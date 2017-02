Prologis inicia el desarrollo de 21.000 metros cuadrados a riesgo en Madrid

14/02/2017 - 14:00

Prologis, Inc., líder global en inmuebles logísticos, anuncia hoy el inicio de las obras de construcción de un edificio de 21.000 metros cuadrados desarrollado a riesgo en Prologis Park San Fernando, un parque logístico diseñado para 90.000 metros cuadrados dentro de una parcela de 120.000 metros cuadrados del sector SUPI-4 de San Fernando de Henares, Madrid.

Se prevé que el edificio se complete a principios del tercer trimestre de este año.

Características principales mejoradas:

El edificio contará con los más altos estándares de calidad e importantes características técnicas, incluyendo una altura mínima de almacén de hasta 11 metros, lo que permite un aumento de la capacidad de almacenamiento de alrededor del 20 por ciento comparado con un edificio convencional.

Equipado con iluminación LED:

Entre las innovadoras características orientadas a la eficiencia energética en edificios logísticos, el edificio destaca por contar con equipos de iluminación LED que reducirán el consumo de electricidad en un 40 por cierto.

Una ubicación clave entre los principales mercados nacionales:

La propiedad está ubicada a 15 minutos del centro de Madrid, conectando directamente con la autovía A2, que une Madrid, Zaragoza y Barcelona, y la autovía de circunvalación conocida como M-50.

"Es un enclave estratégico, con una perfecta ubicación, excelentes conexiones y proximidad de recursos humanos disponibles”, comenta Gustavo Cardozo, Vicepresidente Senior de Prologis Iberia. “Este edificio será un punto de referencia para la nueva generación de instalaciones logísticas y de distribución en España, como ha sido el caso de muchos de los edificios logísticos que hemos desarrollado en este país durante las últimas décadas".

Al 31 de diciembre de 2016, Prologis posee y gestiona en España más de 800.000 metros cuadrados de espacio logístico en los principales mercados logísticos.

