Norwegian Cruise Line Holdings comunica los resultados financieros del cuarto trimestre y del ejercicio de 2016

23/02/2017 - 12:50

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Nasdaq: NCLH) (junto con NCL Corporation Ltd., “Norwegian Cruise Line Holdings”, “Norwegian” o la “Compañía”) ha anunciado hoy los resultados financieros del cuarto trimestre y del ejercicio entero, cerrados a 31 de diciembre de 2016 así como sus previsiones para el primer trimestre y para todo el ejercicio 2017.

Principales noticias del ejercicio 2016

La Compañía generó unos ingresos netos según los principios contables generalmente aceptados (PCGA, por sus siglas en inglés) de 633,1 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 2,78 dólares, en comparación con los ingresos netos PCGA de 427,1 millones de dólares y un BPA de 1,86 dólares del año anterior. Los ingresos netos ajustados alcanzaron los 776,3 millones de dólares y el BPA ajustado fue de 3,41 dólares, en comparación con los ingresos netos ajustados de 662,7 millones de dólares y el BPA ajustado de 2,88 dólares del año anterior.



Los ingresos totales ascendieron a 4.900 millones de dólares, lo que supone un incremento del 12,2%. El Gross Yield aumentó un 0,7%. El Net Yield ajustado se incrementó un 1,8% sobre un tipo de cambio constante.

Crecimiento quintuplicado en el BPA desde el 2013, el año de la primera oferta pública.

Lanzamiento exitoso del Seven Seas Explorer de Regent Seven Seas y del Sirena de Oceania Cruises.

Norwegian Cruise Line anunció que su nuevo barco Norwegian Bliss, que debutará en 2018, será diseñado específicamente para hacer cruceros por Alaska.

Regent Seven Seas Cruises realizó el pedido de una segunda embarcación tipo Explorer que se entregará en 2020.

Apertura del nuevo destino en el Caribe Occidental, Harvest Caye.

Las tres premiadas marcas recibieron la aprobación de navegar hacia Cuba en el año 2017.



Principales noticias del ejercicio 2017

La Compañía continúa su trayectoria de fuerte crecimiento de las ganancias y anticipa el cuarto año consecutivo de un crecimiento de dos dígitos en el BPA.

Excluyendo el beneficio del Norwegian Joy, el volumen de reservas de la Compañía para el 2017 alcanza un nivel histórico con unos precios ligeramente superiores que en el año anterior.

Demanda renovada de viajes por Europa por parte de pasajeros norteamericanos; por su parte, los itinerarios al Caribe, Alaska y Hawái siguen siendo fuertes.



El Norwegian Joy, el primer barco construido especialmente para el mercado de cruceros de China, se unirá a la flota y marcará la entrada de la Compañía al mercado chino.



Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises realizarán un total de 41 viajes a Cuba en 2017.

La Compañía ha anunciado la nueva generación de barcos de nueva construcción para Norwegian Cruise Line, con un contrato para construir cuatro barcos con capacidad para 3.300 pasajeros que se entregarán en 2022, 2023, 2024 y 2025 así como la opción de dos barcos adicionales que se entregarían en 2026 y 2027.

“2016 marca otro año de ganancias récord, ya que seguimos una trayectoria de crecimiento sólido del BPA, el cual se ha quintuplicado desde el 2013, el año de nuestra primera oferta pública”, ha señalado Frank Del Rio, Presidente y Chief Executive Officer de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. “Esperamos que esta sólida tendencia de ingresos y ganancias continúe en 2017, ya que ahora estamos con el mejor nivel de reservas de la historia de la compañía con precios ligeramente superiores que en el año anterior”, continuó Del Rio.

Resultados del cuarto trimestre de 2016

Los ingresos netos PCGA fueron de 72,2 millones de dólares y el BPA de 0,32 dólares, en comparación con los ingresos netos PCGA de 38,3 millones de dólares y un BPA de 0,17 dólares en el año anterior. La Compañía generó un beneficio neto ajustado de 127,7 millones de dólares y el BPA ajustado fue de 0,56 dólares, en comparación con los 117,3 millones de dólares o 0,51 dólares del año anterior.

