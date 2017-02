MÁS DE 2.500 PARTICIPANTES EN EL II MOSAICO SOLIDARIO DE VIDRIO DE FRIENDS OF GLASS

17/02/2017 - 13:30

Friends of Glass, plataforma de consumidores decantados hacia los alimentos y bebidas en vidrio por tres razones principales: salud, sabor y ecología; ha organizado en Sevilla, el II Mosaico Solidario de Vidrio, a favor de UNICEF Comité Español y bajo el eslogan “Friends of Glass, Friends of People”. El objetivo de esta acción fue animar a que los buenos sentimientos y gestos que se comparten en San Valentín llegaran también en forma de vacunas, agua potable o alimento terapéutico para los niños más vulnerables, entre otras ayudas.

La Plaza de España de Sevilla ha sido la encargada de acoger la construcción de este mosaico solidario, un acto que ha contado con la participación de los viandantes para la colocación de más de 2.500 velas en tarros de vidrio formando un gran corazón. A lo largo de todo el día los sevillanos se han ido acercando a la plaza para añadir su luz dejando patente su sensibilidad hacia los más necesitados. Friends of Glass ha transformado cada participación ciudadana en el mosaico en una donación a UNICEF.

“Tras realizar un primer mosaico en Madrid que contó con la participación de más de 2.000 personas, estamos muy orgullosos de haber podido realizar un segundo acto en Sevilla que ha contado incluso con más participantes. Los ciudadanos simplemente han tenido que colocar una luz en el mosaico, y nosotros hemos convertido ese pequeño gesto en una gran ayuda”. Señala Karen Davies, representante de Friends of Glass España.

De manera continua, Friends of Glass aboga por concienciar a los consumidores acerca de los beneficios del vidrio como material de envasado para su salud y la del medio ambiente. A través de la iniciativa “Friends of Glass, Friends of People” el vidrio demuestra estar próximo a la sociedad y sus preocupaciones, incluyendo aquellas vinculadas a la solidaridad. Iniciativas de participación ciudadana como esta permiten que los consumidores tengan la oportunidad de formar parte de una causa más grande mientras cuidan su salud y protegen el planeta.

Con los fondos aportados por Friends of Glass, UNICEF Comité Español puede proporcionar suministros básicos a los niños que más lo necesitan; vacunas, agua potable, salud y nutrición; protección frente al abuso, la explotación o el trabajo infantil; educación o atender emergencias humanitarias.

Acerca del envase de vidrio

Se fabrica con materias primas naturales y sostenibles, abundantes en la naturaleza como la arena de sílice, el carbonato de sodio y la caliza. Es el envase preferido por los consumidores por temas de salud y medio ambiente. Es químicamente inerte, reciclable 100% infinitas veces y reutilizable. Como envase primario, el envase de vidrio garantiza la conservación, envío y presentación atractiva de una amplia gama de productos de consumo, suministrados a los mercados europeos y mundiales.

Acerca de Friends of Glass

Friends of Glass es una plataforma que apoya al envase de vidrio. Fomenta un estilo de vida que incluye el consumo de productos envasados en vidrio por 3 razones principales: salud, sabor y medio ambiente.

Friends of Glass empezó en 2008 como una campaña de concienciación a favor del vidrio creada por FEVE, la Federación Europea del Envase de Vidrio. Friends of Glass aúna a personas de los diferentes países europeos que están convencidos de que el vidrio es el material de envasado ideal gracias a sus indudables beneficios para la salud, la ecología y el progreso social. Tanto individuos como organizaciones nacionales, agencias y empresas que creen en la sostenibilidad del vidrio, forman parte de esta plataforma.

Únete a la comunidad siguiendo a Friends of Glass en redes sociales y en www.friendsofglass.com.

Acerca de UNICEF

UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones prácticas, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluidos para el beneficio de todos los niños, en todas partes.



