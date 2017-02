Por primera vez el congreso de ASLAN contará con Nuvias (anteriormente Zycko), el distribuidor pan-EMEA de valor añadido.

22/02/2017 - 10:00

- Business Wire

Nuvias, distribuidor pan-EMEA de valor añadido, que está redefiniendo la distribución internacional especializada en IT, hace su primera aparición este año en el Congreso y Expo de ASLAN. Durante el congreso, Nuvias nos mostrará los últimos desarrollos de su amplia gama de soluciones avanzadas de networking y seguridad, mientras busca ampliar su red de partners en España.

Esta edición de Smart News Release (comunicado de prensa inteligente) incluye contenidos multimedia. Vea aquí la publicación completa: http://www.businesswire.com/news/home/20170222005173/es/

Javier Llorente, Director de Nuvias en España "una gran oportunidad para presentar nuestro gran portfolio de soluciones, tanto a los clientes finales como a nuestros partners. Además, nos permite poder introducir nuevos socios y explicar las oportunidades de crecimiento que se abren con el Grupo Nuvias en España." (Foto: Business Wire)

En el stand de Nuvias estarán algunos de los fabricantes principales que distribuyen en España, incluyendo Riverbed, Nokia, ProLabs, Arbor Networks, Malwarebytes y HID Global. Los visitantes podrán ver demostraciones, acceder a información y obtener ayuda en una amplia gama de áreas tecnológicas clave, como seguridad cibernética, rendimiento de la red, acceso y autenticación seguros, optimización de WAN e infraestructura de centros de datos.

Nuvias está comprometido con incrementar su presencia en el canal en España ofreciendo a los partners una gama más amplia de soluciones de fabricantes de alto valor, potenciadas por una gama de servicios de canal innovadores y de apoyo, que permiten a sus socios expandir y aumentar su negocio, incrementando sus niveles de éxito.

Javier Llorente, Director de Nuvias en España, comentó: "Estamos encantados de participar en ASLAN 2017. Es una gran oportunidad para presentar nuestro gran portfolio de soluciones, tanto a los clientes finales como a nuestros partners. Además, nos permite poder introducir nuevos socios y explicar las oportunidades de crecimiento que se abren con el Grupo Nuvias en España. Estas oportunidades están respaldadas con el compromiso de Nuvias y con la excelencia del soporte comercial, técnico y de marketing.

Con la creación de NUVIAS, el catálogo de soluciones que ofrecemos es, posiblemente, unos de los más completos de la actualidad en nuestro mercado, con un abanico que cubre desde las necesidades a nivel de redes tradicionales, híbridas y virtuales, visibilidad y gestión, conectividad a nivel WAN y LAN, seguridad, almacenamiento, comunicaciones unificadas, movilidad, hasta virtualización, entre otros.

Aunque la mayoría de las soluciones que ofrecemos son dirigidas a grandes y medianas empresas, el abanico de soluciones es tan completo que, básicamente, cubre todas las necesidades o problemáticas con las que se pueda enfrentar cualquier empresa / administración en España”.

Paul Eccleston, CEO Nuvias, comentó: "España es un mercado muy importante en EMEA y una parte integral de la estrategia de Nuvias, para ofrecer nuevos niveles de servicio y capacidad de manera consistente a través de EMEA. ASLAN 2017 es una gran apuesta de Nuvias para demostrar lo que podemos ofrecer hoy y lo que estamos construyendo para el futuro, así como mostrar las tecnologías de los principales fabricantes con los que trabajamos. Esperamos poder hablar con nuestros partners y posibles socios sobre las oportunidades de crecimiento que podemos desarrollar juntos en el mercado".

Fabricantes que estarán en el stand de Nuvias

Riverbed

Riverbed es el fabricante líder en mejorar el rendimiento IT. Su tecnología proporciona a los usuarios las herramientas necesarias para comprender, optimizar y consolidar su infraestructura IT. Con sus soluciones Riverbed SteelHead, Riverbed SteelFusion, Riverbed SteelCentral y Riverbed SteelConnect, Riverbed permite a los clientes construir una infraestructura de IT de alto rendimiento, aumentar la productividad y reducir los costes y la complejidad. Miles de organizaciones ya han elegido soluciones de Riverbed para hacer su infraestructura IT más eficiente, menos costosa y más sensible a las necesidades cada vez mayores y cambiantes de las redes distribuidas de hoy en día.

Nuvias es distribuidor oficial de Riverbed desde 2005 y es el distribuidor Riverbed más cualificado, experimentado y exitoso en EMEA. Nuvias cuenta con más de 90 account managers certificados en RSA & RSS de Riverbed en toda EMEA, más de 15 ingenieros certificados en RCSP y seis formadores certificados en RTP. La compañía también cuenta con un equipo de marketing completamente cualificado en Riverbed, que ayuda a generar oportunidades de ventas al canal.

