC Group ha sido una empresa de la cartera de Ambienta, un fondo de inversión privado centrado en el crecimiento industrial que invierte en empresas motivadas por las tendencias medioambientales. La compañía cuenta con 11 oficinas en todo el mundo y vende en más de 100 países. Encontrará más información en la ficha que acompaña a este comunicado o en www.ipcworldwide.com.

Acerca de Tennant Company

Tennant Company (TNC), con sede en Mineápolis, es un líder internacional de soluciones de diseño, fabricación y marketing que ayudan a los clientes a conseguir resultados de limpieza de calidad, a reducir considerablemente su impacto medioambiental y a contribuir a crear un mundo más limpio, seguro y saludable. Sus productos incluyen equipos de mantenimiento de superficies en entornos industriales, comerciales y exteriores; tecnologías sin detergentes y otras soluciones de limpieza sostenibles; así como revestimientos para proteger, reparar y mejorar superficies. La red de servicio global de Tennant es la más amplia del sector. La empresa fabrica en Mineápolis (MN), Holland (MI), Louisville (KY), Chicago (IL), Uden (Países Bajos), São Paulo (Brasil) y Shanghái (China), y vende productos directamente en 15 países y a través de distribuidores, en más de 80. Encontrará más información en www.tennantco.com. El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales acompañadas del símbolo «®» son marcas comerciales de Tennant Company registradas en Estados Unidos u otros países.

Declaraciones prospectivas

Algunas declaraciones de este documento, así como otras declaraciones escritas y orales que hagamos en cualquier momento, están consideradas como «declaraciones prospectivas» en virtud de la Ley de Reforma estadounidense sobre Litigios de Valores Privados. Estas declaraciones no están relacionadas con hechos estrictamente históricos ni actuales y ofrecen expectativas presentes o previsiones de acontecimientos futuros. Dichas expectativas o previsiones están sujetas a una serie de factores, incluidos aquellos que afectan a todos los negocios que actúan en un mercado global, así como aspectos específicos de nuestra empresa y de los mercados a los que servimos. Los riesgos e incertidumbres particulares a los que nos enfrentamos actualmente incluyen: la incertidumbre geopolítica y económica en todo el mundo, la competencia en nuestro negocio, nuestra habilidad para atraer, desarrollar y conservar al personal clave; nuestra capacidad para conseguir eficiencia operativa, incluida la sinergia y otros beneficios de las adquisiciones; nuestra habilidad para gestionar cambios organizativos de forma eficaz; nuestra capacidad para actualizar, perfeccionar y proteger correctamente nuestros sistemas informáticos; nuestra aptitud para desarrollar y comercializar productos y servicios nuevos e innovadores; reclamaciones imprevistas de responsabilidad por productos o problemas con la calidad de los mismos; las fluctuaciones del coste, la calidad o la disponibilidad de las materias primas y los componentes adquiridos; las fluctuaciones de los tipos de cambio, en particular la fuerza relativa del dólar estadounidense frente a otras divisas importantes; posibles interrupciones significativas del negocio; y nuestra capacidad para cumplir las leyes y las normas.

Advertimos que las declaraciones prospectivas deben considerarse con cuidado y que los resultados reales pueden diferir de forma sustancial debido a los riesgos e incertidumbres, conocidos o no. Se ruega a los accionistas, posibles inversores y otros lectores que tengan en cuenta estos factores a la hora de evaluar las declaraciones prospectivas. Asimismo, se les recomienda que no confíen excesivamente en dichas declaraciones. Para obtener más información sobre los factores que podrían afectar sustancialmente a los resultados de Tennant se pueden consultar los demás registros de la Comisión de Valores y Bolsa, incluidas las declaraciones del apartado «Factores de riesgo».

No nos comprometemos a actualizar ninguna declaración prospectiva y recomendamos a los inversores que consulten otras declaraciones nuestras a este respecto en la Comisión de Valores y Bolsa, así como en otras declaraciones escritas que hacemos cada cierto tiempo. No se pueden anticipar ni prever todos los factores de riesgo, por lo que los inversores no deberían considerar como exhaustiva ni completa ninguna lista de riesgos e incertidumbres.

