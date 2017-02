Salón MiEmpresa culmina con WiTraC como start-up ganadora del ´Elevator Pitch´ y debates por todo lo alto

23/02/2017 - 13:20

Hoy ha culminado la VIII edición de Salón MiEmpresa, que ha tenido lugar en el Wizink Center (antiguo Palacio de los Deportes de Madrid) y ha ofrecido conocimientos y asesoramiento personalizado a cada uno de sus principales públicos objetivo: emprendedores, pymes, start-ups y autónomos.

Uno de los momentos centrales de esta segunda jornada se ha producido durante la final del ‘Elevator Pitch’, competición patrocinada por Bankia en la que 10 start-ups tecnológicas españolas han luchado por obtener financiación. Witrac se ha proclamado ganadora tras un arduo proceso de selección que partía de cerca de 140 proyectos candidatos. Esta empresa está especializada en las tecnologías inalámbricas de comunicación y posicionamiento.

La start-up ha resultado victoriosa tras presentar un modelo de negocio basado en IoT (Internet of Things) que permite la localización de objetos y haber defendido su proyecto durante los dos días del encuentro ante un jurado experto compuesto por business angels y profesionales procedentes de aceleradoras, incubadoras y empresas de capital riesgo. Pero el resto de start-ups competidoras no se ha ido con las manos vacías.



Durante el primer día de la competición todos han defendido su proyecto durante 15 minutos, obteniendo así notoriedad ante un público experto, y han tenido la oportunidad de obtener feedback personalizado acerca de sus propuestas, útil para la mejora de sus iniciativas. El último día la defensa de cada proyecto se ha producido en solo 3 minutos y los participantes han tenido que responder a una batería de preguntas realizadas por el jurado.

Las start-ups de la competición no han sido las únicas que se han llevado conocimientos y consejos prácticos de Salón MiEmpresa. Además de la Sala de Mentoring, en la que los asistentes podían disfrutar de sesiones individuales de asesoramiento personalizado por parte de expertos en diferentes áreas como inversión, internacionalización, temática legal y marketing, los visitantes han podido asistir a ponencias de profesionales del ecosistema empresarial de reconocido prestigio.

Uno de los platos fuertes ha sido la mesa redonda moderada por Juan José Santacana, adjunto al director de elEconomista; en la que han participado Marc Badosa, socio fundador de SeedRocket4Founders Capital; Carlos Blanco, managing partner de Encomenda VC y fundador de Nuclio y Conector, y Sergio Pérez, director de BStartup Venture.



El debate en este apartado ha estado servido a la hora de hablar de una posible “burbuja de start-ups”. Mientras Marc Badosa y Sergio Pérez defendían que “en cierta manera hay burbujeo y dentro de este mercado debes saber distinguir” (como ha señalado el primero), Carlos Blanco sentenciaba “no creo que haya burbuja de start-ups como tendencia de mercado” porque si no el CDTI no hubiese anunciado en 2016 la concesión de “10 millones de euros de ayuda a empresas españolas”.

Sergio Pérez, que mostraba una postura diferente a la del fundador de Nuclio y Conector, ha señalado que “hay que cerrar el círculo para terminar con la burbuja de start-ups” pero “faltan empresas que compren start-ups en fases iniciales” de manera que “así el dinero vuelve al sistema”. De hecho, ha contado que el sector biotech “ha acortado un 30% la inversión en I+D porque está comprando empresas”.

En el evento, que cuenta con el Patrocinio Oficial de Bankia, el Apoyo Oficial del Ayuntamiento de Madrid y el Co-Patrocinio de Correos, se ha explicado cuáles son los motivos de rechazo por los que los inversores deciden no apostar por un proyecto. En concreto, esta mesa redonda nos ha dejado dos, teniendo en cuenta que todos los ponentes coincidían en que “la idea es un 10%”: motivos de equipo, porque no escucha o no puede ser moldeable, y por “la valoración”, porque normalmente los inversores a igualdad de condiciones apuestan por una start-up que se valora a sí misma en una menor cifra.

Carlos Blanco ha puesto en relieve que “es un buen momento para invertir en start-ups” porque cree que “es uno de los productos financieros que más rentabilidad puede dar a un inversor”. Por otro lado, ha hecho dos recomendaciones claras para las start-ups: “recomendaría pasar por aceleradoras y asistir a eventos como Salón MiEmpresa; aquí fue donde Luis Cabiedes conoció a Tiendeo”.

A lo largo de las dos jornadas del encuentro, que ha contado con Bankia como patrocinador principal, Correos como copatrocinador y con el apoyo oficial del Ayuntamiento de Madrid, 15.000 asistentes han pasado por las 10 salas que cubrían todas las fases del ciclo de vida de una pyme.

Sébatien Chartier, consejero delegado de Creaventure y cofundador de Salón MiEmpresa, ha mostrado su satisfacción con la buena acogida de la VIII edición: “Tras estos dos días de Salón MiEmpresa estamos muy contentos por la elevada implicación de los ponentes y las cifras de asistencia que demuestran que en España hay cada vez un mayor interés por el emprendimiento. Para nosotros cada año es un reto e intentamos actualizar los contenidos con el fin de dar respuesta a las necesidades que van surgiendo día a día en el mercado. Es un desafío y al mismo tiempo nuestra gran pasión”.

Para más información sobre Salón MiEmpresa, pincha aquí.

Acerca de Creaventure

Creaventure se constituyó en febrero de 2009, con el objetivo de organizar y celebrar eventos de ámbito profesional y empresarial y, en particular, en relación con la gestión y el desarrollo de negocios y empresas.

Cuenta con un equipo directivo de profesionales, expertos en emprendimiento y gestión de eventos, apoyados por varios accionistas estratégicos, especialistas en el sector de la comunicación.

El Salón MiEmpresa es su principal evento, pero la compañía también colabora desde hace años con la organización de “Vindeira Capital Network”, un encuentro en Galicia para emprendedores e inversores del sector TIC, colaboró en la penúltima edición del “Southern Europe Tech Tour” y del “Foundum Unplugged”, y organizó el último Día del Emprendedor de la Comunidad de Madrid y el Congreso e-pyme celebrados en 2013.

Â

PUBLICIDAD