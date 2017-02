Los estibadores terminan sin acuerdo la negociación con Fomento y mantienen la huelga en los puertos

Eso que dicen por ahí de que hay turnos y peligrosidad es cierto, al igual que los mineros, albañiles, cuerpos de seguridad del estado etc. la tasa de mortandad de estos profesionales es mucho mayor y tienen un sueldo más que normalito, si hay inclemencias en la operativa se para, además de cobrar un extra si llueve o porque la mercancía haga polvo y en cuanto a los controles, no sé cuales son (me da la risa).



Ahora entramos en los cursos específicos, sólo cuando manejan maquinaria, porque el resto vive del cuento. Yo he estado 35 años en el puerto y sé de lo que hablo, mientras yo me he jubilado a los 65, los estibadores a los 55 o algo más, esto se entendía hace 40 años cuando era un trabajo penoso y todo era a mano. La mercancía ahora se recibe en contenedores, y casi nos lo tocan porque se van a destino en esa unidad de carga. BASTA DE MENTIRAS