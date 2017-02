Condenas por las tarjetas 'black': directivos, políticos, sindicalistas y el exjefe de la Casa Real suman 120 años

Deberán afrontar multas por un importe total de 3,39 millones de euros

En la imagen, Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

La Audiencia Nacional ha condenado a los 65 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia a un total de 120 años y seis meses de prisión por apropiación indebida de 12 millones de euros, de los que apenas han devuelto o consignado 4,4 millones, un 36% del total. Blesa y Rato irán a prisión por utilizar Caja Madrid "como si fuera suya"

Ejecutivos, políticos, sindicalistas y, hasta el exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, se gastaron el dinero de la entidad en comidas en restaurantes, bebidas alcohólicas y viajes de lujo sin declararlo al fisco. Ahora deberán devolver las cantidades pendientes y abonar multas por un importe total de 3,39 millones de euros.

Al margen de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, expresidentes de Caja Madrid y Bankia respectivamente, entre los condenados dictados ayer destacan casos como el de Ildefonso Sánchez Barcoj. Era el director financiero, se le consideraba la mano derecha de Blesa y consejeros y directivos le apuntaron directamente por como la persona que controlaba las tarjetas. La Audiencia Nacional le ha condenado a 2,6 años de cárcel tras haber sustraído 506.071 euros con su visa opaca.

El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, actualmente en prisión por vaciar patrimonialmente Viajes Marsans para eludir el pago a los acreedores, deberá afrontar una pena de dos años. Gastó 94.000 euros, la mayor parte en restaurantes de su cuñado, Arturo Fernández, el propietario del Grupo Arturo Cantoblanco.

Fernández, que era consejero como presidente de la patronal madrileña CEIM, se gastó con su tarjeta opaca 38.777 euros, pero ha sido condenado a tan solo 6 meses, por lo que no ingresará en prisión al no alcanzar el año de condena. En la sentencia hay casos, no obstante, llamativos. Juan Manuel Astorqui, director de Comunicación de la entidad, se gastó 292.992 euros y ha sido condenado a dos años de prisión. En cambio, Matías Amat, director general de negocios y otra de las personas de confianza de Blesa, que se gastó 431.068 euros, afronta una pena de solo un año. La diferencia está en que mientras Astorqui no ha devuelto nada, Amat ha reembolsado todo.

Al igual que Amat, ha visto atenuada la condena el que fuera mano derecha de Rodrigo Rato en Bankia. La sentencia fija para José María Fernández Norniella un año de cárcel, después de haber reembolsado todo el dinero gastado, que asciende a 186.666 euros.

Rafael Spottorno, exjefe de la Casa del Rey y antiguo director de la Fundación Caja Madrid, gastó 235.818 euros y ha sido condenado a dos años de cárcel. Únicamente ha reintegrado 11.953 euros de los que dispuso con la tarjeta black.

Entre los condenados se encuentran históricos representantes de los sindicatos, como Francisco Baquero y Rodolfo Benito; destacados políticos de todos los partidos, entre los que se encuentra Ricardo Romero de Tejada -que llegó a ser alcalde de Majadahonda con el PP-, Ramón Espinar -expresidente de la Asamblea de Madrid por el PSOE y padre del polémico senador de Podemos-.

Otros condenados

También destacan economistas y ejecutivos, como es el caso de Mariano Pérez Claver, que además de consejero y directivo de Caja Madrid fue presidente del grupo SOS y de la cadena hotelera NH. Pérez Claver se gastó un importe de 379.513 euros, de los que no ha devuelto nada y ha sido sentenciado a una pena, por lo tanto, de dos años de prisión.

Entre los economistas sobresale el caso de Juan Iranzo, que fue máximo responsable del reconocido Instituto de Estudios Económicos, y que ha sido condenado a una pena de cuatro meses tras haberse gastado 46.859 euros, reintegrados prácticamente en su totalidad.