Los ingresos ascendieron a 1.100 millones de dólares, lo que supone un incremento del 8,5%, en comparación con los 1.000 millones de dólares de 2015. Los ingresos netos ajustados ascendieron a 861,6 millones de dólares, lo que supone un incremento del 7,7%, en comparación con los 799,9 millones de 2015. Estos incrementos se deben principalmente a la incorporación a la flota del Norwegian Escape, el Sirena de Oceania Cruises y el Seven Seas Explorer de Regent. El Gross Yield se redujo un 1,5% y el Net Yield ajustado también se redujo un 1,7% sobre un tipo de cambio constante y un 2,2% sobre una base de moneda auditada.

El coste bruto del crucero se incrementó un 7,0% en 2016, en comparación con 2015, debido a aumentos en los días de capacidad, en los gastos totales de gestión de cruceros y en gastos administrativos, de marketing y generales. Los costes brutos del crucero por día de capacidad se redujeron un 2,9%. El coste neto ajustado del crucero por día de capacidad, excluyendo el combustible, se redujo un 0,7% tanto sobre una base de tipo de cambio constante como sobre una base de moneda auditada.

El precio del combustible por tonelada métrica, deducidas las coberturas, disminuyó hasta los 459 dólares, un 9,8% menos en comparación con los 509 dólares de 2015. La Compañía informó de unos gastos de combustible de 86,6 millones de dólares en el periodo. Asimismo, se constató una pérdida de 1,5 millones de dólares en otros ingresos (gastos), netos en 2016, relacionados con la parte ineficaz de las coberturas de combustible de la Compañía debido a la volatilidad del mercado.

Los gastos netos por intereses aumentaron de 68,7 millones de dólares en 2015 a 88,0 millones de dólares en 2016, debido principalmente a unos tipos de interés más elevados relacionados con un incremento de los tipos LIBOR, además de un incremento del saldo promedio de la deuda relacionado fundamentalmente con la entrega de nuevos barcos e instalaciones de nueva construcción. Además, en relación con las refinanciaciones de los bonos sénior de la Compañía, los gastos de intereses netos incluyeron pérdidas por anulación de deuda de 28,0 millones de dólares en 2016 y 12,6 millones en 2015.

Resultados del ejercicio de 2016

Los ingresos netos según los principios contables generalmente aceptados (PCGA, por sus siglas en inglés) fueron de 633,1 millones de dólares y el beneficio por acción (BPA) de 2,78 dólares, en comparación con los ingresos netos PCGA de 427,1 millones de dólares y un BPA de 1,86 dólares en el año anterior. La Compañía generó un beneficio neto ajustado de 776,3 millones de dólares y el BPA ajustado fue de 3,41 dólares, en comparación con los 662,7 millones de dólares y los 2,88 dólares del año anterior. Estos incrementos se deben principalmente a la incorporación a la flota del Norwegian Escape, el Sirena de Oceania Cruises y el Seven Seas Explorer de Regent y a una mejor estructura de precios. Este importante crecimiento sigue al incremento del 14,8% en el BPA su base PCGA y al incremento del 26,9% en el BPA ajustado en 2015, evidenciando una vez más la continua capacidad de la Compañía de generar ganancias a pesar de los desafíos enfrentados en 2016.

Los ingresos ascendieron a 4.900 millones de dólares, lo que supone un incremento del 12,2%, en comparación con los 4.300 millones de 2015, fundamentalmente debido al incremento de días de capacidad y una mejor estructura de precios. El beneficio neto ajustado ascendió a 3.800 millones de dólares, lo que supone un incremento del 12,7%, en comparación con los 3.300 millones de dólares de 2015. El Gross Yield se incrementó un 0,7% y el Net Yield ajustado mejoró un 1,8%, sobre un tipo de cambio constante y un 1,2% sobre una base de moneda auditada fundamentalmente debido a una mejor estructura de precios.

