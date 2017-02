SUSE ayuda a las empresas a afrontar los retos de la Transformación Digital

15/02/2017 - 12:50

SUSE, empresa pionera en software de código abierto, organizó ayer en Madrid la primera de las jornadas SUSE Expert Days que se celebrarán en nuestro país. El evento contó con la asistencia de más de 200 profesionales y expertos de las tecnologías de la información, que tuvieron la oportunidad de averiguar cuáles son las claves para definir el futuro centro de datos y afrontar los retos asociados a la transformación digital.

En la presentación del evento, Sebastián Martínez, Business Development Manager de SUSE en España, mostró cuáles serán las novedades, estrategia y futuro de SUSE en España. En este sentido, Martínez destacó que “SUSE lleva 25 años ayudando a sus clientes, permitiendo que los departamentos de tecnología puedan llegar más lejos. Ofrecemos una arquitectura fácil, flexible y abierta, capaz de adaptarse a las necesidades de cada empresa”. Además, el portavoz de SUSE hizo especial foco en que “La gran ventaja del código abierto es que es capaz de aunar diferentes proyectos para ofrecer servicios de calidad. Estas soluciones ayudan a cubrir las demandas actuales de la economía digital: mayor calidad y seguridad, una rápida innovación, un menor coste y elimina la necesidad de atarse a un único proveedor”.

Por otro lado, Juan Herrera, responsable de preventa de SUSE en España, habló sobre la nueva plataforma de contenedores como servicio de SUSE, SUSE Linux Enterprise MicroOS. En este sentido destacó que “SUSE Linux Enterprise MicroOS, dentro de nuestro nuevo conjunto soluciones denominado Containers as a Service Plafrom, es un nuevo sistema operativo diseñado para contenedores y optimizado para grandes despliegues. Los clientes que utilizan contenedores necesitan un sistema operativo ligero y con administración automatizada pero que, al mismo tiempo, les permita desplegar clústeres y sistemas de orquestación de contenedores de manera ágil y sencilla”.

El evento también contó con la experiencia de Arturo Gil sobre Transformación Digital en la Dirección Técnica de Sistemas de una de las entidades bancarias más importantes de España. Gil mostró cuáles fueron los principales retos a los que se enfrentó y cómo consiguieron solventar los escollos encontrados en el proceso. Según Gil, “No sólo se está transformando la tecnología, también se está transformando la sociedad. Las empresas tienen que estar preparadas para abordar esta transformación”, y añadió, “Se están transformando los canales a través de los que nos comunicamos con nuestros clientes, para poder ofrecerles vías de acceso a nuestras aplicaciones a través de cualquier dispositivo conectado, dirigiéndonos hacia la omnicanalidad. Para poder ofrecerles el mejor servicio también debemos hacer una transformación a nivel interno. Además, no sólo hay que innovar, también tenemos que estar constantemente en línea con la realidad de nuestros clientes”.

Además, el evento incluyó charlas sobre OpenStack, CloudFoundry, Ceph y Contenedores y una ponencia sobre HPE Sinergy y los centros de datos definidos por software, a cargo de Pablo Ráez, Servers Category Manager en HPE. Por su parte, Óscar Jiménez, Technical Sales Manager BDM Alliances Data Center Group en Lenovo Iberia dio las claves sobre la revolución del data center.

Durante la tarde, Juan Valls, BDM para Entornos Críticos y SAP en Fujitsu, dio una charla sobre sistemas e infraestructuras para entornos críticos. Además hubo otras ponencias sobre developer tools, SLES for RaspberryPi y Containers as a Service Platform, gestión integrada de entornos Linux y SUSE Openstack Cloud.

Eduardo Rivas, Territory Manager de SUSE en España, destacó que “Estamos muy contentos con el éxito que ha supuesto la primera fecha de los SUSE Expert Days de este año, celebrada en Madrid. Este evento nos ha servido para acercarnos un poco más a la realidad de los departamentos de sistemas y poder mostrarles los beneficios que pueden obtener gracias a los servicios de SUSE, que les ofrece innovación y servicio de nivel empresarial. Somos la primera distribución de Linux empresarial y contamos con un ecosistema de más de 5.000 partners”.

Los SUSE Expert Days contarán con tres ediciones más en Barcelona, Sevilla y Santiago. El 16 de febrero SUSE estará presente en Barcelona, en la Fundación Antoni Tà pies, mientras que en el caso de Sevilla, el evento se celebrará el 21 de febrero en la Cámara de Comercio. Los SUSE Expert Days llegarán a Santiago el 16 de marzo en La Ciudad de la Cultura de Galicia.

Todos aquellos interesados en asistir a cualquiera de estos eventos pueden registrarse aquí.

Sobre SUSE

Empresa pionera en software de código abierto, proporciona soluciones Linux e infraestructuras en la nube, fiables e interoperables, que otorgan a las empresas mayor control y flexibilidad. Más de 20 años de excelencia en ingeniería, un servicio excepcional y un incomparable ecosistema de partners refuerzan las soluciones de SUSE, que ayudan a los clientes a gestionar la complejidad de su infraestructura, a reducir costes y a ofrecer servicios de confianza cruciales para las empresas. Estas relaciones constantes y duraderas han permitido a SUSE adaptarse y proporcionar la innovación más puntera. Para obtener más información, visite www.suse.com.

Copyright 2015 SUSE LLC. All rights reserved. SUSE and the SUSE logo are registered trademarks of SUSE LLC in the United States and other countries. All third-party trademarks are the property of their respective owners.

PUBLICIDAD