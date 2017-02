Energía obliga a devolver 60 millones a 384 plantas fotovoltaicas por fraude

Menudos dictadores.....



Esto es como si a un defraudador, evasor, al que pillan..... no solo no le hacen pagar los impuestos correspondientes desde que se generarón los ingresos y se defraudaron, sino que además, le requisan todo ese dinero y todo el que tiene para quedárselo el Estado o bien para destruirlo......



Abuso de derecho.



¿Acaso no exite la redención de penas?



En esta caso, instalaciones de Septiembre de 2008 han sido expulsadas por no producir (si verter a red como decía el RD661) y verter la energía correspondiente a la potencia instalada.... bien, aceptemos la culpa, pero ¿acaso no había un marco normativo y retributivo posterior, el 1578.



Se puede aceptar que se tenga que devolver lo cobrado de más por kwh (como dice al artículo de 45 a 32) pero expulsarlo del sistema.... ¿acaso han sido expulsados de sus puestos a todos los que revisaron, diseñaron, dieron permisos, inscribieron en el registro del MINETUR a estas instalaciónes?



Esto es un claro abuso de poder por parte de estos HDLGP de los políticos.... algún día sufrirán la misma suerte.....



¡¡¡¡ MENUDO PREVARICADOR EL SEBASTIAN, SORIA O ESTE INEPTO DE NADAL !!!!!