El coste bruto del crucero se incrementó un 9,5% en 2016 en comparación con 2015 debido a un aumento en los gastos totales de gestión de cruceros como resultado de un aumento en los días de capacidad, además de un aumento en gastos administrativos, de marketing y generales. Los costes brutos del crucero por día de capacidad se redujeron un 1,7%. El coste neto ajustado del crucero por día de capacidad, excluyendo el combustible, aumentó un 1,7% sobre una base de tipo de cambio constante y un 1,5% sobre una base de moneda auditada.

El precio del combustible por tonelada métrica, deducidas las coberturas, disminuyó hasta los 466 dólares, un 13,5% menos en comparación con los 539 dólares de 2015. La Compañía informó de gastos de combustible de 335,2 millones de dólares en el periodo. Asimismo, se constató una pérdida de 16,1 millones de dólares en otros ingresos (gastos), netos en 2016, relacionados con la parte ineficaz de las coberturas de combustible de la Compañía debido a la volatilidad del mercado.

Los gastos netos por intereses aumentaron de 221,9 millones de dólares en 2015 a 276,9 millones de dólares en 2016, debido principalmente a un incremento del saldo promedio de la deuda relacionado fundamentalmente con la entrega de nuevos barcos e instalaciones de nueva construcción, además de unos tipos de interés más elevados relacionados con un incremento de los tipos LIBOR. Además, en relación con las refinanciaciones de los bonos sénior y algunas de las líneas de crédito de la Compañía, los gastos de intereses netos incluyeron pérdidas por anulación y modificación de la deuda de 39,2 millones de dólares en 2016 y pérdidas por anulación de la deuda de 12,6 millones en 2015.

Otros ingresos (gastos), netos en 2016, ascendieron a un gasto de 8,3 millones de dólares, en comparación con los 46,7 millones de dólares de 2015. En 2016, los gastos estuvieron relacionados principalmente con las pérdidas realizadas y no realizadas en contratos de cobertura de derivados sobre swap de combustible por valor de 16,1 millones de dólares, parcialmente compensadas por 4,5 millones de dólares de ganancias en cambio de divisas y 3,9 millones de dólares de ganancias en contratos de cobertura de derivados sobre cambio de divisas. En 2015, los gastos estuvieron relacionados principalmente con las pérdidas de la revocación de la designación de algunos contratos de cobertura de derivados sobre swap de combustible por valor de 30,7 millones de dólares y la ineficacia de los swaps de combustible establecidos en 2015. En 2015 también se incluyó un gasto de 26,2 millones de dólares relacionado con el ajuste del valor razonable de un collar de divisas que no recibió tratamiento de contabilidad de cobertura y se compensó parcialmente con 11,0 millones de dólares en ganancias por transacción de divisas.

Previsiones para 2017

"Con nuestro sólido nivel de reservas y su impulso continuo, esperamos tener otro año de fuerte rendimiento financiero, incluyendo un crecimiento de dos dígitos del BPA ajustado en 2017", dijo Wendy Beck, Executive Vice President y Chief Financial Officer de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "Además, este año marca otro hito clave con nuestro muy esperado debut en el mercado de cruceros de China con la entrega del Norwegian Joy".

Pronósticos y sensibilidades para 2017

Además de anunciar los resultados financieros del cuarto trimestre y el año 2016, la Compañía también facilitó sus previsiones para el primer trimestre y el año 2017, junto con las sensibilidades que la acompañan. La Compañía no ofrece previsiones sobre una base PCGA debido a que no puede predecir, con una certeza razonable, los movimientos futuros de los tipos de cambio o el impacto futuro de ciertos beneficios y cargas. Estos elementos son inciertos y dependerán de varios factores, como las condiciones de la industria, y que podrían tener gran importancia para los resultados de la Compañía, calculadas según los PCGA. La Compañía no ha ofrecido conciliaciones entre las previsiones de 2017 y las medidas PCGA más comparables de forma directa, ya que preparar una conciliación cuantitativa PCGA fiable de EE.UU. requerirían un esfuerzo demasiado grande.

