Huawei refrenda su compromiso con los operadores para la creación de valor

17/02/2017 - 13:20

Como antesala del Mobile World Congress (MWC), Huawei ha celebrado un encuentro en Londres en el que Zou Zhilei, presidente de la Unidad de Negocio de Operadores de la compañía, ha declarado que un mundo mejor conectado está cada vez más cerca. Además, ha enfatizado el compromiso de Huawei por convertirse en partner clave de los operadores, así como en facilitador de su transformación digital y éxito empresarial, con el propósito de alcanzar conjuntamente un crecimiento impulsado por el valor.

“En 2025 habrá 100.000 millones de conexiones a nivel global, el 85% de las aplicaciones empresariales se trasladará a la nube, el 100% de las empresas utilizará servicios cloud y la penetración de la inteligencia industrial superará el 20%. En un mundo mejor conectado, las industrias digitalizadas tendrán oportunidades sin límites para llegar más allá de nuestra imaginación”, ha comentado Zou Zhilei.

Las estrategias de los operadores globales de telecomunicaciones han pasado de estar impulsadas por la inversión, a estar promovidas por el valor. Cada vez prestan más atención a la experiencia y a los servicios para el usuario final, creando más valor a partir de ventajas competitivas. De este modo, Huawei se compromete a seguir ayudándolos a alcanzar un nuevo crecimiento, un retorno de la inversión superior y una mejor eficiencia operativa.

“Huawei se unirá a los operadores para embarcarse en la estrategia de creación de valor ROADS (en tiempo real, bajo demanda, conectada en todo momento, de forma personalizada y social) y así conseguir un nuevo crecimiento”, ha afirmado Ken Wang, presidente de Venta de Soluciones y Marketing Global de la Unidad de Negocio de Operadores de Huawei.

Ken Wang también ha señalado que los operadores entrarán en una era en la que el vídeo será el rey y las industrias verticales digitales crearán un mercado billonario. El vídeo se convertirá en un servicio básico y los orientados al entretenimiento, las comunicaciones y la industria crecerán rápidamente.

Teniendo en cuenta esto, Huawei se ha comprometido a ofrecer soluciones de negocio extremo a extremo y a explorar nuevos modelos de negocio. Además, apoyará a los operadores a la hora de ayudar a las industrias verticales a transformarse digitalmente y ofrecerá servicios cloud relacionados con la informática, el almacenamiento, las redes, el vídeo y el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) a empresas y clientes gubernamentales, con el objetivo de permitir a los operadores ampliar sus mercados y aumentar sus beneficios.

Además, en el marco de su discurso, Wang ha destacado que hay más de 400 operadores en todo el mundo con activos de red por valor de billones de dólares. En este sentido, Huawei se asociará con clientes para maximizar el valor de la red y trabajar en activos heredados para aumentar los ingresos y mejorar la eficiencia. Todo ello se logrará mediante la identificación de clientes de alto valor, la expansión de servicios de alto valor y la construcción de redes de alto valor.

Por otro lado, ha subrayado la apuesta de Huawei por el desarrollo de soluciones All Cloud para facilitar la transformación digital y el éxito comercial de los operadores. La compañía continuará avanzando en su estrategia All Cloud a través de recursos de hardware agrupados, arquitectura distribuida de software y operaciones totalmente automatizadas. Durante el MWC 2017, Huawei presentará varias soluciones All Cloud, incluyendo CloudAir / CloudRAN, CloudFAN, CloudMetro y CloudEPN. Con ellas, la compañía pretende ayudar a los operadores a ofrecer a los usuarios finales una experiencia en tiempo real, bajo demanda, conectada en todo momento, de forma personalizada y social (ROADS, por sus siglas en inglés).

Por último, Ken Wang ha explicado que el esfuerzo constante de Huawei a lo largo de casi 30 años y su inversión en avances tecnológicos han hecho posible que se convierta en un proveedor global líder de soluciones TIC. La compañía trabaja con partners para crear alianzas comerciales e industriales, comunidades de código abierto y ecosistemas de desarrolladores y, a través de estas colaboraciones, espera crear y participar en un ecosistema robusto, abierto y colaborativo que resulte en el éxito conjunto.

El Mobile Word Congress 2017 se celebrará en Barcelona del 27 de febrero al 2 de marzo. Durante el mismo, Huawei ofrecerá ponencias, organizará foros y participará en otras actividades bajo el lema "ROADS, hacia un mundo mejor conectado - ROADS, hacia un nuevo crecimiento". Asimismo, debatirá con los agentes implicados en la industria sobre cómo desbloquear el nuevo crecimiento impulsado por el valor, mostrará sus productos y soluciones más recientes y, junto con sus socios, ofrecerá demostraciones en múltiples escenarios.

Las exposiciones de Huawei se ubicarán en el stand 1J50 del Hall 1; en el stand 3130 del Hall 3; y en la zona de exposiciones de la Ciudad de la Innovación, en el Hall 4. Para más información, visite http://www.huawei.com/en/events/mwc/2017

Â

Â

PUBLICIDAD