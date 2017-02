El francés Leo Slemett logra en Vallnord-Arcalís su primera victoria en el Freeride World Tour

15/02/2017 - 17:27

El esquiador francés Leo Slemett, de 23 años, ha logrado su primera victoria en el Freeride World Tour en la segunda prueba del campeonato disputada este miércoles en la estación andorrana de Ordino-Arcalís, que inicialmente se tenía que celebrar en Chamonix (Francia) y fue aplazada por temas de seguridad.

ORDINO (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)

Leo Slemett consiguió el triunfo, con 92.33 puntos, por delante de su compatriota y ganador el año pasado del FWT, Loic Collomb-Patton, con 87.66 puntos, mientras que el suizo Yann Rausis cerró el podio, con 86.33 puntos.

Por su parte, el rider español Aymar Navarro, que en la primera prueba de Vallnord-Arcalís consiguió su primer podio en el FWT al acabar tercero cuando corría como invitado, en esta segunda no pudo repetir al perder el esquí después de la recepción de un salto.

A escasos metros de la meta se acabó cayendo, pero no puntuó porque el reglamento establece que los corredores tienen que acabar con los dos esquíes puestos. "Tenía bastante clara la línea, tenía ganas de hacerla, muy similar a la cual hice unos años atrás y me hice daño; tenía la espina clavada. Quería hacer las paces con esta montaña que se me está resistiendo. Esta vez ha sido un esquí que se me ha saltado, pero es parte de juego", explicó.

En categoría femenina, la austriaca Lorraine Huber lideró la clasificación final seguida de la canadiense Kylie Sivell y la estadounidense Jackie Paaso, que acabó segunda la semana pasada en la primera cita en Vallnord-Arcalís.

En snowboard, el sueco Christoffer Granbom lideró el podio masculino mientras que el estadounidense Sammy Luebke, que ganó la primera prueba, finalizó segundo y su compatriota Davey Baird, tercero. Y en chicas, la francesa Marion Haerty fue la mejor por delante de la estadounidense Shannan Yates y la suiza Manuela Mandl.

La próxima cita del Freeride World Tour será en Fieberbrunn (Austria) del 6 al 11 de marzo.