Primer trimestre de 2017 Ejercicio del año 2017 Moneda auditada Tipo de cambio constante Moneda

auditada Tipo de cambio constante Net Yield ajustado Aprox. 4,0% Aprox. 4,5% Aprox. 1,25% Aprox. 1,75% Coste neto ajustado del crucero por día de capacidad, excluyendo el combustible Aprox. 5,25% Aprox. 5,25% Aprox. 1,0% Aprox. 1,0% BPA ajustado Aprox. 0,36$ Entre 3,75$ y 3,85$ Depreciación y amortización ajustadas (1) Entre 111 y 115 millones de dólares Aprox. 470 millones de dólares Gastos netos por intereses ajustados Aprox. 60 millones de dólares Aprox. 247 millones de dólares Efecto sobre el BPA ajustado de un cambio del 1% en el Net Yield ajustado (2) 0,04$ 0,18$ Efecto sobre el BPA ajustado de un cambio del 1% en el coste neto ajustado del crucero por día de capacidad, excluyendo el combustible (2) 0,02$ 0,09$

(1) Se excluyen los 7,6 millones de dólares y los 30,3 millones de dólares de amortización de activos intangibles relacionados con la adquisición del Prestige en el primer trimestre y el ejercicio de 2017, respectivamente.

(2) Se basa en el punto medio de las previsiones.

A continuación se reflejan las expectativas de la Compañía con respecto al consumo de combustible y sus precios, junto con las sensibilidades que las acompañan.

Primer trimestre de 2017 Ejercicio 2017 Consumo de combustible en toneladas métricas 190.000 765.000 Precio del combustible por tonelada métrica, libre de coberturas 450$ 440$ Efecto sobre el BPA ajustado de un cambio del 10% en los precios del combustible, deducidas las coberturas 0,01$ 0,05$

A 31 de diciembre de 2016, la Compañía había cubierto aproximadamente el 78%, el 66%, el 48% y el 18% del total de toneladas métricas de consumo de combustible previsto para los ejercicios de 2017, 2018, 2019 y 2020, respectivamente. La tabla siguiente muestra los importes cubiertos y el precio por barril de fuelóleo pesado (HFO, por sus siglas en inglés) y gasóleo marítimo (MGO, por sus siglas en inglés) que se han cubierto utilizando el 3% de U.S. Gulf Coast (USGC) y Brent, respectivamente.

2017 2018 2019 2020 % del consumo de fuelóleo pesado cubierto 81% 78% 56% 50% Media del precio por barril de USGC 59,69$ 53,02$ 47,82$ 39,50$ % del consumo de gasóleo marítimo cubierto 70% 23% 22% 0% Media del precio por barril de Brent 41,11$ 46,50$ 49,25$ ˗

La tabla siguiente refleja los tipos de cambio de divisas que la Compañía ha utilizado en sus previsiones para el primer trimestre y el ejercicio de 2017.

Guía actual - Febrero Guía anterior - Noviembre Euro 1,07$ 1,10$ Libra esterlina 1,26$ 1,22$ Dólar australiano 0,76$ 0,76$ Dólar canadiense 0,77$ 0,76$

Los futuros compromisos de capital consisten en compromisos contractuales, incluyendo los contratos de construcción de barcos y los gastos de capital previstos en el futuro necesarios para las operaciones, así como los proyectos de modernización de barcos. A 31 de diciembre de 2016, los gastos de capital previstos ascendían a 1.300 millones de dólares para cada uno de los ejercicios que finalizan el 31 de diciembre de 2017 y 2018, y a 1.200 millones de dólares para el 2019, de los cuales la Compañía tiene financiación de créditos a la exportación para los gastos relacionados con contratos de construcción de barcos por valor de 800 millones de dólares para 2017, 700 millones de dólares para 2018 y 600 millones de dólares para 2019.

