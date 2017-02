Una empresa belga implanta chips a sus trabajadores

Estuve en una secta catolica destructiva. Fui siempre critico y crecientemente denuniciante del esquema de explotacion a que son sometidos los que calleron en esa mierda. Aprovechando una operacion me instalaron uno. Saben TODOS los lugares donde voy, creo que escuchan lo que hablo. Es fantastico para silenciarte y amenazarte. Sospecho que muchos ex tambien lo tienen, porque todos hemos asistido a monstruosidades y el silencio complice de muchos delata su miedo y control. (Vivo sin agua ni luz, con 70 euros mensuales y amenazado por policias y familiares, 10 pinchazos en 19 salidas en bicicleta, robos, mal-colocaciones sistematicas en la bombona de butano, accidentes provocados por conductores 'enloquecidos', etc etc. etc).



La Iglesia catolica y la masoneria, el opus dei y demas mierda garantizan que es todo imaginacion mia...



Ponte el chip, claro, no hay duda. Cuenta antes cuantos bytes contiene, por si acaso...