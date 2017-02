BIOSEQUENCE ENTRA A FORMAR PARTE DE ONCODNA

23/02/2017 - 11:20

Madrid, 23 de febrero de 2017.- BioSequence,el único centro en Españaque realiza análisis genómicos avanzados para todo tipo de cáncer, coincidiendo con el arranque del año empieza una nueva iniciativa empresarial dentro de OncoDNA, compañía belga pionera en la teranóstica (terapia y diagnóstico) del cáncer especializada en medicina de precisión para el tratamiento de esta patología.

De acuerdo con Adriana Terradez, biotecnóloga, cofundadora y directora de BioSequence en España, Portugal y Latinoamérica: “La entrada en OncoDNA es un reto muy atractivo y motivador. Ahora disponemos de más medios para explorar de manera más activa nuevos análisis y alternativas para abordar el cáncer, así como para extender nuestra labor y exploración a los países de América Latina. Por un lado, contamos con más recursos y, por otro, ampliamos nuestro ámbito geográfico de actuación”.

BioSequence sigue trabajando y avanzando de forma progresiva y constante para lograr su principal objetivo, motivo por el que nació la compañía, el de revolucionar lapráctica clínica española, portuguesa y de aquellos países en los que opere introduciendo la Oncología de Precisión con la finalidad de ofrecer a los oncólogos estudios genómicos que aumenten las opciones de personalizar el tratamiento de los pacientes con cáncer. En este sentido, BioSequence con OncoDNA ofrece nuevos análisis que proporcionan perfiles de informacion más completos como, por ejemplo, es el caso del estudio genómico tumoral OncoSTRAT&GO®, que permite detectar la heterogeneidad genómica tumoral mediante el análisis simultaneo de la biopsia sólida y la biopsia líquida del paciente, además del análisis de su ADN y proteínas.

Por otro lado, Jean-Pol Detiffe, fundador y CEO de OncoDNA, afirma que: “Esta adquisición es parte de la estrategia de crecimiento de OncoDNA que viene unida a la reciente consecución de aumento de capital. Estamos convencidos del potencial del equipo de BioSequence. Conocemos su talento, durante dos años ha sido un distribuidor y desarrollador de negocio magnífico y ahora, como parte de la compañía, seguirá logrando grandes éxitos”.

El equipo de profesionales que forma BioSequence se incorpora al equipo de fuerza de ventas de OncoDNA. De esta forma, se integran profesionales de perfil cualificado y experiencia contrastada sumando el know how y expertise del mercado español a la compañía belga, además se amplían fronteras con operaciones en Portugal y, en breve, en América Latina.

Sobre BioSequence

BioSequence es el único centro en Españaque realiza análisis genómicos avanzados para todo tipo de cáncer, la primera compañía en introducir los últimos avances en Oncología de Precisióna la práctica clínica española.

BioSequence colabora con laboratorios internacionales de referencia como son OncoDNA, Guardant Health, Baylor College of Medicine’s Cancer Genetics Laboratory (CGL) de Houston, Texas Children Hospital, N of One, para proporcionar las más avanzadas tecnologías de diagnóstico molecular que permiten a los oncólogos ofrecer tratamientos adaptados a las características de sus pacientes mejorando así sus resultados y ofreciendo la máxima calidad y rigor científico.

Ubicada en el Parque Tecnológico de Valencia, opera en todo el territorio nacional, Portugal y América Latina.

Para más información, por favor visite www.bio-sequence.com

Sobre OncoDNA

OncoDNA es una compañía especializada en medicina de precisión para el tratamiento del cáncer. Con sede en Bélgica, trabaja en estrecha colaboración con BIO.be, filial del Insitute of Pathology and Genetics -IPG-, el laboratorio de diagnóstico oncológico más grande del país.

Actualmente proporciona tres servicios: OncoSTRAT&GO®, OncoDEEP, y OncoTRACE. Todas las interacciones y los resultados que obtiene de sus servicios y soluciones son compartidos de forma online con los oncólogos a través de OncoSHARE, la plataforma online de la comunidad de pacientes con cáncer que cuenta con más de 10.000 personas, y representa a más de 250 hospitales y a 60 países en todo el mundo.

En 2015, OncoDNA recibió el premio Ernst & Young para la Compañía más Prometedora del Año y el Premio Deloitte para el Innovador más disruptivo. En 2016, AWEX (Agencia Valona para las Exportación e Inversiones Extranjeras) le otorgó el Tremplin à l’Exportation – Grande Exportation, Premio Trampolín para las exportaciones a gran escala.

Para obtener más información, por favor visite: www.oncodna.com