Novedades de la Compañía y otras noticias importantes

Toda la cartera de marcas recibe aprobación para viajar a Cuba

La Compañía se convirtió en la primera operadora de cruceros de los EE.UU. cuya cartera completa de marcas recibió aprobación del gobierno de la República de Cuba para operar cruceros a Cuba a partir de marzo de 2017. Estos viajes históricos permitirán a los pasajeros disfrutar de una oportunidad única de descubrir no solo la enorme cultura, historia y belleza natural de Cuba, sino también disfrutar de la calidez y hospitalidad de su gente, lo que es aún más importante. El Marina de Oceania Cruises realizará el primer crucero de la Compañía hacia Cuba zarpando desde el puerto de Miami el 7 de marzo de 2017. Oceania Cruises ofrece nueve viajes al Caribe con paradas en La Habana, incluidas paradas de varios días para que los pasajeros puedan recorrer La Habana y sus alrededores. El Seven Seas Mariner, de la flota de Regent Seven Seas Cruises hará una parada en La Habana durante dos cruceros en abril de 2017. El Norwegian Sky ofrecerá treinta viajes de cuatro días entre mayo y diciembre de 2017 que incluirán una estancia de una noche en La Habana.

Oferta de títulos de deuda sénior

En diciembre, la Compañía cerró oportunamente un acuerdo para vender un acumulado de un capital de deuda principal de 700,0 millones de dólares en títulos de deuda sénior no garantizados al 4,750% con vencimiento en diciembre de 2021, en una oferta privada a valor nominal. La ganancia neta, una vez deducidos el descuento inicial de los compradores y los gastos y cargos, junto al efectivo líquido, se utilizaron para comprar todos sus bonos de deuda sénior al 5,25% no garantizados con vencimiento en noviembre de 2019 en licitación pública y con un valor principal total de 680,0 millones de dólares y para cambiar y satisfacer los bonos de deuda sénior al 5,25% no garantizados y no suscritos.

Nueva generación de barcos para la marca Norwegian Cruise Line

La Compañía anunció que llegó a un acuerdo con Fincantieri S.p.A. para la construcción de su nueva generación de barcos para la marca Norwegian Cruise Line. Se han encargado cuatro barcos que se entregarán en 2022, 2023, 2024 y 2025, con la opción de dos cruceros adicionales que se entregarían en 2026 y 2027, sujeto a ciertas condiciones. Los cuatro barcos de crucero de 140.000 toneladas brutas tendrán capacidad para aproximadamente 3.300 pasajeros cada uno. La nueva clase de barcos llega para ampliar la oferta de gran éxito de libertad y flexibilidad ofrecida por los barcos más nuevos de la marca, de la clase Breakaway Plus, y contará con una gran cantidad de diseños innovadores que elevarán aún más el nivel de la ya galardonada experiencia de los pasajeros. El ahorro de energía es una de las prioridades del diseño del prototipo, con el objetivo de optimizar el consumo de combustible y reducir el impacto medioambiental. Más adelante, se anunciarán detalles de la gran cantidad de características innovadoras y novedosas en lo que a los pasajeros se refiere.

El precio que figura en el contrato para cada uno de los cuatro barcos es de aproximadamente 800 millones de euros por barco. La Compañía ha obtenido créditos a la exportación con términos favorables para financiar el 80 por ciento del precio que figura en el contrato de cada uno de los barcos con fechas de entrega hasta el 2025, sujetos a determinadas condiciones.

Regent Seven Seas Cruises celebra su 25º aniversario

Para conmemorar su aniversario de plata, Regent Seven Seas Cruises ha elegido 25 viajes especiales en 2017 que contarán con una variedad de actividades y eventos exclusivos desarrollados específicamente para celebrar su aniversario todo el año y en toda la flota. Los 25 cruceros de celebración tendrán lugar en los cuatro barcos de la marca, en diferentes itinerarios. Se recomendará a los pasajeros que viajen en uno de los cruceros aniversario que compartan sus momentos favoritos de sus viajes con Regent Seven Seas Cruises, tanto pasados como actuales, en un microsite exclusivo, Regent25.com, desarrollado específicamente para conmemorar el aniversario.

Anuncios de itinerarios

La Compañía anunció varios itinerarios para el verano de 2018 y el otoño/invierno de 2018/19 para sus marcas Norwegian Cruise Line y Regent Seven Seas Cruises. Estos itinerarios incluirán una amplia variedad de atractivos destinos en todo el mundo.

