May Peus: "Queremos devolver la ilusión a los deportes de invierno"

13/02/2017 - 16:12

El presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus España, apeló a la necesidad de "devolver la ilusión" en su deporte, que afronta estas semanas tres citas mundialistas de diferentes especialidades, entre ellas los Mundiales de Snowboard y Freestyle Ski del 7 al 19 de marzo en Sierra Nevada, las cuales ve como un buen banco de pruebas de cara a ver su estado de salud de cara a los Juegos Olímpicos del año que viene en Pyeongchang (Corea del Sur).

La RFEDI hizo pública este lunes la lista de deportistas que participarán en los Mundiales de St.Moritz (Esquí Alpino), Sierra Nevada (Snowboard y Freestyle Ski) y Lathi (Fondo) dónde participarán 13 españoles: dos en alpino (Quim Salarich y Juan del Campo), siete en snowboard (Lucas Eguibar, Regino Hernández, Laro Herrero, Queralt Castellet, María Hidalgo, Josito Aragón y Aleix López), tres en freestyle (Javier Lliso, Martín Romero y Marina Terrón) y uno en fondo (Imanol Rojo).

"Puede ser que alguno más se sume a última hora si cumple algún objetivo porque hasta el Mundial de Snowboard queda un mes y las listas están abiertas hasta 48 horas antes", añadió May Peus. "Es un año especial y tenemos que disfrutarlo. Este año es la etapa reina porque el final son los Juegos Olímpicos. Va a ser un buen test para medirnos y ver qué tenemos que mejorar. Queremos devolver la ilusión a los deportes de invierno", subrayó en la presentación de los equipos en el Consejo Superior de Deportes.

Para todas estas citas, cree que llegan "con el trabajo hecho". "Todos estos deportistas se han clasificado porque han cumplido los objetivos que marcamos desde la federación para poder participar. Quizás podían haber venido más porque habían conseguido la 'wild card' de la FIS, pero no lo hemos creído oportuno porque creemos que no tenemos que ir a participar, sino a competir. Esa es la filosofía de la nueva Federación", advirtió.

May Peus llegó a la RFEDI en julio de 2015 y durante estos dos años se han centrado en seguir "de cerca" a sus deportistas. "Hemos seguido su progresión y les hemos dotado de herramientas para decir que vamos a tener una notable y extensa actuación en los tres Mundiales", apuntó.

Por otro lado, apuntó que España tiene "opciones" de conseguir medalla en los Juegos de Pyeongchang en el snowboard. "Si las cosas siguen igual, que no van a variar mucho de aquí a un año y si acaso será a mejor, vamos con opciones, pero este deporte es como es", aclaró.

"Lucas fue segundo el sábado y se fue al suelo el domingo. Es un deporte de contacto de cuatro en cuatro, de seis en seis. La grandeza de este deporte es que del uno al 25 todo el mundo tiene opciones de ganar, es mucho más abierto", subrayó.

Además, el presidente indicó que espera "más de un medalla" del snowboard en Sierra Nevada, mientras que para el Mundial de Esquí Alpino el "objetivo" es clasificarse para las segundas mangas. "Así como a Lucas no le vamos a permitir quedar entre los 30 primeros, un 'top 30' para el esquí alpino sería un muy buen resultado para estos chicos, que todos son jóvenes. Internacionalmente todo el que está en el 'top 30' está muy bien reconocido por patrocinadores", admitió.

EGUIBAR, ILUSIONADO

A este acto celebrado en el Consejo Superior de Deportes (CSD) acudió el propio Lucas Eguibar, el cual señaló que será un "placer" correr en casa y "más" un Campeonato del Mundo. "Tengo mucha ilusión de estar entre los mejores porque he entrenado para ello y estoy contando los días para estar ahí y poder ganar", apuntó.

Este sábado, Eguibar acabó segundo en la Copa del Mundo de Feldberg (Alemania), una prueba donde coincidió con su compañero Regino Hernández. "Entrenamos juntos porque somos un equipo, pero cada uno hace su carrera. El otro día lo hicimos muy bien, en cada ronda fuimos hablando para no chocarnos. Si en Sierra Nevada nos toca juntos intentaremos hacer el mismo trabajo. El otro día, por ejemplo, había una curva donde nos chocábamos todos y hablamos para no hacerlo", comentó.

El fondista Imanol Rojo también asistió a esta presentación en el CSD con un objetivo "un poco diferente" al de Eguibar. "Estos años estamos trabajando bien y los recursos de la federación están haciendo progresar poco a poco al esquí de fondo. Vamos trabajando poco a poco y llegamos con muchas ganas al Mundial de Lathi y hemos trabajado para conseguir un buen resultado allí", deseó.

Finalmente, el presidente del CSD, José Ramón Lete alabó el trabajo de May Peus al frente de la RFEDI. "Queremos presidentes de federaciones profesionales, competentes, responsables y apasionados con su deporte. May me ha demostrado que sí que lo es y estoy seguro de que la participación en estos tres Campeonatos del Mundo y con 13 deportistas es un éxito", señaló.

"Estos deportistas son patrimonio español. Tenemos a Lucas, Regino, a Queralt Castellet, pionera en el ámbito del 'snow', junto con Marino Hidalgo y Josito Aragón. Estoy seguro de que harán un papel excepcional. Con vuestro esfuerzo, sacrificio y dedicación el pabellón español va a quedar muy alto", añadió el dirigente gallego, que habló de un posible patrocinio de Loterías y Apuestas del Estado que espera que se haga "realidad".