Nokia

Nokia es el fabricante líder de soluciones de conectividad para empresas, operadores de telecomunicaciones y organizaciones gubernamentales. Nuvias es el primer Partner de Nokia Pan-EMEA. Las soluciones disponibles para el canal incluyen:

IP and Optical Integrated Networking

Nuage (software defined networking)

Vital QIP- Software de gestión masivamente escalable para Sistemas de Nombre de Dominio (DNS), Protocolo de Configuración Dinámica de Hosts (DHCP) y Gestión de Direccionamiento IP (IPAM)

VitalSuite: Software de gestión del rendimiento de red y de aplicación

Passive Optical LAN: Infraestructura de conectividad LAN basada en Fibra para edificios y campus.

ProLabs

ProLabs Es un fabricante líder de accesorios e infraestructura de alta calidad para centros de datos, con más de tres millones de productos instalados en todo el mundo. Las soluciones de ProLabs son conocidas por su calidad y fiabilidad, y son 100% compatibles con más de 50 fabricantes y 20.000 sistemas. La tecnología innovadora y de vanguardia de ProLabs cuenta con garantía de por vida, y ofrecen un ahorro de costes de hasta el 70%.

Arbor Networks

Arbor Networks es líder mundial en seguridad de redes. La tecnología de la compañía está desplegada en el 70% de las redes de proveedores de servicios a nivel mundial, incluyendo el 90% de los operadores. Arbor es un experto en proporcionar soluciones de defensa y mitigación para organizaciones de todos los sectores y tamaño, por lo que permanecen seguros de cualquier amenaza.

Una de las amenazas crecientes a la que se enfrentan las empresas hoy en día son los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), y Arbor es un especialista en permitir a las organizaciones detectar y defenderse frente a la amenaza de un ataque DDoS, proporcionando soluciones que permiten a los usuarios identificar y erradicar rápidamente las amenazas.

Malwarebytes

Malwarebytes protege a los consumidores y las empresas contra amenazas peligrosas como malware, ransomware y exploits, que escapan a la detección de las soluciones antivirus tradicionales. Malwarebytes Anti-Malware, el producto estrella de la compañía, tiene un motor de detección heurística altamente avanzado, que ha eliminado más de cinco mil millones de amenazas maliciosas de ordenadores de todo el mundo. Más de 10.000 pymes y empresas de todo el mundo confían en Malwarebytes para proteger sus datos.

HID Global

HID Global es el líder de confianza en control de acceso y soluciones de identidad seguras, incluyendo tarjetas inteligentes, lectores, impresoras, etiquetas RFID y software. Reconocido por su calidad, diseños innovadores y liderazgo en la industria, HID Global está enfocado en crear valor al cliente y ofrece soluciones para una gran variedad de mercados que incluyen control de acceso físico, seguridad informática, autenticación fuerte / gestión de credenciales, personalización de tarjetas, gestión de visitantes, identificación del gobierno y tecnologías de identificación para una gama de aplicaciones.

Gana unos altavoces Sonos

Las personas que visiten el stand de Nuvias tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de unos altavoces Sonos.

Acerca de Nuvias Group

Nuvias Group es el distribuidor de valor añadido pan-EMEA, que está redefiniendo la distribución internacional, especializada en IT. La compañía ha creado una plataforma para ofrecer una propuesta consistente, de alto valor, orientada a los servicios, y rica en soluciones en toda EMEA. Esto permite a sus socios y fabricantes proporcionar un soporte comercial excepcional a los clientes y alcanzar nuevos estándares de éxito del canal.

El Grupo de hoy está formado por Wick Hill, distribuidor de valor añadido galardonado, con una fuerte especialización en seguridad; Zycko, distribuidor EMEA especializado y galardonado, con un enfoque en redes avanzadas. Zycko se estableció en el Reino Unido en 1999 y ha funcionado con éxito en Iberia desde 2008; y SIPHON Networks, galardonado en soluciones UC, e integrador de tecnología para el canal. Las tres compañías tienen una experiencia comprobada en el suministro de soluciones tecnológicas innovadoras de fabricantes mundiales y ofrecen un crecimiento del mercado para los fabricantes y partners con los que trabajan. El Grupo cuenta con 21 oficinas regionales en toda EMEA, así como en otros países. El volumen de negocio supera los US $ 330 millones.

FIN

_______________________________________________________________

Congreso y Expo ASLAN 2017

15-16 Marzo 2017: Palacio Municipal de Congresos, Madrid

Stand No 77

Vea la versión original en businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170222005173/es/

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

PUBLICIDAD