Como novedad para 2018/19, el Norwegian Escape se reposicionará por primera vez desde su bautizo en 2015 y zarpará al Caribe y las Bermudas desde Nueva York. Además, el Norwegian Breakaway saldrá desde su puerto base de Nueva York en la primavera de 2018, por primera vez desde su temporada inaugural en 2013, y hará de Copenhague su puerto base estacional, desde donde ofrecerá viajes a Escandinavia y Rusia. El barco completamente nuevo, el Norwegian Bliss, que llega en junio de 2018, encabezará la flota de Norwegian en Alaska en 2018 con su temporada inaugural en la región, ofreciendo viajes de siete días saliendo los sábados desde Seattle y luego se reposicionará a Miami para ofrecer cruceros al Caribe durante la temporada de invierno de 2018.

Como novedad en 2018, el Seven Seas Navigator emprenderá un nuevo Grand Voyage de 89 noches por el Atlántico norte y el Círculo Polar Ártico, y el Seven Seas Explorer iniciará su temporada inaugural en África con dos viajes épicos para conocer la costa occidental del continente en el otoño de 2018. Para inaugurar la temporada 2019, el Seven Seas Navigator se embarcará en el 13º crucero de Regent Seven Seas Cruises alrededor del mundo. Se tratará de una histórica aventura de 131 noches que tocará 62 puertos singulares a lo largo de las islas de Hawái, la Polinesia Francesa, Australia, Asia y el Mediterráneo.

Nombramiento de Stella David como miembro de la Junta Directiva

El 1 de enero de 2017, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. nombró miembro de su Junta Directiva a Stella David, como nuevo miembro independiente. Como antiguo Chief Executive Officer de William Grant & Sons Limited, David tuvo a su cargo las estrategias de crecimiento comercial entre 2009 y 2016, con el foco centrado en crear notoriedad de sus marcas, incluidas Glenfiddich y Hendrick´s Gin, la expansión global a nuevos mercados, además del área de adquisiciones e innovación. Su experiencia en la supervisión de una destacada cantidad de marcas mundiales de bebidas alcohólicas y su éxito comercial en la creación de notoriedad de marca le aporta una perspectiva única, la cual es un complemento ideal para la diversidad de talentos de los demás miembros de la Junta Directiva de la Compañía. David también presta servicio en el Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones.

*Nota: la información y cifras son una traducción del comunicado de prensa original en inglés. En caso de divergencias, prevalece la información contenida en el texto original en inglés que se adjunta a este documento.

Acerca de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NASDAQ: NCLH) es un operador de cruceros líder a nivel global que dirige las líneas de cruceros Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises.

El conjunto de marcas opera 24 barcos que cuentan con una capacidad para aproximadamente 46.500 pasajeros en ocupación doble y visitan unos 510 destinos por todo el mundo. La Compañía incorporará ocho barcos nuevos hasta 2025 y tiene la opción de introducir dos más para su entrega en 2026 y 2027.

Norwegian Cruise Line es la Compañía más innovadora dentro del sector de los cruceros, que en su historia ha roto los límites de cruceros tradicionales, especialmente con la introducción del Freestyle Cruising, un concepto que revolucionó la industria, dando a los huéspedes más libertad y flexibilidad. Norwegian Cruise Line cuenta con The Haven by Norwegian, un lujoso complejo con suites, piscina privada y restaurante privado, servicio de conserje y mayordomo personal. Oceania Cruises propone experiencias vacacionales sin igual, siendo reconocidos por la cocina más exquisita en el mar e itinerarios con múltiples escalas por todo el mundo. Viajes ideados de manera brillante a bordo de barcos pequeños e inspirados por diseñadores que incluyen escalas en puertos en Europa, Asia, África, Australia, Nueva Zelanda, el Pacífico Sur y las Américas. Regent Seven Seas Cruises, que celebra su 25 aniversario este año, ofrece la experiencia de crucero más lujosa de la industria a bordo de sus barcos exclusivamente equipados con suites.

Un viaje con Regent Seven Seas Cruises incluye billete de avión de ida y vuelta, un servicio altamente personalizado, exquisita gastronomía, vinos y licores, acceso a Internet ilimitado, excursiones turísticas en cada puerto, propinas, transporte terrestre, paquete de hotel antes de un crucero para los huéspedes que se alojen en suites de nivel concierge y superior y a partir del verano, para los viajeros de clase Business, se ofrecerán los billetes de ida y vuelta para aquellos pasajeros que cojan el vuelo desde EE.UU. y Canadá.

Advertencia cautelar sobre las declaraciones con miras al futuro

Ciertas informaciones contenidas en esta nota de prensa constituyen declaraciones con miras al futuro con arreglo a lo establecido en las leyes federales de valores de EE. UU cuyo objetivo es cumplir con los requisitos de puerto seguro según la responsabilidad establecida en la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995. Todas las declaraciones con la excepción de las declaraciones de hechos históricos contenidas en esta nota de prensa que incluyen, sin limitaciones, aquellas relacionadas con nuestra estrategia comercial, los itinerarios futuros, los planes, las perspectivas y los objetivos de gestión de las operaciones futuras, son declaraciones con miras al futuro. Muchas, pero no la totalidad, de estas declaraciones pueden ser identificadas mediante la búsqueda de palabras como "esperar", "anticipar", "objetivo", "proyecto", "plan", "creer", "desear", "intentar", "futuro" y otros términos similares. Las declaraciones con miras al futuro no garantizan un desarrollo futuro y podrían suponer un riesgo y causar incertidumbre, entre otros factores, que podría provocar que nuestros resultados, desarrollos o logros actuales difieran sustancialmente de los resultados, desarrollos o logros futuros expresados de manera explícita o implícita en dichas declaraciones con miras al futuro. Entre los ejemplos de estos riesgos, incertidumbres y otros factores se incluyen, sin limitaciones, el impacto de: factores relacionados con situaciones económicas adversas, como la fluctuación o un nivel creciente de desempleo, subempleo y la volatilidad de los precios de los combustibles; disminuciones en los valores y el mercado inmobiliario y percepciones de estas condiciones que disminuyan el nivel de los ingresos disponible por parte de los consumidores y la confianza de los consumidores; los riesgos y los costes incrementados asociados con las operaciones a nivel internacional; el deterioro de nuestros nombres comerciales o el fondo de comercio que podrían afectar negativamente a nuestro estado financiero y a los resultados operativos; nuestros esfuerzos por ampliar nuestro negocio en nuevos mercados; acontecimientos adversos que tengan un impacto en la seguridad de los viajes, como actos terroristas, actos de piratería, conflictos armados y otras amenazas derivadas y otros acontecimientos internacionales; fallos de seguridad u otras alteraciones de nuestras tecnologías de la información y otras redes; la propagación de brotes y epidemias de carácter vírico; sucesos adversos relacionados con barcos de crucero; cambios en los precios de los combustibles y/o otros costes operativos; y otros factores establecidos en la sección “Factores de riesgo” de nuestro recientemente presentado Informe Anual como parte del Formulario 10-K y en el Informe Trimestral como parte del Formulario 10-Q y los archivos posteriores de la empresa con la Comisión de Valores y Bolsa. Los ejemplos anteriores no son exhaustivos y ocasionalmente podrían surgir nuevos riesgos. Tales declaraciones con miras al futuro se basan en las creencias, suposiciones, expectativas, valoraciones y proyecciones actuales respecto de nuestras estrategias comerciales presentes y futuras y el entorno en que operaremos en el futuro. Estas declaraciones con miras al futuro solo expresan la situación en la fecha en la que han sido hechas. Expresamente rechazamos cualquier obligación o intención de divulgar públicamente cualquier actualización o revisión de las declaraciones anticipadas aquí expuestas a fin de reflejar los cambios en nuestras expectativas respecto a cambios en los acontecimientos, condiciones y circunstancias en los que dicha declaración se basó, excepto cuando la ley así lo requiera.

